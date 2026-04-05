Taxe d'habitation : pourquoi la facture de votre maison de campagne peut bondir de 60 % en 2026

Vous l'avez compris, le sujet dépasse la simple ligne sur un avis d'imposition. Aux municipales de mars 2026, la surtaxe est devenue un enjeu électoral dans des dizaines de communes touristiques. À Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, 700 propriétaires de résidences secondaires se sont inscrits sur les listes électorales pour peser sur le scrutin et contester la majoration, selon un collectif local relayé par l'AFP.



Le même phénomène se répète sur la Côte d'Opale, en Bretagne, sur l'île d'Oléron. Des collectifs se créent, certains propriétaires se portent candidats. Leur argument : ils financent la commune par leurs impôts locaux sans pouvoir voter sur place (sauf à transférer leur inscription). En face, les habitants permanents répondent que les résidences secondaires coûtent cher à la collectivité. À Lège-Cap-Ferret, la commune passe de 8 000 habitants à 100 000 personnes en été, et les infrastructures (assainissement, voirie, déchets) doivent absorber ce pic.



Sauf que le rapport de force est en train de bouger. Là où les résidences secondaires représentent 50 à 70 % du parc de logements, les propriétaires non-résidents forment une masse électorale potentielle que les maires ne peuvent plus ignorer.