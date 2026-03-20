Thermostats Tiko : 22 000 foyers doivent les faire retirer d'urgence pour risque d'incendie

La disparition de Tiko met en lumière une fragilité structurelle du modèle. Ces thermostats étaient gratuits parce que Tiko revendait la flexibilité de consommation de vos radiateurs au gestionnaire du réseau électrique (RTE). Ce mécanisme, appelé effacement diffus, permettait de réduire brièvement le chauffage lors des pics de demande hivernaux, sans impact perceptible sur votre confort.



D'autres acteurs proposent un modèle similaire. Voltalis, qui revendique 250 000 foyers équipés en France et en Europe, installe toujours gratuitement des boîtiers compatibles avec tous les radiateurs électriques. Mais la suppression de la prime Coup de pouce en novembre 2024 a fragilisé l'ensemble du secteur.



Avant de souscrire une nouvelle offre gratuite, une précaution s'impose : vérifiez si le prestataire sera encore en activité quand l'obligation de 2030 entrera en vigueur. Un thermostat programmable simple, même payant, offre une solution pérenne et ne dépend d'aucun serveur distant.