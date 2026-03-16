Taxe foncière : ces retraités paient chaque année un impôt qu'ils ne doivent plus

Chaque année, des milliers de retraités propriétaires paient une taxe foncière qu'ils ne doivent pas. Les conditions d'exonération existent, mais l'information ne parvient pas toujours aux premiers concernés.

Trois profils de retraités peuvent échapper totalement ou partiellement à la taxe foncière — et l'un d'eux n'a même pas besoin de remplir de condition de revenus Un simple dépassement de quelques euros du plafond de revenus suffit à perdre l'intégralité de l'avantage Même exonéré, vous recevrez un avis d'imposition — et une ligne restera à payer



Un avantage fiscal que des milliers de retraités oublient de vérifier

En 2025, la taxe foncière a encore augmenté dans la majorité des communes françaises. Pourtant, un dispositif permet à certains retraités d'en être totalement exonérés. Pas une réduction. Pas un abattement. Une suppression pure et simple de l'impôt foncier sur la résidence principale.



Le problème : beaucoup de propriétaires éligibles ne le savent pas. L'exonération est censée s'appliquer automatiquement. Mais en cas de changement de situation — décès du conjoint, entrée en maison de retraite, légère variation de revenus — le fisc ne corrige pas toujours de lui-même. Résultat : des retraités paient chaque automne un impôt qu'ils ne doivent plus.



Comment fonctionne l'exonération de taxe foncière

L'exonération repose sur deux critères cumulatifs : l'âge et le revenu fiscal de référence (RFR). Ce RFR figure sur votre avis d'impôt sur le revenu, dans le cadre « Vos références ».



Le principe est simple. Si vous avez 75 ans ou plus au 1er janvier 2025 et que votre RFR de 2024 ne dépasse pas les plafonds fixés par l'article 1417-I du Code général des impôts, vous êtes exonéré de taxe foncière sur votre résidence principale. Aucune démarche à effectuer : l'administration fiscale applique la mesure d'office.



Exception importante : les titulaires de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) sont exonérés sans condition de revenus. Quel que soit leur RFR, l'exonération s'applique automatiquement.



Êtes-vous concerné par l'exonération ou le dégrèvement

Trois profils de retraités peuvent bénéficier d'un allègement de taxe foncière en 2025 :



Profil 1 — Exonération totale. Vous avez 75 ans ou plus au 1er janvier 2025. Votre RFR 2024 ne dépasse pas les plafonds (voir barème ci-dessous). Vous occupez votre résidence principale — ou vous êtes en EHPAD et votre ancien logement reste inoccupé.



Profil 2 — Dégrèvement de 100 €. Vous avez entre 65 et 74 ans au 1er janvier 2025. Votre RFR respecte les mêmes plafonds. Le dégrèvement de 100 € est appliqué automatiquement sur votre taxe foncière (article 1391 B du CGI).



Profil 3 — Allocataires AAH. Vous êtes titulaire de l'Allocation aux adultes handicapés, quel que soit votre âge. Sous condition de RFR, vous bénéficiez de l'exonération totale.



Dans tous les cas, l'exonération ou le dégrèvement ne concerne que la résidence principale. Les résidences secondaires et les biens loués sont exclus.



Les plafonds de revenus à ne pas dépasser en 2025

revenu fiscal de référence de 2024. Voici les plafonds officiels applicables à la taxe foncière 2025, publiés par la Direction générale des finances publiques :

👤 Personne seule (1 part) 💶 Plafond RFR à ne pas dépasser 12 679 € 👥 Couple (2 parts) 💶 Plafond RFR à ne pas dépasser 19 451 € 📊 Majoration par demi-part supplémentaire + 3 386 €



Un couple avec 2,5 parts fiscales ne doit pas dépasser 22 837 € de RFR. L'effet couperet est redoutable : un seul euro au-dessus du seuil, et c'est l'intégralité de l'exonération qui disparaît. La revalorisation des pensions peut suffire à faire basculer certains retraités au-dessus du plafond d'une année sur l'autre. Tout se joue sur un chiffre : votrede 2024. Voici les plafonds officiels applicables à la taxe foncière 2025, publiés par la Direction générale des finances publiques :Un couple avec 2,5 parts fiscales ne doit pas dépasserde RFR. L'effet couperet est redoutable : un seul euro au-dessus du seuil, et c'est l'intégralité de l'exonération qui disparaît. La revalorisation des pensions peut suffire à faire basculer certains retraités au-dessus du plafond d'une année sur l'autre.



Ce que vous devez vérifier dès maintenant

avis d'impôt sur le revenu 2025 (portant sur les revenus 2024). Le RFR figure dans le cadre « Vos références ». Comparez-le aux plafonds ci-dessus.



Si vous remplissez les conditions et que l'exonération n'apparaît pas sur votre centre des finances publiques. Les coordonnées figurent sur l'avis, cadre « Vos démarches ». Vous pouvez aussi passer par votre espace personnel sur impots.gouv.fr.



Si vous ne remplissez pas les conditions d'exonération mais que votre taxe foncière dépasse 50 % de vos revenus, un autre dispositif existe : le plafonnement. Il permet d'obtenir le remboursement de la part excédentaire. Condition : votre RFR 2024 ne doit pas dépasser 29 815 € pour une part. La demande s'effectue via le formulaire 2041-DPTF-SD, à déposer avant le 31 décembre 2026. Première étape : retrouvez votre(portant sur les revenus 2024). Le RFR figure dans le cadre « Vos références ». Comparez-le aux plafonds ci-dessus.Si vous remplissez les conditions et que l'exonération n'apparaît pas sur votre avis de taxe foncière , contactez votre. Les coordonnées figurent sur l'avis, cadre « Vos démarches ». Vous pouvez aussi passer par votre espace personnel sur impots.gouv.fr.Si vous ne remplissez pas les conditions d'exonération mais que votre taxe foncière dépasse, un autre dispositif existe : le. Il permet d'obtenir le remboursement de la part excédentaire. Condition : votre RFR 2024 ne doit pas dépasserpour une part. La demande s'effectue via le, à déposer avant le



Le piège que la plupart des retraités exonérés découvrent trop tard

taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) reste due dans tous les cas. Elle figure sur le même avis, et son montant n'est pas négligeable — souvent plusieurs centaines d'euros.



Autre point de vigilance : l'exonération n'est jamais définitive. Elle est réévaluée chaque année en fonction de votre RFR. Si vos revenus augmentent — même légèrement, par exemple à la suite d'une revalorisation de pension — vous pouvez perdre le bénéfice de l'exonération.



Bonne nouvelle toutefois : en cas de sortie d'exonération, un mécanisme de lissage s'applique. L'exonération est maintenue pendant deux ans, puis un abattement dégressif prend le relais — deux tiers la troisième année, un tiers la quatrième. Cela vous laisse le temps de vérifier si une autre solution s'applique à votre situation, comme le Même totalement exonéré de taxe foncière, vous recevrez un avis d'imposition. Pas d'erreur : la(TEOM) reste due dans tous les cas. Elle figure sur le même avis, et son montant n'est pas négligeable — souvent plusieurs centaines d'euros.Autre point de vigilance : l'exonération n'est jamais définitive. Elle esten fonction de votre RFR. Si vos revenus augmentent — même légèrement, par exemple à la suite d'une revalorisation de pension — vous pouvez perdre le bénéfice de l'exonération.Bonne nouvelle toutefois : en cas de, un mécanisme de lissage s'applique. L'exonération est maintenue pendant, puis un abattement dégressif prend le relais — deux tiers la troisième année, un tiers la quatrième. Cela vous laisse le temps de vérifier si une autre solution s'applique à votre situation, comme le plafonnement en fonction des revenus

Ce qu'il faut retenir

Les retraités de 75 ans et plus dont le RFR ne dépasse pas 12 679 € (personne seule) ou 19 451 € (couple) sont totalement exonérés de taxe foncière sur leur résidence principale Les titulaires de l'ASPA ou de l'ASI sont exonérés sans condition de revenus Les retraités de 65 à 74 ans bénéficient d'un dégrèvement automatique de 100 € sous les mêmes conditions de revenus Si votre taxe foncière dépasse 50 % de vos revenus, demandez le plafonnement via le formulaire 2041-DPTF-SD avant le 31 décembre 2026 La TEOM reste toujours due, même en cas d'exonération totale