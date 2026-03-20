Thermostats Tiko : 22 000 foyers doivent les faire retirer d'urgence pour risque d'incendie

- Un défaut technique précis peut provoquer une surchauffe et un début de feu dans votre logement
- Si vous êtes équipé d'un boîtier Tiko D-Box, vous êtes directement concerné par le rappel
- L'obligation de vous rééquiper d'un thermostat avant 2030 reste en vigueur — et l'aide qui finançait le remplacement a été supprimée
22 000 foyers privés de thermostat du jour au lendemain
22 000. C'est le nombre de foyers français équipés de thermostats connectés Tiko qui vont devoir s'en séparer. La filiale suisse d'Engie, rachetée en 2019 pour révolutionner le pilotage du chauffage électrique, a annoncé sa liquidation à l'automne 2025. Six ans après son rachat par le géant de l'énergie, l'aventure s'arrête brutalement.
Mais la cessation d'activité n'est pas le seul problème. Le 12 décembre 2025, un rappel produit a été publié sur le site gouvernemental Rappel Conso. Trois modèles sont concernés : D-Box, D-Box Plus et D-Box simple. Le motif : un risque d'incendie.
Mais la cessation d'activité n'est pas le seul problème. Le 12 décembre 2025, un rappel produit a été publié sur le site gouvernemental Rappel Conso. Trois modèles sont concernés : D-Box, D-Box Plus et D-Box simple. Le motif : un risque d'incendie.
Ce qui provoque exactement le risque de surchauffe
Le défaut identifié concerne le câble d'alimentation du boîtier. Un mauvais contact entre ce câble et le connecteur peut provoquer un échauffement du connecteur, puis une fonte du plastique qui l'entoure. Dans le pire des cas, cela peut déclencher un début de feu.
Ce problème est lié à l'installation du boîtier, pas au thermostat lui-même. C'est la raison pour laquelle Tiko précise que tous les lots sont concernés, quelle que soit la date de pose. L'entreprise assure toutefois que l'utilisation courante du thermostat n'expose pas à un risque immédiat supplémentaire, à condition de consulter la fiche de rappel officielle.
Ce problème est lié à l'installation du boîtier, pas au thermostat lui-même. C'est la raison pour laquelle Tiko précise que tous les lots sont concernés, quelle que soit la date de pose. L'entreprise assure toutefois que l'utilisation courante du thermostat n'expose pas à un risque immédiat supplémentaire, à condition de consulter la fiche de rappel officielle.
Concerné ou non : comment le savoir
Vous êtes concerné si vous disposez d'un boîtier Tiko installé sur vos radiateurs électriques. Les trois modèles visés par le rappel sont le D-Box, le D-Box Plus et le D-Box simple. Toutes les séries sont touchées, sur l'ensemble du territoire français.
Les clients ont été informés par e-mail en décembre 2025. Si vous n'avez pas reçu ce message, vérifiez vos spams. L'information est également disponible sur le site officiel rappel.conso.gouv.fr (fiche réf. 2025-12-0105).
Au-delà du rappel, tous les clients Tiko sont concernés par la fermeture du service. Le matériel ne fonctionnera plus à terme : l'application sera désactivée et les boîtiers deviendront inutilisables.
Les clients ont été informés par e-mail en décembre 2025. Si vous n'avez pas reçu ce message, vérifiez vos spams. L'information est également disponible sur le site officiel rappel.conso.gouv.fr (fiche réf. 2025-12-0105).
Au-delà du rappel, tous les clients Tiko sont concernés par la fermeture du service. Le matériel ne fonctionnera plus à terme : l'application sera désactivée et les boîtiers deviendront inutilisables.
Ce que change concrètement cette fermeture pour votre logement
La première conséquence est immédiate : sans thermostat connecté, vos radiateurs repassent en mode manuel. Plus de pilotage à distance, plus de programmation pièce par pièce, plus de suivi de consommation.
La seconde est réglementaire. L'obligation d'installer un thermostat programmable dans tous les logements existants a été reportée au 1er janvier 2030 par le décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025. Mais elle n'a pas été annulée. Les anciens clients Tiko devront donc trouver un nouvel équipement conforme.
Problème supplémentaire : Tiko ne propose aucun thermostat de remplacement. Le fabricant a cessé son activité. Et la prime « Coup de pouce thermostat », qui finançait intégralement l'installation, a été supprimée le 22 novembre 2024 après la découverte de fraudes dans le secteur.
La seconde est réglementaire. L'obligation d'installer un thermostat programmable dans tous les logements existants a été reportée au 1er janvier 2030 par le décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025. Mais elle n'a pas été annulée. Les anciens clients Tiko devront donc trouver un nouvel équipement conforme.
Problème supplémentaire : Tiko ne propose aucun thermostat de remplacement. Le fabricant a cessé son activité. Et la prime « Coup de pouce thermostat », qui finançait intégralement l'installation, a été supprimée le 22 novembre 2024 après la découverte de fraudes dans le secteur.
Deux démarches à lancer cette semaine
Ne désinstallez pas vous-même les boîtiers. L'opération implique une manipulation électrique qui doit être effectuée par un professionnel agréé. La désinstallation est gratuite et prise en charge par Tiko.
Pour le service client général Tiko (arrêt du service, hors rappel) : 01 43 43 43 43, du lundi au vendredi de 8h à 18h. En cas d'urgence liée à la sécurité de votre installation, un numéro dédié est disponible 24h/24 : 02 45 48 71 69. Plus d'informations sur les obligations en vigueur sur le site officiel service-public.gouv.fr.
Urgent Rappel produit
Ligne rappel produit (lun-ven 8h-20h)
01 71 25 28 95
Démarche
Prendre RDV pour désinstallation gratuite
Ensuite Rééquipement
Thermostat programmable (obligation 2030)
60 à 250 € + pose 150 à 300 €
Aide disponible
Prime CEE (fiche BAR-TH-173)
Pour le service client général Tiko (arrêt du service, hors rappel) : 01 43 43 43 43, du lundi au vendredi de 8h à 18h. En cas d'urgence liée à la sécurité de votre installation, un numéro dédié est disponible 24h/24 : 02 45 48 71 69. Plus d'informations sur les obligations en vigueur sur le site officiel service-public.gouv.fr.
L'angle mort que personne ne signale
La disparition de Tiko met en lumière une fragilité structurelle du modèle. Ces thermostats étaient gratuits parce que Tiko revendait la flexibilité de consommation de vos radiateurs au gestionnaire du réseau électrique (RTE). Ce mécanisme, appelé effacement diffus, permettait de réduire brièvement le chauffage lors des pics de demande hivernaux, sans impact perceptible sur votre confort.
D'autres acteurs proposent un modèle similaire. Voltalis, qui revendique 250 000 foyers équipés en France et en Europe, installe toujours gratuitement des boîtiers compatibles avec tous les radiateurs électriques. Mais la suppression de la prime Coup de pouce en novembre 2024 a fragilisé l'ensemble du secteur.
Avant de souscrire une nouvelle offre gratuite, une précaution s'impose : vérifiez si le prestataire sera encore en activité quand l'obligation de 2030 entrera en vigueur. Un thermostat programmable simple, même payant, offre une solution pérenne et ne dépend d'aucun serveur distant.
D'autres acteurs proposent un modèle similaire. Voltalis, qui revendique 250 000 foyers équipés en France et en Europe, installe toujours gratuitement des boîtiers compatibles avec tous les radiateurs électriques. Mais la suppression de la prime Coup de pouce en novembre 2024 a fragilisé l'ensemble du secteur.
Avant de souscrire une nouvelle offre gratuite, une précaution s'impose : vérifiez si le prestataire sera encore en activité quand l'obligation de 2030 entrera en vigueur. Un thermostat programmable simple, même payant, offre une solution pérenne et ne dépend d'aucun serveur distant.
Ce qu'il faut retenir
- Tiko a cessé son activité : 22 000 foyers doivent faire désinstaller leurs boîtiers gratuitement
- Un rappel produit vise les D-Box, D-Box Plus et D-Box simple pour risque d'incendie (défaut de connecteur)
- Appelez le 01 71 25 28 95 (rappel) ou le 01 43 43 43 43 (arrêt du service) pour planifier la désinstallation
- L'obligation d'installer un thermostat programmable est reportée au 1er janvier 2030 (décret du 26 décembre 2025)
- La prime CEE (fiche BAR-TH-173) reste disponible pour financer un nouveau thermostat connecté
Sources :
- Rappel Conso (rappel.conso.gouv.fr), fiche de rappel D-Box Tiko, réf. 2025-12-0105, 12 décembre 2025
- Service-public.gouv.fr, « À quelle date l'obligation d'installer un thermostat programmable sera-t-elle effective ? », mis à jour février 2026
- Journal du Net, « Ces milliers de thermostats obligatoires vont devenir inutilisables », 18 mars 2026
- Tiko (tiko.fr), FAQ arrêt d'activité et rappel produit, consulté le 20 mars 2026
- Décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025 modifiant les dates d'application de l'obligation thermostat
- Rappel Conso (rappel.conso.gouv.fr), fiche de rappel D-Box Tiko, réf. 2025-12-0105, 12 décembre 2025
- Service-public.gouv.fr, « À quelle date l'obligation d'installer un thermostat programmable sera-t-elle effective ? », mis à jour février 2026
- Journal du Net, « Ces milliers de thermostats obligatoires vont devenir inutilisables », 18 mars 2026
- Tiko (tiko.fr), FAQ arrêt d'activité et rappel produit, consulté le 20 mars 2026
- Décret n° 2025-1343 du 26 décembre 2025 modifiant les dates d'application de l'obligation thermostat