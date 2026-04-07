PER : le report du plafond de déduction passe à 5 ans, mais vous n'en profiterez pas avant 2030

Ce que dit la loi de finances 2026 sur le report
Le principe du PER est connu : chaque euro versé sur votre plan réduit votre revenu imposable, dans la limite d'un plafond annuel de déduction. Si vous ne consommez pas la totalité de ce plafond une année donnée, la fraction inutilisée pouvait jusqu'ici être reportée sur les trois années suivantes. La loi de finances 2026, validée par le Conseil constitutionnel le 19 février, a porté ce délai à cinq ans.
Sur le papier, c'est une vraie souplesse supplémentaire. Un indépendant dont les revenus fluctuent d'une année à l'autre, ou un salarié qui reçoit une prime exceptionnelle, dispose désormais de deux années de plus pour rattraper un plafond non utilisé. Le site Service-public.gouv.fr résume la mécanique de façon limpide : si vous n'utilisez pas votre plafond de déduction au titre de vos revenus 2026, vous pourrez l'imputer sur vos revenus de 2027, 2028, 2029, 2030 ou 2031.
Jusque-là, tout va bien. Sauf que la phrase-clé se cache dans un détail que ni les banquiers ni les assureurs ne mettent en avant.
Sur le papier, c'est une vraie souplesse supplémentaire. Un indépendant dont les revenus fluctuent d'une année à l'autre, ou un salarié qui reçoit une prime exceptionnelle, dispose désormais de deux années de plus pour rattraper un plafond non utilisé. Le site Service-public.gouv.fr résume la mécanique de façon limpide : si vous n'utilisez pas votre plafond de déduction au titre de vos revenus 2026, vous pourrez l'imputer sur vos revenus de 2027, 2028, 2029, 2030 ou 2031.
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Pourquoi l'effet réel ne se fera sentir qu'en 2030
Car la mesure n'est pas rétroactive. La Direction générale des finances publiques l'a confirmé à MoneyVox en mars 2026, et Benoît Berchebru, directeur de l'ingénierie patrimoniale du groupe Astoria, a posé le diagnostic sur LinkedIn dès la publication du texte : il s'agit d'un allongement du report futur, pas d'un élargissement rétroactif.
En pratique, cela signifie que les plafonds générés en 2024 et 2025 restent soumis à l'ancien régime de trois ans. Votre plafond inutilisé de 2025 pourra être mobilisé jusqu'en 2028, pas au-delà. Seuls les plafonds nés à compter du 1er janvier 2026 bénéficient du nouveau délai de cinq ans.
Et c'est là que le calendrier se retourne contre nous. En 2026, 2027, 2028 et 2029, votre situation de report reste strictement identique à ce qu'elle était avant la réforme, car les plafonds de ces années-là n'ont pas encore eu le temps de « vieillir » au-delà de trois ans. Ce n'est qu'en 2030 que vous pourrez, pour la première fois, utiliser un plafond de 2026 qui aurait expiré sous l'ancien système. Et il faudra attendre 2031 pour que le mécanisme fonctionne à plein régime.
Du coup, si vous avez un PER et que vous comptez sur cette réforme pour optimiser votre déclaration de ce printemps, la réponse est non. Votre avis d'imposition 2026, qui porte sur vos revenus 2025, affichera vos plafonds selon l'ancien calcul : plafond de l'année + reports des trois années précédentes, et rien de plus.
En pratique, cela signifie que les plafonds générés en 2024 et 2025 restent soumis à l'ancien régime de trois ans. Votre plafond inutilisé de 2025 pourra être mobilisé jusqu'en 2028, pas au-delà. Seuls les plafonds nés à compter du 1er janvier 2026 bénéficient du nouveau délai de cinq ans.
Et c'est là que le calendrier se retourne contre nous. En 2026, 2027, 2028 et 2029, votre situation de report reste strictement identique à ce qu'elle était avant la réforme, car les plafonds de ces années-là n'ont pas encore eu le temps de « vieillir » au-delà de trois ans. Ce n'est qu'en 2030 que vous pourrez, pour la première fois, utiliser un plafond de 2026 qui aurait expiré sous l'ancien système. Et il faudra attendre 2031 pour que le mécanisme fonctionne à plein régime.
Ancien régime ⏱️ Plafonds 2024-2025
Durée de report
3 ans maximum
Plafond 2025 non utilisé
Expire fin 2028
Nouveau régime ✅ Plafonds 2026+
Durée de report
5 ans maximum
Plafond 2026 non utilisé
Utilisable jusqu'en 2031
Premier effet concret
En 2030 (4e année de report, impossible avant)
Du coup, si vous avez un PER et que vous comptez sur cette réforme pour optimiser votre déclaration de ce printemps, la réponse est non. Votre avis d'imposition 2026, qui porte sur vos revenus 2025, affichera vos plafonds selon l'ancien calcul : plafond de l'année + reports des trois années précédentes, et rien de plus.
Ce que vous pouvez faire dès votre déclaration d'avril 2026
Le fait que le report étendu ne produise pas d'effet immédiat ne signifie pas que votre déclaration d'avril soit sans enjeu. Au contraire, c'est même le moment de poser les bases pour en profiter dans quatre ans.
Première chose : ouvrez la page 3 de votre avis d'imposition 2025, rubrique « Plafond épargne retraite ». Vous y trouverez le détail de votre plafond annuel et des reports non consommés de 2022, 2023 et 2024. Le cumul de ces quatre lignes donne votre plafond total disponible pour vos versements de 2025, à reporter en case 6NS (déclarant 1) ou 6NT (déclarant 2). Si vous êtes en couple marié ou pacsé, la case 6QR permet de mutualiser vos plafonds respectifs, un levier souvent ignoré.
Ensuite, vérifiez que les montants préremplis par votre assureur sont corrects. L'imprimé fiscal unique transmis par votre gestionnaire de PER doit correspondre exactement aux cases de la déclaration. Or, des erreurs surviennent chaque année, en particulier lorsque vous détenez à la fois un ancien PERP transféré et un PER individuel.
Enfin, et c'est la manœuvre à anticiper dès maintenant, identifiez le montant de plafond que vous n'utiliserez pas au titre de vos revenus 2025. Ce reliquat sera reporté en 2026 sous l'ancien régime de trois ans. En revanche, si vous versez sur votre PER au cours de l'année 2026 sans consommer la totalité du plafond 2026, c'est ce nouveau reliquat qui bénéficiera du report sur cinq ans. La stratégie, pour ceux qui veulent maximiser la souplesse, consiste donc à prioriser les plafonds anciens (qui expirent plus vite) et à laisser volontairement du plafond 2026 inutilisé, car il restera mobilisable plus longtemps.
Première chose : ouvrez la page 3 de votre avis d'imposition 2025, rubrique « Plafond épargne retraite ». Vous y trouverez le détail de votre plafond annuel et des reports non consommés de 2022, 2023 et 2024. Le cumul de ces quatre lignes donne votre plafond total disponible pour vos versements de 2025, à reporter en case 6NS (déclarant 1) ou 6NT (déclarant 2). Si vous êtes en couple marié ou pacsé, la case 6QR permet de mutualiser vos plafonds respectifs, un levier souvent ignoré.
Ensuite, vérifiez que les montants préremplis par votre assureur sont corrects. L'imprimé fiscal unique transmis par votre gestionnaire de PER doit correspondre exactement aux cases de la déclaration. Or, des erreurs surviennent chaque année, en particulier lorsque vous détenez à la fois un ancien PERP transféré et un PER individuel.
Enfin, et c'est la manœuvre à anticiper dès maintenant, identifiez le montant de plafond que vous n'utiliserez pas au titre de vos revenus 2025. Ce reliquat sera reporté en 2026 sous l'ancien régime de trois ans. En revanche, si vous versez sur votre PER au cours de l'année 2026 sans consommer la totalité du plafond 2026, c'est ce nouveau reliquat qui bénéficiera du report sur cinq ans. La stratégie, pour ceux qui veulent maximiser la souplesse, consiste donc à prioriser les plafonds anciens (qui expirent plus vite) et à laisser volontairement du plafond 2026 inutilisé, car il restera mobilisable plus longtemps.
Les deux autres changements PER à surveiller cette année
Le report étendu n'est pas la seule retouche de la loi de finances 2026 sur le PER, et les deux autres sont moins flatteuses.
La première concerne tous ceux qui ont passé la barre des 70 ans. Depuis le 1er janvier 2026, les versements effectués après cet âge ne sont plus déductibles du revenu imposable. Vous pouvez continuer à alimenter votre PER, mais sans avantage fiscal à l'entrée. En contrepartie, la sortie sera plus douce : les sommes non déduites à l'entrée ne seront pas imposées à la sortie en capital, et le régime des rentes viagères à titre onéreux s'appliquera si vous optez pour la rente.
La seconde touche directement votre rendement net. Les prélèvements sociaux sur le PER sont passés de 17,2 % à 18,6 % au 1er janvier 2026, en raison de la hausse de la CSG de 9,2 % à 10,6 %. Sur un PER de 50 000 € ayant généré 2 000 € de gains dans l'année, la différence représente 28 € supplémentaires prélevés, un montant modeste en apparence, mais qui s'accumule année après année sur toute la durée de capitalisation.
Le BOFiP, mis à jour et soumis à consultation publique jusqu'au 17 avril 2026, n'a d'ailleurs pas encore intégré l'ensemble de ces dispositions. Des zones grises subsistent, notamment sur le rôle de l'assureur en cas de versement déductible effectué après 70 ans : est-ce à lui de bloquer l'opération, ou au contribuable de se surveiller ? La réponse viendra dans les semaines qui suivent la clôture de la consultation. En attendant, la prudence s'impose, et nous ne sommes clairement pas au bout de nos surprises sur ce dossier.
La première concerne tous ceux qui ont passé la barre des 70 ans. Depuis le 1er janvier 2026, les versements effectués après cet âge ne sont plus déductibles du revenu imposable. Vous pouvez continuer à alimenter votre PER, mais sans avantage fiscal à l'entrée. En contrepartie, la sortie sera plus douce : les sommes non déduites à l'entrée ne seront pas imposées à la sortie en capital, et le régime des rentes viagères à titre onéreux s'appliquera si vous optez pour la rente.
La seconde touche directement votre rendement net. Les prélèvements sociaux sur le PER sont passés de 17,2 % à 18,6 % au 1er janvier 2026, en raison de la hausse de la CSG de 9,2 % à 10,6 %. Sur un PER de 50 000 € ayant généré 2 000 € de gains dans l'année, la différence représente 28 € supplémentaires prélevés, un montant modeste en apparence, mais qui s'accumule année après année sur toute la durée de capitalisation.
Le BOFiP, mis à jour et soumis à consultation publique jusqu'au 17 avril 2026, n'a d'ailleurs pas encore intégré l'ensemble de ces dispositions. Des zones grises subsistent, notamment sur le rôle de l'assureur en cas de versement déductible effectué après 70 ans : est-ce à lui de bloquer l'opération, ou au contribuable de se surveiller ? La réponse viendra dans les semaines qui suivent la clôture de la consultation. En attendant, la prudence s'impose, et nous ne sommes clairement pas au bout de nos surprises sur ce dossier.
Ce qu'il faut retenir
- Le report des plafonds PER non utilisés passe de 3 à 5 ans, mais uniquement pour les plafonds générés à partir de 2026, la mesure n'est pas rétroactive
- L'effet concret ne se matérialisera pas avant 2030, et le plein régime du dispositif ne sera atteint qu'en 2031
- Sur votre déclaration d'avril 2026, vos plafonds restent calculés selon l'ancien système : plafond annuel + reports des 3 années précédentes
- La déductibilité après 70 ans est supprimée depuis le 1er janvier 2026, et les prélèvements sociaux passent de 17,2 % à 18,6 %
- La stratégie à adopter dès maintenant : consommer en priorité les plafonds anciens (qui expirent en 3 ans) et laisser du plafond 2026 inutilisé pour profiter du report étendu plus tard
Sources :
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article modifiant l'art. 163 quatervicies du CGI
- Service-public.gouv.fr, fiche « Impôt sur le revenu — Cotisations d'épargne retraite (déduction) », mise à jour avril 2026
- Direction générale des finances publiques (DGFiP), confirmation à MoneyVox, mars 2026
- BOI-IR-BASE-20-50, projet de BOFiP soumis à consultation publique jusqu'au 17 avril 2026
- Benoît Berchebru, directeur de l'ingénierie patrimoniale du groupe Astoria, analyse LinkedIn, février 2026
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article modifiant l'art. 163 quatervicies du CGI
- Service-public.gouv.fr, fiche « Impôt sur le revenu — Cotisations d'épargne retraite (déduction) », mise à jour avril 2026
- Direction générale des finances publiques (DGFiP), confirmation à MoneyVox, mars 2026
- BOI-IR-BASE-20-50, projet de BOFiP soumis à consultation publique jusqu'au 17 avril 2026
- Benoît Berchebru, directeur de l'ingénierie patrimoniale du groupe Astoria, analyse LinkedIn, février 2026