Chauffage coupé la nuit : pourquoi 4 foyers sur 10 paient plus cher au lieu d'économiser

Passé 60 ans, la régulation thermique naturelle du corps s'affaiblit. Cette fragilité physiologique transforme la gestion nocturne du chauffage en véritable enjeu de santé.



Les personnes âgées sont particulièrement sensibles aux variations de température et aux mouvements d'air causés par des différences importantes d'une pièce à l'autre. Leur organisme produit moins de chaleur, la conserve moins efficacement et la perçoit différemment.



Les recommandations officielles sont formelles : la température des pièces de vie doit se situer entre 20 et 22°C pour les seniors, avec un minimum absolu de 18°C la nuit . Descendre en dessous de ce seuil expose à des risques cardiovasculaires, respiratoires et augmente les risques de chutes liés aux vertiges et à la perte d'équilibre.



L'Organisation mondiale de la Santé précise qu'une température légèrement supérieure à 18°C est préférable pour les personnes vulnérables . Le froid accentue les douleurs articulaires, rigidifie les muscles et fragilise l'organisme face aux infections. Pour cette tranche d'âge, maintenir une température stable devient prioritaire sur les économies d'énergie.