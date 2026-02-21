Ses murs perdent 25 % de chaleur mais l'aide a été supprimée : MaPrimeRénov' 2026 rouvre avec des pièges que 83 000 propriétaires ignorent

Ce qu'il faut retenir
- Le guichet de l'aide à la rénovation rouvre après deux mois de blocage total — mais les places sont comptées, surtout pour les gros chantiers
- Certains travaux parmi les plus demandés par les retraités propriétaires ont été discrètement retirés de la liste des aides individuelles
- 83 000 dossiers dormaient dans les tiroirs depuis fin 2025 : tous ne seront pas traités cette année
- Une nouvelle étape obligatoire s'ajoute au parcours — et peut rallonger les délais de plusieurs semaines
- La marche à suivre pour vérifier si votre dossier est concerné se trouve plus bas dans cet article