Succession : vos enfants paieront 4 500 € de plus pour hériter, et personne ne vous l'a dit

Exonération temporaire 📅 Jusqu'au 31/12/2026 💶 Plafond par bénéficiaire 100 000 € ℹ️ Condition Logement neuf ou travaux énergie Don familial (art. 790 G) ✅ Permanent 💶 Plafond par enfant 31 865 € ℹ️ Condition Donateur de moins de 80 ans Abattement classique ✅ Renouvelable 💶 Plafond par parent par enfant 100 000 € ⏱️ Reconstitution Tous les 15 ans

Le gel ne va pas s'inverser. Le Parlement a explicitement rejeté la proposition de relever l'abattement à 150 000 € lors du débat budgétaire de fin 2025, et aucun texte en préparation ne prévoit de dégel avant 2029.Mais une fenêtre existe, et elle se ferme le. Jusqu'à cette date, l'article 790 A bis du Code général des impôts permet de donner jusqu'àen exonération totale de droits, à condition que la somme soit affectée à l'achat d'unou à desdans la résidence principale du donataire.Ce plafond est indépendant de l'abattement classique de 100 000 € : les deux se cumulent. D'ailleurs, un couple avec deux enfants peut transmettresans aucun droit grâce à l'abattement classique (100 000 € × 2 parents × 2 enfants), et y ajouter jusqu'à 400 000 € supplémentaires via cette exonération temporaire si les conditions d'affectation sont remplies.Or ce dispositif, issu de la loi de finances 2025, ne sera pas reconduit en l'état. Il existe aussi le don familial de sommes d'argent prévu à l'article 790 G du CGI :par enfant ou petit-enfant, en franchise de droits, à condition que le donateur ait moins de 80 ans.Ce plafond se cumule avec les abattements précédents et se reconstitue tous les 15 ans. Pour les donations classiques, le mécanisme dereste le levier le plus efficace à long terme.Si vous avez fait une donation il y a plus de 15 ans, l'abattement de 100 000 € est de nouveau disponible intégralement. Et si votre dernier don date de moins de 15 ans, la part déjà utilisée viendra en déduction de l'abattement au moment de la succession.