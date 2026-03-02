Habitat

MaPrimeAdapt' : le guichet a rouvert en silence et les dossiers s'empilent déjà

Par Fabrice Crozier | Publié le 02/03/2026 à 10:31 | mis à jour le 03/03/2026 à 12:05

Un guichet fermé pendant presque deux mois. Des milliers de dossiers gelés. Et une réouverture annoncée un lundi à midi, sans tambour ni trompette. Pendant que la plupart des retraités concernés n'ont encore rien vu passer, d'autres ont déjà déposé leur demande.



Ce qu'il faut retenir

Le guichet MaPrimeAdapt' est de nouveau opérationnel depuis le 23 février — mais les délais de traitement ont explosé Plusieurs millions de retraités remplissent les conditions sans le savoir — les plafonds 2026 ont été revalorisés Une démarche précise à suivre pour éviter le piège qui annule automatiquement l'aide (détail plus bas)

Pourquoi le guichet a fermé — et ce que ça change pour votre dossier Depuis le 1er janvier 2026, plus aucun dossier MaPrimeAdapt' ne pouvait être déposé. La raison : l'absence de loi de finances votée, qui a gelé les crédits de l'Agence nationale de l'habitat (l'Anah, l'organisme qui gère les aides au logement). Pendant près de deux mois, les retraités qui souhaitaient faire adapter leur salle de bain, installer un monte-escalier ou poser des barres d'appui ont été bloqués net.



Le 19 février 2026, la loi de finances a été promulguée. Et le lundi 23 février à midi, le guichet a officiellement rouvert — pour toutes les aides de l'Anah : MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt' et Ma Prime Logement Décent.



Mais cette réouverture ne signifie pas un retour à la normale. L'Anah le dit elle-même : 83 000 dossiers déposés fin 2025 sont encore en attente de traitement. Conséquence directe : les délais moyens de réponse ont fortement augmenté. Il faut désormais compter au minimum 3 mois pour un dossier simple — contre quelques semaines en temps normal.



Autrement dit : chaque jour qui passe sans déposer son dossier, c'est un jour de plus dans la file d'attente.

Ce que MaPrimeAdapt' peut réellement financer 1er janvier 2024, il a remplacé trois anciennes aides (l'aide « Habiter facile » de l'Anah, l'aide de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et le crédit d'impôt autonomie pour les ménages modestes).



Concrètement, l'aide couvre entre 50 % et 70 % du coût des travaux, dans la limite d'un plafond de 22 000 € hors taxes. Cela représente jusqu'à 15 400 € versés directement pour les ménages les plus modestes.



Les travaux éligibles sont ceux qui améliorent la sécurité et l'accessibilité du logement : remplacement d'une baignoire par une douche de plain-pied, installation de barres d'appui, pose de revêtements antidérapants, élargissement des portes, installation d'un monte-escalier, volets roulants électriques, rampes d'accès — la liste n'est pas limitative.



Le taux de prise en charge dépend du niveau de revenus du foyer. Voici les deux profils concernés : Profil Bleu Revenus très modestes 💶 Taux de prise en charge 70 % du montant HT des travaux 📊 Aide maximale 15 400 € 👤 Plafond RFR personne seule (province) 17 363 € 👥 Plafond RFR couple (province) 25 393 € Profil Jaune Revenus modestes 💶 Taux de prise en charge 50 % du montant HT des travaux 📊 Aide maximale 11 000 € 👤 Plafond RFR personne seule (province) 22 259 € 👥 Plafond RFR couple (province) 32 553 €

En Île-de-France, les plafonds sont plus élevés : 24 031 € (personne seule, profil Bleu) et 29 253 € (personne seule, profil Jaune). Les seuils ont été revalorisés de +1,1 % par rapport à 2025.



À noter : le Revenu Fiscal de Référence (le « RFR », inscrit sur votre avis d'imposition) pris en compte est celui de l'année 2025 pour une demande déposée en 2026. MaPrimeAdapt' est le dispositif unique de l'État pour financer l'adaptation du logement à la perte d'autonomie. Créé au, il a remplacé trois anciennes aides (l'aide « Habiter facile » de l'Anah, l'aide de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et le crédit d'impôt autonomie pour les ménages modestes).Concrètement, l'aide couvre entredu coût des travaux, dans la limite d'un plafond de. Cela représente jusqu'àversés directement pour les ménages les plus modestes.Les travaux éligibles sont ceux qui améliorent la sécurité et l'accessibilité du logement : remplacement d'une baignoire par une douche de plain-pied, installation de barres d'appui, pose de revêtements antidérapants, élargissement des portes, installation d'un monte-escalier, volets roulants électriques, rampes d'accès — la liste n'est pas limitative.Le taux de prise en charge dépend du niveau de revenus du foyer. Voici les deux profils concernés :, les plafonds sont plus élevés :(personne seule, profil Bleu) et(personne seule, profil Jaune). Les seuils ont été revalorisés depar rapport à 2025.le Revenu Fiscal de Référence (le « RFR », inscrit sur votre avis d'imposition) pris en compte est celui de l'année 2025 pour une demande déposée en 2026.

Qui peut en bénéficier — et le critère que beaucoup ignorent



Trois profils sont éligibles :

Les personnes de 70 ans et plus — sans aucune condition liée à la perte d'autonomie. Il suffit d'avoir 70 ans et des revenus modestes ou très modestes.

— sans aucune condition liée à la perte d'autonomie. Il suffit d'avoir 70 ans et des revenus modestes ou très modestes. Les personnes de 60 à 69 ans — à condition de présenter une perte d'autonomie reconnue (GIR 1 à 6, c'est-à-dire le Groupe Iso-Ressources, qui évalue le degré de dépendance d'une personne).

— à condition de présenter une perte d'autonomie reconnue (GIR 1 à 6, c'est-à-dire le Groupe Iso-Ressources, qui évalue le degré de dépendance d'une personne). Les personnes en situation de handicap — avec un taux d'incapacité d'au moins 50 % ou bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (la PCH), sans condition d'âge. Le logement concerné doit être la résidence principale du demandeur, située en France métropolitaine ou en outre-mer. Les propriétaires occupants et les locataires du parc privé (avec accord du bailleur) sont tous les deux éligibles.



Autre point essentiel : le recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage (un « AMO ») est obligatoire. Ce professionnel accompagne le demandeur de bout en bout — du diagnostic logement autonomie jusqu'au versement de l'aide. Si vous n'en connaissez pas, une liste d'AMO proches de chez vous vous sera proposée lors de la création de votre dossier sur la plateforme de l'Anah. MaPrimeAdapt' ne s'adresse pas uniquement aux personnes déjà dépendantes. C'est l'un des points les plus mal compris du dispositif.Trois profils sont éligibles :Le logement concerné doit être la résidence principale du demandeur, située en France métropolitaine ou en outre-mer. Les propriétaires occupants et les locataires du parc privé (avec accord du bailleur) sont tous les deux éligibles.Autre point essentiel : le recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage (un « AMO ») est. Ce professionnel accompagne le demandeur de bout en bout — du diagnostic logement autonomie jusqu'au versement de l'aide. Si vous n'en connaissez pas, une liste d'AMO proches de chez vous vous sera proposée lors de la création de votre dossier sur la plateforme de l'Anah.

Pourquoi il faut déposer son dossier maintenant 100 000 hospitalisations et plus de 10 000 décès, selon le plan national antichute du ministère des Solidarités. Le coût pour la collectivité : 2 milliards d'euros par an, dont 1,5 milliard pour la seule Assurance maladie. Et pourtant, à peine 7 % des personnes de moins de 80 ans vivant à domicile ont réalisé au moins un aménagement d'adaptation de leur logement.



L'Anah s'est fixé un objectif de 41 000 logements adaptés en 2026 via MaPrimeAdapt'. En 2025, 36 740 logements avaient été financés. L'enveloppe existe — mais elle n'est pas illimitée.



Or, deux menaces pèsent sur cette fenêtre de tir :

Les délais d'instruction ont explosé. Avec 83 000 dossiers en attente, chaque semaine de retard dans le dépôt repousse d'autant le début des travaux.

Avec 83 000 dossiers en attente, chaque semaine de retard dans le dépôt repousse d'autant le début des travaux. Le crédit d'impôt autonomie a été supprimé au 1er janvier 2026. Les ménages aux revenus intermédiaires (ceux qui ne sont pas éligibles à MaPrimeAdapt') n'ont plus d'alternative fiscale. Pour les ménages modestes, MaPrimeAdapt' est désormais la seule porte d'entrée. Attention : le vrai piège est de commencer les travaux avant même d'avoir déposé le dossier sur la plateforme de l'



Le guichet est ouvert. Les enveloppes sont là. Mais dans un contexte budgétaire aussi serré, personne ne peut garantir que les mêmes conditions seront maintenues en 2027. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chaque année en France, les chutes des personnes âgées entraînent plus deet plus de, selon le plan national antichute du ministère des Solidarités. Le coût pour la collectivité :, dont 1,5 milliard pour la seule Assurance maladie. Et pourtant, à peinevivant à domicile ont réalisé au moins un aménagement d'adaptation de leur logement.L'Anah s'est fixé un objectif devia MaPrimeAdapt'. En 2025,avaient été financés. L'enveloppe existe — mais elle n'est pas illimitée.Or, deux menaces pèsent sur cette fenêtre de tir :le vrai piège est de commencer les travauxsur la plateforme de l' Anah — dans ce cas, le projet devient définitivement inéligible. Une fois le dossier déposé et le récépissé reçu, les travaux peuvent légalement démarrer sans attendre l'accord d'attribution, conformément à l' arrêté du 22 mai 2023 . Seule réserve : en cas de refus du dossier (moins de 1 % des cas), les travaux restent intégralement à votre charge.Le guichet est ouvert. Les enveloppes sont là. Mais dans un contexte budgétaire aussi serré, personne ne peut garantir que les mêmes conditions seront maintenues en 2027.

Sources :

- Anah, communiqué de presse « Réouverture du guichet des aides de l'Anah », 20 février 2026

- Service-public.gouv.fr, « MaPrimeAdapt' : travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie », vérifié le 1er janvier 2026

- Ministère des Solidarités, Plan national antichute des personnes âgées, février 2022

- Cerema, « Loger nos séniors : état des lieux d'un enjeu de société »

Pour aller plus loin :



- MaPrimeAdapt' : le piège qui fait perdre leur aide à des milliers de seniors

- Cette aide méconnue que des milliers de seniors de 70 ans oublient de demander en 2026