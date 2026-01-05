Habitat

Cette aide que des milliers de locataires HLM ignorent pour adapter leur logement à la perte d'autonomie

Vous vivez dans un logement social et vous avez besoin d'installer une douche adaptée ou des barres d'appui ? Mauvaise nouvelle : Ma Prime Adapt ne vous est pas accessible. Mais td'autres dispositifs peuvent financer vos travaux, à condition de savoir à quelle porte frapper.



Solution n°1 : l'APA peut financer vos travaux d'adaptation aménagement de votre logement : installation d'une douche adaptée, pose de barres d'appui, monte-escalier, volets roulants électriques, etc.



Pour en bénéficier, vous devez :

avoir 60 ans ou plus ;

être en perte d'autonomie (GIR 1 à 4, évalué par l'équipe médico-sociale du département) ;

résider en France de manière stable. L'APA peut être versée directement à la personne ou à l'organisme qui réalise l'aménagement du logement, comme le précise le site service-public.gouv.fr. Contrairement à Ma Prime Adapt, l'APA est accessible aux locataires du parc social.



Bon à savoir : l'APA n'est pas soumise à condition de ressources pour son attribution. En revanche, une participation financière peut rester à votre charge si vos revenus dépassent un certain seuil. Elle n'est pas récupérable sur succession.



Pour faire une demande, contactez les services du Conseil départemental de votre lieu de résidence. Sans doute l'ignorez-vous, mais l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ne sert pas uniquement à payer des heures d'aide à domicile. Elle peut également financer l': installation d'une douche adaptée, pose de barres d'appui, monte-escalier, volets roulants électriques, etc.Pour en bénéficier, vous devez :L'APA peut être versée directement, comme le précise le site service-public.gouv.fr. Contrairement à Ma Prime Adapt, l'APA est accessible aux locataires du parc social.l'APA n'est pas soumise à condition de ressources pour son attribution. En revanche, une participation financière peut rester à votre charge si vos revenus dépassent un certain seuil. Elle n'est pas récupérable sur succession.Pour faire une demande, contactez les services du Conseil départemental de votre lieu de résidence.

Pourquoi Ma Prime Adapt exclut les locataires HLM Ma Prime Adapt, l'aide de l'État pour adapter son logement à la perte d'autonomie, est réservée aux propriétaires occupants et aux locataires du parc privé uniquement. C'est ce que précise le site officiel du ministère des Solidarités.



Si vous êtes locataire d'un logement social — qu'il soit géré par un office HLM, une société d'économie mixte, ou un bailleur social comme Seqens, Paris Habitat, 1001 Vies Habitat ou tout autre organisme — vous ne pouvez pas bénéficier de ce dispositif.



Cette exclusion s'explique par le fait que les logements sociaux relèvent d'un cadre juridique différent : c'est au bailleur social, et non au locataire, de prendre en charge les travaux d'adaptation du logement. Mais cela ne signifie pas que vous êtes sans solution.

Solution n°2 : demander l'adaptation de votre logement au bailleur demander des travaux d'adaptation directement au bailleur.



Cette demande peut concerner :

le remplacement d'une baignoire par une douche de plain-pied ;

l'installation de barres d'appui dans la salle de bain et les toilettes ;

l'élargissement des portes pour le passage d'un fauteuil roulant ;

la pose de volets roulants électriques. Adressez votre demande par courrier recommandé à votre bailleur en précisant votre situation de perte d'autonomie. Certains bailleurs disposent de programmes spécifiques d'adaptation des logements pour les locataires âgés.



À noter : si votre bailleur refuse ou tarde à répondre, vous pouvez solliciter l'appui d'une assistante sociale ou contacter l' Les bailleurs sociaux ont l'obligation de maintenir leurs logements en bon état. Lorsqu'un locataire vieillit et que son logement n'est plus adapté, il peutCette demande peut concerner :Adressez votre demande par courrier recommandé à votre bailleur en précisant votre situation de perte d'autonomie. Certains bailleurs disposent de programmes spécifiques d'adaptation des logements pour les locataires âgés.si votre bailleur refuse ou tarde à répondre, vous pouvez solliciter l'appui d'une assistante sociale ou contacter l' ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) de votre département.

Solution n°3 : demander une mutation vers un logement adapté mutation vers un logement social déjà adapté à votre situation.



Cette démarche équivaut à une nouvelle demande de logement social. Vous devez remplir le formulaire officiel disponible sur le site



Point essentiel : pensez à remplir la dernière page du formulaire intitulée « complément à la demande de logement adapté au handicap ». Vous pourrez y décrire vos besoins spécifiques : utilisation d'une canne ou d'un fauteuil roulant, nécessité d'un logement en rez-de-chaussée ou avec ascenseur, etc.



Dans le cadre d'une mutation au sein du même bailleur, le préavis peut être réduit à un mois au lieu de trois mois. Lorsque les travaux d'adaptation sont impossibles à réaliser dans votre logement actuel (absence d'ascenseur, escaliers trop étroits, configuration inadaptée), vous pouvez demander unevers un logement social déjà adapté à votre situation.Cette démarche équivaut à une nouvelle demande de logement social. Vous devez remplir le formulaire officiel disponible sur le site demande-logement-social.gouv.fr ou auprès de votre mairie.pensez à remplir la dernière page du formulaire intitulée « complément à la demande de logement adapté au handicap ». Vous pourrez y décrire vos besoins spécifiques : utilisation d'une canne ou d'un fauteuil roulant, nécessité d'un logement en rez-de-chaussée ou avec ascenseur, etc.Dans le cadre d'une mutation au sein du même bailleur, le préavis peut être réduit à un mois au lieu de trois mois.

Vous êtes propriétaire ou locataire du parc privé ?



Si vous n'habitez pas dans un logement social, vous pouvez bénéficier de Ma Prime Adapt, l'aide de l'État qui finance jusqu'à 70 % de vos travaux d'adaptation, dans la limite de 22 000 € HT. Cette aide est accessible dès 70 ans sans condition de perte d'autonomie, ou dès 60 ans en cas de GIR 1 à 6.



→ Lire notre article : Ma Prime Adapt 2026 : jusqu'à 70 % de vos travaux d'adaptation pris en charge Si vous n'habitez pas dans un logement social, vous pouvez bénéficier de, l'aide de l'État qui finance jusqu'à 70 % de vos travaux d'adaptation, dans la limite de 22 000 € HT. Cette aide est accessible dès 70 ans sans condition de perte d'autonomie, ou dès 60 ans en cas de GIR 1 à 6.

Sources

- solidarites.gouv.fr, MaPrimeAdapt' : nouvelle aide pour adapter son logement à la perte d'autonomie, janvier 2024

- service-public.gouv.fr, Allocation personnalisée d'autonomie (Apa), vérifié le 1er janvier 2026

- pour-les-personnes-agees.gouv.fr, Emménager dans un logement social, janvier 2026

- pour-les-personnes-agees.gouv.fr, Les aides financières pour adapter son logement, janvier 2026