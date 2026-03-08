MaPrimeAdapt' : trois géants du secteur alertent sur les dérives qui menacent des milliers de retraités

L'inquiétude n'est pas théorique. En décembre 2024, le parquet de Nanterre et la gendarmerie ont démantelé une fraude massive liée à MaPrimeRénov', le dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Le préjudice : 27 millions d'euros détournés. 386 plaintes de particuliers ont été déposées.



Le mode opératoire : un réseau piloté via sept sociétés démarchait par téléphone des particuliers, leur promettant des aides pour l'installation de pompes à chaleur ou de chauffe-eau. Les victimes signaient un crédit versé directement à l'entreprise. Mais les primes promises n'arrivaient jamais. Le principal mis en cause aurait blanchi 13 millions d'euros à son profit.



Les victimes étaient souvent des retraités ou de jeunes couples modestes, contraints pour certains de vendre leur logement pour éponger leurs dettes. À plus grande échelle, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) a recensé 52 000 signalements de fraudes à la rénovation énergétique en 2025, contre 27 000 en 2023. L'Anah a de son côté évité 229 millions d'euros de fraudes grâce au renforcement de ses contrôles en 2024.



C'est ce scénario que DOMetVIE, Saint-Gobain et Sofinco veulent empêcher de se reproduire sur le marché de l'adaptation du logement.