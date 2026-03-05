Pourquoi certaines prises électriques deviennent chaudes sans raison apparente

Si votre logement a été construit avant 2010, vous êtes potentiellement concerné. Selon le baromètre 2024 de l'ONSE, 83 % des logements de plus de 15 ans présentent au moins une anomalie électrique. L'Observatoire estime que 7 millions de logements sont à risque en France. Et 2,3 millions sont équipés d'installations qualifiées de "très dangereuses".



Les retraités propriétaires de maisons anciennes sont en première ligne. Ils vivent souvent dans des logements construits avant les normes actuelles. Les prises, les câbles et les disjoncteurs n'ont jamais été changés. Les habitudes de branchement, elles, ont évolué : box internet, chargeurs, télévision, chauffage d'appoint. La charge électrique a augmenté. L'installation, non.



Et la norme NF C 15-100 n'est pas rétroactive. Un logement ancien n'a aucune obligation de mise aux normes, sauf en cas de rénovation totale.