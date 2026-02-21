Habitat Ses murs perdent 25 % de chaleur mais l'aide a été supprimée : MaPrimeRénov' 2026 rouvre avec des pièges que 83 000 propriétaires ignorent Par Fabrice Crozier | Publié le 21/02/2026 à 15:54 Gérard a compté les courants d'air dans sa maison vosgienne cet hiver. Un par fenêtre, deux le long des murs du salon. Comme lui, des dizaines de milliers de propriétaires ont déposé un dossier d'aide à la rénovation l'an dernier — et attendent toujours une réponse. Le guichet va rouvrir, mais les règles ont changé en silence. Certains vont découvrir que les travaux qu'ils espéraient financer ne sont tout simplement plus couverts. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

Le guichet de l'aide à la rénovation rouvre après deux mois de blocage total — mais les places sont comptées, surtout pour les gros chantiers Certains travaux parmi les plus demandés par les retraités propriétaires ont été discrètement retirés de la liste des aides individuelles 83 000 dossiers dormaient dans les tiroirs depuis fin 2025 : tous ne seront pas traités cette année Une nouvelle étape obligatoire s'ajoute au parcours — et peut rallonger les délais de plusieurs semaines La marche à suivre pour vérifier si votre dossier est concerné se trouve plus bas dans cet article

Le dossier qui dormait dans un tiroir depuis novembre Gérard, 72 ans, ancien artisan chauffagiste à Épinal dans les Vosges, connaît le froid mieux que personne. Pendant quarante ans, il a installé des chaudières, posé des radiateurs, réglé des systèmes de chauffage dans des centaines de maisons de la région. La sienne, une bâtisse en pierre des années 1960 héritée de ses parents, il n'a jamais trouvé le temps de la rénover.



Cet hiver, le constat est devenu difficile à ignorer. Avec sa retraite de 1 340 € par mois, la facture de fioul a dévoré plus d'un mois de pension. « J'ai chauffé les maisons des autres pendant quarante ans. La mienne, je n'y arrive plus », lâche-t-il, debout dans son salon où un radiateur à bain d'huile tourne en permanence à côté du fauteuil.



En novembre 2025, Gérard avait franchi le pas. Avec l'aide de son neveu, il avait déposé un dossier sur la plateforme MaPrimeRénov' — la principale aide de l'État pour la rénovation énergétique des logements — pour faire isoler les murs extérieurs de sa maison. Le devis : environ 14 000 €, dont une grande partie devait être prise en charge par l'aide publique.



Puis, plus rien. Le 1er janvier 2026, le guichet a fermé. Pas de budget voté, pas de traitement des dossiers. Celui de Gérard est resté bloqué, comme 83 000 autres dans toute la France. Deux mois de silence total.

Pourquoi l'aide qu'il attendait n'existe plus



Le 20 février 2026, la loi de finances a été promulguée. L'Agence nationale de l'habitat (Anah), l'organisme qui gère MaPrimeRénov', a aussitôt annoncé la réouverture du guichet pour le lundi 23 février à midi. Bonne nouvelle en apparence. Mais dans les détails, un piège attendait des milliers de propriétaires comme Gérard.



L'isolation des murs — par l'intérieur comme par l'extérieur — a été retirée de la liste des travaux finançables en « monogeste », c'est-à-dire lorsqu'on fait un seul type de travaux. L'installation de chaudières à bois (biomasse) a subi le même sort. Ces travaux restent possibles, mais uniquement dans le cadre d'une « rénovation d'ampleur » — un chantier complet combinant plusieurs types de travaux, avec un accompagnement obligatoire et des critères beaucoup plus stricts.



Pour Gérard, le choc est concret. Son dossier portait sur l'isolation des murs seule. En 2025, il aurait pu toucher jusqu'à 60 € par mètre carré d'aide pour ses murs extérieurs (profil « revenus modestes »). En 2026, cette ligne a tout simplement disparu du barème pour les travaux isolés.

2025 Aide disponible 💶 Isolation murs extérieurs (monogeste, revenus modestes) Jusqu'à 60 €/m² 💶 Isolation murs extérieurs (monogeste, revenus très modestes) Jusqu'à 75 €/m² 2026 Aide supprimée ⚠️ Isolation murs extérieurs (monogeste) 0 € — supprimé du barème ℹ️ Isolation murs encore finançable uniquement en Rénovation d'ampleur (chantier complet)



Comme Gérard, des milliers de propriétaires qui avaient déposé un dossier d'isolation des murs fin 2025 vont découvrir à la réouverture que leur projet ne correspond plus aux critères. « On m'a dit de déposer un dossier, je l'ai fait. Personne ne m'a prévenu que l'aide allait disparaître », résume-t-il.



Et l'isolation des murs n'est pas un détail : les murs mal isolés représentent 20 à 25 % des pertes de chaleur d'une maison ancienne. Au premier semestre 2025, l'isolation des murs par l'extérieur était le troisième geste le plus demandé, avec 13 000 dossiers et 60 millions d'euros de subventions accordées. Ce que Gérard ne savait pas encore, c'est que pendant que son dossier dormait, les règles avaient changé.Le, la loi de finances a été promulguée. L'Agence nationale de l'habitat (Anah), l'organisme qui gère MaPrimeRénov', a aussitôt annoncé la réouverture du guichet pour le. Bonne nouvelle en apparence. Mais dans les détails, un piège attendait des milliers de propriétaires comme Gérard., c'est-à-dire lorsqu'on fait un seul type de travaux. L'installation de chaudières à bois (biomasse) a subi le même sort. Ces travaux restent possibles, mais uniquement dans le cadre d'une « rénovation d'ampleur » — un chantier complet combinant plusieurs types de travaux, avec un accompagnement obligatoire et des critères beaucoup plus stricts.Pour Gérard, le choc est concret. Son dossier portait sur l'isolation des murs seule. En 2025, il aurait pu toucher jusqu'àd'aide pour ses murs extérieurs (profil « revenus modestes »). En 2026, cette ligne a tout simplement disparu du barème pour les travaux isolés.Comme Gérard, des milliers de propriétaires qui avaient déposé un dossier d'isolation des murs fin 2025 vont découvrir à la réouverture que leur projet ne correspond plus aux critères., résume-t-il.Et l'isolation des murs n'est pas un détail : les murs mal isolés représententd'une maison ancienne. Au premier semestre 2025, l'isolation des murs par l'extérieur était le troisième geste le plus demandé, avecde subventions accordées.

Des places comptées et des délais qui explosent



Le ministère du Logement a prévenu : les délais de traitement des dossiers dépassent désormais 6 mois pour une rénovation d'ampleur et environ 3 mois pour un geste isolé. Avec 83 000 dossiers accumulés pendant la fermeture, la file d'attente est considérable. Et ces dossiers seront traités en priorité, réduisant mécaniquement les places pour les nouvelles demandes.



Les chiffres donnent le vertige. L'Anah vise 52 000 rénovations d'ampleur en logement individuel pour toute l'année 2026. Mais environ 45 000 dossiers en attente concernent déjà ce segment. Il ne resterait théoriquement que 7 000 places pour les nouvelles demandes de rénovation complète en maison individuelle.



Autre nouveauté qui complique le parcours : pour toute rénovation d'ampleur, un rendez-vous personnalisé avec un conseiller France Rénov' — le service public gratuit d'accompagnement à la rénovation — est désormais obligatoire avant de déposer son dossier. L'objectif affiché est de lutter contre la fraude, qui avait conduit à la suspension du dispositif pendant tout l'été 2025. Les 614 espaces France Rénov' répartis sur le territoire devront absorber ce flux supplémentaire.



« Six mois d'attente, c'est un hiver de plus dans le froid », calcule Gérard. Lui qui connaît les systèmes de chauffage sait qu'une maison mal isolée, même avec un chauffage neuf, reste une passoire. « On met un pansement sur une jambe cassée. »



En 2026, le budget total de MaPrimeRénov' s'élève à 3,6 milliards d'euros de crédits de l'État, complétés par 500 millions d'euros de primes versées par les fournisseurs d'énergie. L'enveloppe reste conséquente, mais elle doit financer à la fois les anciens dossiers bloqués et les nouvelles demandes.



Le ministère du Logement assure que les dossiers suspendus et les nouveaux sont « comptés séparément ». Mais sur le terrain, les places restent limitées et les délais s'allongent pour tout le monde.

⏱️ Délais de traitement 2026 🏠 Rénovation d'ampleur (chantier complet) Plus de 6 mois 🔒 Travaux isolés (un seul geste) Environ 3 mois 📊 Places rénovation ampleur maison 📄 Dossiers déjà en attente (maisons individuelles) ~45 000 ⚠️ Objectif total 2026 (maisons individuelles) 52 000 Pour Gérard, la question n'est plus seulement celle de l'aide supprimée. C'est celle du temps.Le ministère du Logement a prévenu : les délais de traitement des dossiers dépassent désormaiset environ. Avecaccumulés pendant la fermeture, la file d'attente est considérable. Et ces dossiers seront traités en priorité, réduisant mécaniquement les places pour les nouvelles demandes.Les chiffres donnent le vertige. L'Anah visepour toute l'année 2026. Mais environconcernent déjà ce segment. Il ne resterait théoriquement quepour les nouvelles demandes de rénovation complète en maison individuelle.Autre nouveauté qui complique le parcours : pour toute rénovation d'ampleur,— le service public gratuit d'accompagnement à la rénovation — est désormais obligatoirede déposer son dossier. L'objectif affiché est de lutter contre la fraude, qui avait conduit à la suspension du dispositif pendant tout l'été 2025. Lesrépartis sur le territoire devront absorber ce flux supplémentaire., calcule Gérard. Lui qui connaît les systèmes de chauffage sait qu'une maison mal isolée, même avec un chauffage neuf, reste une passoire.En 2026, le budget total de MaPrimeRénov' s'élève àde crédits de l'État, complétés parde primes versées par les fournisseurs d'énergie. L'enveloppe reste conséquente, mais elle doit financer à la fois les anciens dossiers bloqués et les nouvelles demandes.Le ministère du Logement assure que les dossiers suspendus et les nouveaux sont « comptés séparément ». Mais sur le terrain, les places restent limitées et les délais s'allongent pour tout le monde.

Ce que Gérard a décidé de faire — et comment vérifier votre situation 4 000 € d'aide pour les revenus modestes).



Il a pris rendez-vous. « Au moins là, c'est gratuit et ils m'expliquent les choses simplement », concède-t-il. Il a choisi de pousser vers la rénovation d'ampleur, même si les délais l'inquiètent.



Si vous êtes dans la même situation que Gérard, voici les démarches concrètes :



1. Vérifiez si votre projet est toujours éligible. L'isolation des murs (intérieure et extérieure) et les chaudières biomasse ne sont plus finançables en travaux isolés. Si votre dossier portait sur ces travaux seuls, il devra être requalifié en rénovation d'ampleur.



2. Prenez rendez-vous avec un conseiller France Rénov'. Ce rendez-vous est gratuit et désormais obligatoire pour toute rénovation d'ampleur. Vous pouvez trouver l'espace le plus proche de chez vous sur 0 808 800 700 (service gratuit, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h). N'attendez pas la réouverture pour prendre ce rendez-vous : il peut être planifié dès maintenant.



3. Si votre dossier est déjà déposé et en attente depuis 2025, il sera traité en priorité à la réouverture. Le ministère a confirmé que ces dossiers ne sont pas comptés dans les objectifs 2026. Mais les délais resteront longs.



4. Pour un nouveau dossier en travaux isolés (pompe à chaleur, fenêtres, isolation des combles), la stratégie est inverse : déposer rapidement sur



5. Munissez-vous de votre avis d'imposition (Revenu Fiscal de Référence de 2024) pour connaître votre profil d'aide. Pour une personne seule hors Île-de-France, le plafond « revenus très modestes » est de 17 363 €, et « revenus modestes » de 22 259 €.



Pour toutes les informations officielles sur les montants, les conditions et les démarches, la fiche complète est disponible sur Gérard a passé un coup de fil à l'espace France Rénov' d'Épinal. On lui a expliqué que son ancien dossier d'isolation des murs, en l'état, ne pourrait plus être financé en monogeste. Deux options s'offrent à lui : soit il transforme son projet en rénovation d'ampleur — en ajoutant par exemple le remplacement de sa vieille chaudière fioul et l'isolation de la toiture —, soit il se rabat sur un autre geste financé seul, comme l'installation d'une pompe à chaleur air/eau (jusqu'àd'aide pour les revenus modestes).Il a pris rendez-vous., concède-t-il. Il a choisi de pousser vers la rénovation d'ampleur, même si les délais l'inquiètent.L'isolation des murs (intérieure et extérieure) et les chaudières biomasse ne sont plus finançables en travaux isolés. Si votre dossier portait sur ces travaux seuls, il devra être requalifié en rénovation d'ampleur.Ce rendez-vous est gratuit et désormais obligatoire pour toute rénovation d'ampleur. Vous pouvez trouver l'espace le plus proche de chez vous sur france-renov.gouv.fr ou appeler le(service gratuit, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h). N'attendez pas la réouverture pour prendre ce rendez-vous : il peut être planifié dès maintenant., il sera traité en priorité à la réouverture. Le ministère a confirmé que ces dossiers ne sont pas comptés dans les objectifs 2026. Mais les délais resteront longs.(pompe à chaleur, fenêtres, isolation des combles), la stratégie est inverse : déposer rapidement sur maprimerenov.gouv.fr dès le lundi 23 février à midi.(Revenu Fiscal de Référence de 2024) pour connaître votre profil d'aide. Pour une personne seule hors Île-de-France, le plafond « revenus très modestes » est de, et « revenus modestes » dePour toutes les informations officielles sur les montants, les conditions et les démarches, la fiche complète est disponible sur service-public.gouv.fr

Sources :

- Agence nationale de l'habitat (Anah), communiqué du 20 février 2026

- Ministère de la Ville et du Logement via AFP, 20 février 2026

- Service-public.gouv.fr, fiche MaPrimeRénov' mise à jour septembre 2025

- Selectra.info, 21 février 2026

- UFC-Que Choisir, février 2026

Pour aller plus loin :



- Cette aide méconnue que des milliers de seniors de 70 ans oublient de demander en 2026

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