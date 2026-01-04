Électricité : ce que cache vraiment la baisse promise au 1er février

C'est par un message publié sur le réseau social X, ce samedi 3 janvier 2026, que le Premier ministre Sébastien Lecornu a officialisé la nouvelle : « Le prix de l'abonnement de tous les contrats de fourniture d'électricité baisse au 1er février 2026 ».



Dans la foulée, le ministre de l'Industrie Roland Lescure a précisé les contours de cette mesure dans un entretien au Parisien. « Au 1er février, le prix de l'abonnement des factures d'électricité va baisser de 5 % », a-t-il déclaré. Pour les ménages, l'économie serait de l'ordre de 10 à 12 euros par an. Pour les professionnels comme les boulangers, elle pourrait atteindre jusqu'à 200 euros annuels.



Au total, ce seraient 540 millions d'euros qui seront ainsi restitués au pouvoir d'achat des Français, selon le gouvernement. La mesure s'appliquera à tous les contrats, qu'il s'agisse du tarif réglementé d'EDF ou des offres de marché proposées par les fournisseurs alternatifs.



Pour mettre ces chiffres en perspective, rappelons que le tarif réglementé de l'électricité a augmenté de 39,4 % en dix ans. La baisse de 14 % intervenue en février 2025 avait apporté un premier répit, mais les factures restent historiquement élevées pour de nombreux foyers.