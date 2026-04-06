Succession : pourquoi le fisc taxe le vieux buffet de vos parents comme s'il valait 15 000 euros

L'inventaire n'est pas une simple formalité déclarative, et c'est justement là que certaines familles se font rattraper. Pour être opposable au fisc, il doit respecter les conditions de l'article 789 du Code civil : le notaire doit se déplacer physiquement sur les lieux, examiner les biens en personne et recueillir le serment des parties. Un inventaire réalisé en étude, sur simple déclaration d'un héritier appuyée par des photos, ne suffit pas. La Cour de cassation l'a confirmé à plusieurs reprises.



Il doit aussi porter sur l'ensemble des biens du défunt, pas seulement sur le mobilier. Et il doit être clôturé dans les cinq ans suivant le décès. En pratique, mieux vaut le faire dans les premiers mois, car la déclaration de succession doit être déposée dans un délai de six mois. Attendre, c'est prendre le risque de voir le forfait s'appliquer par défaut, sans recours possible.



L'administration fiscale conserve par ailleurs le droit de contester la valeur retenue dans l'inventaire si elle estime qu'elle est sous-évaluée. Elle peut s'appuyer sur des polices d'assurance, des factures d'achat récentes ou la cote d'œuvres connues pour démontrer que la prisée était trop basse. D'où l'importance de confier l'exercice à un commissaire-priseur compétent, dont l'évaluation sera difficile à remettre en cause.