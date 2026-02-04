Habitat Logement senior : l'alerte des Assises nationales sur le retard français Par Fabrice Crozier | Publié le 04/02/2026 à 17:04 La France doit créer 500 000 nouvelles solutions de logement pour seniors d'ici 2050, alors que l'offre actuelle reste marginale. Un défi démographique majeur, désormais au cœur du débat public.

Ce qu'il faut retenir

La 2e édition des Assises Nationales de l'Habitat pour Seniors s'est tenue mardi 3 février 2026 à Paris, en présence de ministres et d'élus locaux La CNSA estime qu'il faut créer 500 000 solutions de logement intermédiaire d'ici 2050 pour faire face au vieillissement Seulement 280 000 personnes vivent actuellement dans ce type de logement en France La population des 75 ans et plus passera de 7,3 millions à 11 millions d'ici 2050 Des alternatives au domicile et à l'Ehpad existent déjà : résidences autonomie, habitats inclusifs, béguinages, logements intergénérationnels Le site pour-les-personnes-agees.gouv.fr permet de trouver les solutions disponibles près de chez soi

Un demi-million de logements manquent à l'appel 3 février 2026, la Maison de la Chimie à Paris a accueilli la deuxième édition des Assises Nationales de l'Habitat pour Seniors, organisée par l'agence Planète Grise. Ministre (



Le message central de cette journée tient en un chiffre : 500 000. C'est le nombre de nouvelles solutions de logement en « habitat intermédiaire » — c'est-à-dire des formules situées entre le domicile classique et l'Ehpad — que la France doit créer d'ici 2050, selon la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA, la branche de la Sécurité sociale chargée de l'autonomie). Cet objectif, issu d'un



Aujourd'hui, environ 280 000 personnes vivent dans ce type d'habitat en France. Résidences autonomie (des logements collectifs indépendants pour retraités), résidences services seniors, habitats inclusifs (des logements partagés avec une vie sociale commune), accueil familial ou cohabitation intergénérationnelle : l'offre existe, mais elle reste très insuffisante au regard des besoins. Mardi, la Maison de la Chimie à Paris a accueilli la, organisée par l'agence Planète Grise. Ministre ( Vincent Jeanbrun , ministre délégué à la Ville et au Logement - NDLR), élus locaux, bailleurs sociaux, présidents de département et fédérations professionnelles : la salle réunissait l'ensemble des acteurs impliqués dans le logement des personnes âgées.Le message central de cette journée tient en un chiffre :. C'est le nombre de nouvelles solutions de logement en « habitat intermédiaire » — c'est-à-dire des formules situées entre le domicile classique et l'Ehpad — que la France doit créer d'ici, selon la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA, la branche de la Sécurité sociale chargée de l'autonomie). Cet objectif, issu d'un avis officiel publié en octobre 2025 , servait de fil conducteur à l'ensemble des quatre tables rondes de la journée.Aujourd'hui, environvivent dans ce type d'habitat en France. Résidences autonomie (des logements collectifs indépendants pour retraités), résidences services seniors, habitats inclusifs (des logements partagés avec une vie sociale commune), accueil familial ou cohabitation intergénérationnelle : l'offre existe, mais elle reste très insuffisante au regard des besoins.

Un choc démographique à préparer en urgence Le contexte démographique donne à cette journée une dimension d'urgence. La population des personnes âgées de 75 ans et plus atteint 7,3 millions en 2025, selon les chiffres de la CNSA. Elle devrait s'élever à 11 millions d'ici 2050. Autrement dit, en un quart de siècle, la France comptera 3,7 millions de seniors supplémentaires dans cette tranche d'âge, celle où les besoins en logement adapté deviennent les plus pressants.



Or, comme le soulignait le Conseil de la CNSA dans son avis d'octobre 2025, le nombre de places en Ehpad n'évoluera pas ou très peu dans les années à venir. La réponse ne viendra donc pas d'une extension massive du parc d'établissements médicalisés, mais bien du développement de ces solutions de logement intermédiaires, encore marginales.



Pour mesurer l'ampleur du défi, la CNSA précise qu'il faudrait multiplier par huit le rythme actuel de création de places en résidence autonomie pour simplement en doubler le nombre d'ici 2050. Un effort considérable, qui suppose une planification nationale et des financements à la hauteur.

Quatre chantiers au cœur des débats Les Assises ont été structurées autour de quatre grandes tables rondes, chacune adressant un pan du problème.



La première portait sur l'habitat intermédiaire lui-même. Résidences autonomie, résidences services, habitats inclusifs ou intergénérationnels : comment articuler ces formules et en faire une politique lisible ? La CNSA, la Caisse des Dépôts, l'IGAS et le Conseil d'État ont tous convergé ces derniers mois vers le même constat : il faut structurer, financer et massifier cette offre.



La deuxième s'est penchée sur le rôle des bailleurs sociaux. L'Union Sociale pour l'Habitat (USH, la fédération des bailleurs sociaux) souligne que près de 4 demandeurs sur cinq de logement social sont des ménages composés d'un seul adulte — personne seule ou parent isolé —, alors que le parc est majoritairement composé de grands logements. L'adaptation du parc existant — ascenseurs, douches accessibles, détection des fragilités — est un chantier prioritaire. Certains bailleurs expérimentent désormais l'intelligence artificielle pour repérer les locataires en perte d'autonomie.



Le troisième volet concernait le financement. Aide à la Vie Partagée (AVP, une aide versée pour financer l'animation dans les logements partagés), reste à charge pour les résidents, modèles économiques des résidences services : l'équation financière reste la plus complexe à résoudre. La CNSA recommande de repenser l'ensemble des aides — Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et AVP — pour les mettre en cohérence.



Enfin, la quatrième table ronde avait une dimension politique assumée : les municipales de mars 2026. À moins de deux mois du scrutin, plusieurs maires et présidents de département, dont Luc Carvounas (maire d'Alfortville, président de l'UNCCAS, l'Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale), ont débattu de ce que les collectivités locales peuvent concrètement faire face au vieillissement de leur population.

Ce que les retraités doivent retenir entre rester chez soi et entrer en Ehpad, il existe d'autres solutions. Résidences autonomie à loyer modéré, habitats inclusifs avec vie sociale partagée, logements intergénérationnels, béguinages : ces formules permettent de conserver son indépendance tout en bénéficiant d'un environnement sécurisé et d'un lien social.

2025 Situation actuelle 🧓 Personnes en habitat intermédiaire en France 280 000 👤 Population de 75 ans et plus 7,3 millions 2050 Objectif CNSA 🧓 Solutions à créer (objectif national) 500 000 supplémentaires 👤 Population de 75 ans et plus prévue 11 millions



Le site officiel



L'enjeu est clair : faire en sorte que ces nouvelles formes de « chez soi » ne restent pas réservées aux grandes métropoles, mais se déploient sur l'ensemble du territoire. C'est tout le sens du message porté lors de ces Assises : sans planification nationale et sans financements dédiés, la France manquera le rendez-vous démographique de 2050. Pour les lecteurs directement concernés, les Assises rappellent une réalité encore trop peu connue :. Résidences autonomie à loyer modéré, habitats inclusifs avec vie sociale partagée, logements intergénérationnels, béguinages : ces formules permettent de conserver son indépendance tout en bénéficiant d'un environnement sécurisé et d'un lien social.Le site officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr recense les différentes formules disponibles et permet d'identifier les offres près de chez soi. Les points d'information locaux (anciennement CLIC) peuvent également orienter les retraités et leurs familles vers la solution la plus adaptée.L'enjeu est clair : faire en sorte que ces nouvelles formes de « chez soi » ne restent pas réservées aux grandes métropoles, mais se déploient sur l'ensemble du territoire. C'est tout le sens du message porté lors de ces Assises : sans planification nationale et sans financements dédiés, la France manquera le rendez-vous démographique de 2050.



Sources :

- CNSA, avis du Conseil sur l'habitat intermédiaire, 16 octobre 2025

- Planète Grise, programme officiel des Assises Nationales de l'Habitat pour Seniors, 3 février 2026

- UNCCAS, communiqué, février 2026

- USH, statistiques demande et attributions de logement social fin 2024, septembre 2025

- INSEE, projections de population





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