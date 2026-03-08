MaPrimeAdapt' : trois géants du secteur alertent sur les dérives qui menacent des milliers de retraités

Ce qu'il faut retenir
- Trois acteurs majeurs de l'adaptation du logement lancent une alerte publique au Salon des Seniors 2026 à Paris
- Le marché porté par MaPrimeAdapt' attire des pratiques qui rappellent le scandale de l'isolation à 1 euro — le secteur de la rénovation énergétique a déjà subi 27 millions d'euros de fraude
- Des réflexes concrets existent pour se protéger avant de signer un devis — les détails plus bas dans l'article
MaPrimeAdapt' : comment se protéger des dérives sur le marché de l'adaptation du logement © SeniorActu
Le marché de l'adaptation sous haute tension
Le marché de l'adaptation du logement des seniors est en plein essor. Depuis le lancement de MaPrimeAdapt' au 1er janvier 2024, l'Anah (Agence nationale de l'habitat) a distribué 127 millions d'euros d'aides et généré 206 millions d'euros de travaux. Plus de 21 000 dossiers ont été acceptés pour le seul maintien à domicile des personnes âgées sur la première année du dispositif.
Le principe : l'État finance 50 % à 70 % du montant des travaux d'adaptation (douche sécurisée, monte-escalier, rampe d'accès…), dans la limite d'un plafond de 22 000 € hors taxes. Une aide qui peut atteindre 15 400 € pour les ménages les plus modestes.
Mais cette manne financière attire aussi les opportunistes. Et c'est précisément ce qui inquiète les professionnels du secteur.
Le principe : l'État finance 50 % à 70 % du montant des travaux d'adaptation (douche sécurisée, monte-escalier, rampe d'accès…), dans la limite d'un plafond de 22 000 € hors taxes. Une aide qui peut atteindre 15 400 € pour les ménages les plus modestes.
70 % Revenus très modestes
Aide maximale
15 400 €
Plafond de travaux (HT)
22 000 €
50 % Revenus modestes
Aide maximale
11 000 €
Plafond de travaux (HT)
22 000 €
Mais cette manne financière attire aussi les opportunistes. Et c'est précisément ce qui inquiète les professionnels du secteur.
L'alerte lancée au Salon des Seniors
Du 11 au 14 mars 2026, au Salon des Seniors de Paris (Porte de Versailles), trois acteurs majeurs de la filière ont décidé de porter un message commun. DOMetVIE, opérateur national de l'adaptation du domicile, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, industriel de référence, et Sofinco, spécialiste du financement, forment une alliance inédite.
Leur constat est sans détour : « Lorsqu'une aide publique importante rencontre un marché en forte croissance, les dérives ne tardent pas à apparaître », prévient DOMetVIE. Les trois partenaires pointent des signaux préoccupants qui rappellent, selon eux, les débuts du scandale de l'isolation à 1 euro ou du photovoltaïque.
Parmi les pratiques identifiées : des arnaques aux travaux d'adaptation, des aides publiques mal comprises par les bénéficiaires, et surtout des signatures obtenues sous pression lors de salons ou de visites à domicile. Un cocktail qui pourrait transformer le marché en ce que DOMetVIE qualifie de « Far West commercial, au détriment des seniors ».
Leur constat est sans détour : « Lorsqu'une aide publique importante rencontre un marché en forte croissance, les dérives ne tardent pas à apparaître », prévient DOMetVIE. Les trois partenaires pointent des signaux préoccupants qui rappellent, selon eux, les débuts du scandale de l'isolation à 1 euro ou du photovoltaïque.
Parmi les pratiques identifiées : des arnaques aux travaux d'adaptation, des aides publiques mal comprises par les bénéficiaires, et surtout des signatures obtenues sous pression lors de salons ou de visites à domicile. Un cocktail qui pourrait transformer le marché en ce que DOMetVIE qualifie de « Far West commercial, au détriment des seniors ».
Le précédent MaPrimeRénov' : 27 millions d'euros envolés
L'inquiétude n'est pas théorique. En décembre 2024, le parquet de Nanterre et la gendarmerie ont démantelé une fraude massive liée à MaPrimeRénov', le dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Le préjudice : 27 millions d'euros détournés. 386 plaintes de particuliers ont été déposées.
Le mode opératoire : un réseau piloté via sept sociétés démarchait par téléphone des particuliers, leur promettant des aides pour l'installation de pompes à chaleur ou de chauffe-eau. Les victimes signaient un crédit versé directement à l'entreprise. Mais les primes promises n'arrivaient jamais. Le principal mis en cause aurait blanchi 13 millions d'euros à son profit.
Les victimes étaient souvent des retraités ou de jeunes couples modestes, contraints pour certains de vendre leur logement pour éponger leurs dettes. À plus grande échelle, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) a recensé 52 000 signalements de fraudes à la rénovation énergétique en 2025, contre 27 000 en 2023. L'Anah a de son côté évité 229 millions d'euros de fraudes grâce au renforcement de ses contrôles en 2024.
C'est ce scénario que DOMetVIE, Saint-Gobain et Sofinco veulent empêcher de se reproduire sur le marché de l'adaptation du logement.
Le mode opératoire : un réseau piloté via sept sociétés démarchait par téléphone des particuliers, leur promettant des aides pour l'installation de pompes à chaleur ou de chauffe-eau. Les victimes signaient un crédit versé directement à l'entreprise. Mais les primes promises n'arrivaient jamais. Le principal mis en cause aurait blanchi 13 millions d'euros à son profit.
Les victimes étaient souvent des retraités ou de jeunes couples modestes, contraints pour certains de vendre leur logement pour éponger leurs dettes. À plus grande échelle, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) a recensé 52 000 signalements de fraudes à la rénovation énergétique en 2025, contre 27 000 en 2023. L'Anah a de son côté évité 229 millions d'euros de fraudes grâce au renforcement de ses contrôles en 2024.
C'est ce scénario que DOMetVIE, Saint-Gobain et Sofinco veulent empêcher de se reproduire sur le marché de l'adaptation du logement.
Ce que les trois partenaires mettent en place
Face à ces risques, les trois acteurs ne se contentent pas d'alerter. Ils annoncent une démarche concrète pour sécuriser le parcours des seniors, du diagnostic initial au financement des travaux. Cette alliance s'articule autour de trois piliers : transparence, consentement éclairé et responsabilité.
La charte et le label qualité DOMetVIE, soutenus par Saint-Gobain et Sofinco, formalisent des engagements précis : absence de vente agressive sur salon, devis clairs et comparables, respect strict des délais de rétractation, coordination des chantiers et accompagnement durable, y compris sur les aides publiques.
Au Salon des Seniors, les visiteurs pourront rencontrer directement les équipes sur le stand E16. Seront présents Mickaël Cohen (cofondateur de DOMetVIE), Laurent Permasse (directeur Sofinco Eco-Transitions) et Jean-Philippe Arnoux (directeur Silver Économie et Accessibilité chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France).
La charte et le label qualité DOMetVIE, soutenus par Saint-Gobain et Sofinco, formalisent des engagements précis : absence de vente agressive sur salon, devis clairs et comparables, respect strict des délais de rétractation, coordination des chantiers et accompagnement durable, y compris sur les aides publiques.
Au Salon des Seniors, les visiteurs pourront rencontrer directement les équipes sur le stand E16. Seront présents Mickaël Cohen (cofondateur de DOMetVIE), Laurent Permasse (directeur Sofinco Eco-Transitions) et Jean-Philippe Arnoux (directeur Silver Économie et Accessibilité chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France).
Comment se protéger avant de signer un devis
L'alerte des professionnels ne concerne pas que les autres. Si vous envisagez des travaux d'adaptation de votre logement avec MaPrimeAdapt', voici les réflexes essentiels pour éviter les mauvaises surprises.
En cas de doute, le réflexe le plus sûr reste de contacter un conseiller France Rénov' au 0 808 800 700 (service gratuit) avant tout engagement.
⚠️ Signal 1
On vous demande de signer le jour même
Ne signez jamais un devis lors d'une première visite ou sur un salon. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours après un démarchage à domicile.
⚠️ Signal 2
On vous promet une aide « totale » ou « garantie »
Le montant de MaPrimeAdapt' dépend de vos revenus et du diagnostic logement autonomie. Aucun commercial ne peut vous garantir un montant définitif avant l'accord de l'Anah.
⚠️ Signal 3
On vous propose de « s'occuper de tout »
L'accompagnement par un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO) agréé par l'Anah est obligatoire. Si l'entreprise qui fait les travaux prétend remplacer cet accompagnement, c'est un signal d'alerte.
En cas de doute, le réflexe le plus sûr reste de contacter un conseiller France Rénov' au 0 808 800 700 (service gratuit) avant tout engagement.
Sources :
- Silvereco.fr,« DOMetVIE, Saint-Gobain et Sofinco alertent sur les dérives du marché de l'adaptation du logement », 2 mars 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche « MaPrimeAdapt' : travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie », vérifiée le 1er janvier 2026
- Anah, « MaPrimeAdapt' : une belle dynamique en faveur de l'adaptation des logements », 2024
- France Bleu / AFP, « Démantèlement d'une escroquerie à MaPrimeRénov' – 27 millions d'euros », 7 décembre 2024
- Sénat, question écrite sur les fraudes MaPrimeRénov', 15 mai 2025
- Silvereco.fr,« DOMetVIE, Saint-Gobain et Sofinco alertent sur les dérives du marché de l'adaptation du logement », 2 mars 2026
- Service-public.gouv.fr, fiche « MaPrimeAdapt' : travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie », vérifiée le 1er janvier 2026
- Anah, « MaPrimeAdapt' : une belle dynamique en faveur de l'adaptation des logements », 2024
- France Bleu / AFP, « Démantèlement d'une escroquerie à MaPrimeRénov' – 27 millions d'euros », 7 décembre 2024
- Sénat, question écrite sur les fraudes MaPrimeRénov', 15 mai 2025