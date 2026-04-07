PER : le report du plafond de déduction passe à 5 ans, mais vous n'en profiterez pas avant 2030

Le report étendu n'est pas la seule retouche de la loi de finances 2026 sur le PER, et les deux autres sont moins flatteuses.



La première concerne tous ceux qui ont passé la barre des 70 ans. Depuis le 1er janvier 2026, les versements effectués après cet âge ne sont plus déductibles du revenu imposable. Vous pouvez continuer à alimenter votre PER, mais sans avantage fiscal à l'entrée. En contrepartie, la sortie sera plus douce : les sommes non déduites à l'entrée ne seront pas imposées à la sortie en capital, et le régime des rentes viagères à titre onéreux s'appliquera si vous optez pour la rente.



La seconde touche directement votre rendement net. Les prélèvements sociaux sur le PER sont passés de 17,2 % à 18,6 % au 1er janvier 2026, en raison de la hausse de la CSG de 9,2 % à 10,6 %. Sur un PER de 50 000 € ayant généré 2 000 € de gains dans l'année, la différence représente 28 € supplémentaires prélevés, un montant modeste en apparence, mais qui s'accumule année après année sur toute la durée de capitalisation.



Le BOFiP, mis à jour et soumis à consultation publique jusqu'au 17 avril 2026, n'a d'ailleurs pas encore intégré l'ensemble de ces dispositions. Des zones grises subsistent, notamment sur le rôle de l'assureur en cas de versement déductible effectué après 70 ans : est-ce à lui de bloquer l'opération, ou au contribuable de se surveiller ? La réponse viendra dans les semaines qui suivent la clôture de la consultation. En attendant, la prudence s'impose, et nous ne sommes clairement pas au bout de nos surprises sur ce dossier.