Nice : Casa Barbara, une vision différente du logement senior signée Trigano

Un concept porté par la famille Trigano



Inaugurée le 1ᵉʳ juin 2023, Casa Barbara est née de la collaboration entre le groupe Clariane et la famille Trigano, fondatrice du Club Med et de Mama Shelter. Leur ambition : réinventer la résidence senior en créant un lieu de vie convivial, inspiré d’une grande maison de campagne contemporaine.



La décoratrice Sandra Benhamou en a signé les espaces, mêlant teintes douces, matériaux naturels et ambiance apaisante. D’autre part, un couple d’hôtes vit sur place pour garantir un accueil personnalisé et une atmosphère « comme à la maison ».





Des logements modernes et ouverts sur la ville



Située boulevard Saint-Roch, la résidence propose 105 appartements -du studio au trois pièces- tous climatisés (indispensable dans le sud-est) et dotés d’un balcon ou d’une terrasse.



Cette résidence s’intègre au cœur de la vie niçoise, offrant aux résidents un accès facilité aux commerces, transports et services médicaux. Un point fondamental pour une résidence-service-senior !





Casa Barbara met l’accent sur la convivialité et le lien social



Les résidents profitent : d’un restaurant ouvert sur le quartier, Barbara’s, dont la carte est signée par le chef étoilé Pierre Gagnaire ; de rendez-vous gourmands hebdomadaires (Tea Time, Apéros by Barbara, dimanches familiaux) et d’un programme d’activités quotidien : sport, culture, art, bien-être, apprentissages…



L’objectif : maintenir l’autonomie, stimuler les interactions et favoriser l’ouverture vers l’extérieur, en invitant également les voisins à participer aux activités.





Une initiative sociétale



En plaçant l’humain au centre, Casa Barbara propose une nouvelle façon de vivre la retraite : active, ouverte, intégrée à son quartier. Forte du succès niçois, l’enseigne envisage déjà de s’implanter dans d’autres villes.



Cette résidence se démarque ainsi comme un lieu intergénérationnel où se rencontrent culture, gastronomie, convivialité et entraide ; une vision renouvelée et optimiste du bien-vieillir.