Succession : vos enfants paieront 4 500 € de plus pour hériter, et personne ne vous l'a dit

Comprendre le gel de l'abattement successoral et son impact sur les droits payés par vos héritiers en 2026
Un abattement figé depuis 14 ans, une inflation qui ne l'est pas
22,5 %. C'est l'inflation cumulée en France entre 2013 et 2025, selon les données de l'INSEE.
Pendant ce temps, l'abattement sur les droits de succession en ligne directe n'a pas bougé d'un centime : 100 000 € par parent et par enfant, exactement le même montant qu'en août 2012.
Ce gel n'est pas un oubli. La loi de finances rectificative de 2012 a supprimé l'indexation automatique instaurée par la loi TEPA de 2007, et le plafond a été abaissé de 159 325 € à 100 000 €.
Si l'indexation avait été maintenue, cet abattement atteindrait aujourd'hui environ 122 500 €. Autrement dit, chaque enfant héritier dispose en 2026 d'un abattement qui a perdu plus d'un cinquième de sa valeur réelle.
Et la loi de finances pour 2026, adoptée le 2 février, n'y change rien : le gel est confirmé jusqu'au 31 décembre 2028. Si vous avez comme moi des enfants qui hériteront un jour d'un bien immobilier, la facture a déjà augmenté sans que quiconque ait voté une hausse d'impôt.
Le résultat est mécanique et implacable : les patrimoines se revalorisent avec l'inflation, les seuils fiscaux restent figés, et la part taxable grossit d'année en année. En France, plus de 350 000 successions sont enregistrées chaque année, et la grande majorité passe par la ligne directe où ce gel produit ses effets les plus massifs.
Pendant ce temps, l'abattement sur les droits de succession en ligne directe n'a pas bougé d'un centime : 100 000 € par parent et par enfant, exactement le même montant qu'en août 2012.
Ce gel n'est pas un oubli. La loi de finances rectificative de 2012 a supprimé l'indexation automatique instaurée par la loi TEPA de 2007, et le plafond a été abaissé de 159 325 € à 100 000 €.
Si l'indexation avait été maintenue, cet abattement atteindrait aujourd'hui environ 122 500 €. Autrement dit, chaque enfant héritier dispose en 2026 d'un abattement qui a perdu plus d'un cinquième de sa valeur réelle.
Et la loi de finances pour 2026, adoptée le 2 février, n'y change rien : le gel est confirmé jusqu'au 31 décembre 2028. Si vous avez comme moi des enfants qui hériteront un jour d'un bien immobilier, la facture a déjà augmenté sans que quiconque ait voté une hausse d'impôt.
Le résultat est mécanique et implacable : les patrimoines se revalorisent avec l'inflation, les seuils fiscaux restent figés, et la part taxable grossit d'année en année. En France, plus de 350 000 successions sont enregistrées chaque année, et la grande majorité passe par la ligne directe où ce gel produit ses effets les plus massifs.
Combien vos enfants paient en plus selon votre situation
Prenons un exemple que beaucoup d'entre nous connaissent : un appartement estimé à 300 000 €, transmis à un enfant unique. Avec l'abattement actuel de 100 000 €, la part taxable atteint 200 000 €.
Le barème progressif s'applique alors tranche par tranche : 5 % jusqu'à 8 072 €, puis 10 %, 15 %, et 20 % sur le gros du montant. Au total, les droits s'élèvent à 38 194 €.
Si l'abattement avait simplement suivi l'inflation depuis 2012, il serait de 122 500 €. La part taxable tomberait à 177 500 €, et les droits à 33 694 €.
L'écart ? 4 500 € de droits en plus, pour un bien dont la valeur réelle n'a pas changé.
Ce surcoût est strictement identique quelle que soit la valeur du patrimoine au-delà de 200 000 €, car il correspond à la tranche taxée à 20 % sur les 22 500 € d'abattement manquants. Et le piège se referme sur nous tous : que vous transmettiez 250 000 € ou 400 000 €, vos enfants paient ces 4 500 € supplémentaires à chaque succession.
Vous l'avez compris : la dernière carte est la seule où la tendance s'inverse. Pour tous les autres profils, le gel joue contre vous.
Le barème progressif s'applique alors tranche par tranche : 5 % jusqu'à 8 072 €, puis 10 %, 15 %, et 20 % sur le gros du montant. Au total, les droits s'élèvent à 38 194 €.
Si l'abattement avait simplement suivi l'inflation depuis 2012, il serait de 122 500 €. La part taxable tomberait à 177 500 €, et les droits à 33 694 €.
L'écart ? 4 500 € de droits en plus, pour un bien dont la valeur réelle n'a pas changé.
Ce surcoût est strictement identique quelle que soit la valeur du patrimoine au-delà de 200 000 €, car il correspond à la tranche taxée à 20 % sur les 22 500 € d'abattement manquants. Et le piège se referme sur nous tous : que vous transmettiez 250 000 € ou 400 000 €, vos enfants paient ces 4 500 € supplémentaires à chaque succession.
Enfant unique — 300 000 € 👤 Profil courant
Abattement actuel (gelé)
100 000 €
Droits à payer
38 194 €
Surcoût lié au gel
+ 4 500 €
2 enfants — 500 000 € 👥 Fratrie
Part par enfant
250 000 €
Droits par enfant
28 194 €
Surcoût par enfant
+ 4 500 €
Beau-enfant — 50 000 € ⚠️ Famille recomposée
Abattement avant 2026
1 594 € (taux 60 %)
Abattement depuis 2026
15 932 € (taux 60 %)
Économie
8 603 €
Vous l'avez compris : la dernière carte est la seule où la tendance s'inverse. Pour tous les autres profils, le gel joue contre vous.
Familles recomposées : la seule avancée de 2026
Dans le flot de chiffres gelés, une mesure détonne. La loi de finances pour 2026 a modifié l'article 788 du Code général des impôts pour multiplier par dix l'abattement applicable aux beaux-enfants : de 1 594 € à 15 932 €.
En clair, si votre conjoint a un enfant d'une précédente union et que vous l'avez élevé, cet enfant ne sera plus taxé de la même façon lors de votre succession.
Le Graal fiscal n'est pas atteint (le taux de 60 % reste identique au-delà du nouvel abattement), mais l'économie est réelle : 8 603 € sur un héritage de 50 000 €.
Reste que la mesure n'est pas automatique. Le législateur exige que le beau-parent ait assuré une prise en charge effective et continue de l'enfant : au moins cinq ans durant sa minorité, ou dix ans couvrant minorité et majorité. Sans justificatifs (attestations, factures de scolarité, preuves de domiciliation), le fisc appliquera l'ancien régime des tiers.
En clair, si votre conjoint a un enfant d'une précédente union et que vous l'avez élevé, cet enfant ne sera plus taxé de la même façon lors de votre succession.
Le Graal fiscal n'est pas atteint (le taux de 60 % reste identique au-delà du nouvel abattement), mais l'économie est réelle : 8 603 € sur un héritage de 50 000 €.
Reste que la mesure n'est pas automatique. Le législateur exige que le beau-parent ait assuré une prise en charge effective et continue de l'enfant : au moins cinq ans durant sa minorité, ou dix ans couvrant minorité et majorité. Sans justificatifs (attestations, factures de scolarité, preuves de domiciliation), le fisc appliquera l'ancien régime des tiers.
Ce que vous pouvez encore faire avant décembre 2026
Le gel ne va pas s'inverser. Le Parlement a explicitement rejeté la proposition de relever l'abattement à 150 000 € lors du débat budgétaire de fin 2025, et aucun texte en préparation ne prévoit de dégel avant 2029.
Mais une fenêtre existe, et elle se ferme le 31 décembre 2026. Jusqu'à cette date, l'article 790 A bis du Code général des impôts permet de donner jusqu'à 100 000 € par bénéficiaire en exonération totale de droits, à condition que la somme soit affectée à l'achat d'un logement neuf ou à des travaux de rénovation énergétique dans la résidence principale du donataire.
Ce plafond est indépendant de l'abattement classique de 100 000 € : les deux se cumulent. D'ailleurs, un couple avec deux enfants peut transmettre 400 000 € sans aucun droit grâce à l'abattement classique (100 000 € × 2 parents × 2 enfants), et y ajouter jusqu'à 400 000 € supplémentaires via cette exonération temporaire si les conditions d'affectation sont remplies.
Or ce dispositif, issu de la loi de finances 2025, ne sera pas reconduit en l'état. Il existe aussi le don familial de sommes d'argent prévu à l'article 790 G du CGI : 31 865 € par enfant ou petit-enfant, en franchise de droits, à condition que le donateur ait moins de 80 ans.
Ce plafond se cumule avec les abattements précédents et se reconstitue tous les 15 ans. Pour les donations classiques, le mécanisme de reconstitution de l'abattement tous les 15 ans reste le levier le plus efficace à long terme.
Si vous avez fait une donation il y a plus de 15 ans, l'abattement de 100 000 € est de nouveau disponible intégralement. Et si votre dernier don date de moins de 15 ans, la part déjà utilisée viendra en déduction de l'abattement au moment de la succession.
Mais une fenêtre existe, et elle se ferme le 31 décembre 2026. Jusqu'à cette date, l'article 790 A bis du Code général des impôts permet de donner jusqu'à 100 000 € par bénéficiaire en exonération totale de droits, à condition que la somme soit affectée à l'achat d'un logement neuf ou à des travaux de rénovation énergétique dans la résidence principale du donataire.
Ce plafond est indépendant de l'abattement classique de 100 000 € : les deux se cumulent. D'ailleurs, un couple avec deux enfants peut transmettre 400 000 € sans aucun droit grâce à l'abattement classique (100 000 € × 2 parents × 2 enfants), et y ajouter jusqu'à 400 000 € supplémentaires via cette exonération temporaire si les conditions d'affectation sont remplies.
Or ce dispositif, issu de la loi de finances 2025, ne sera pas reconduit en l'état. Il existe aussi le don familial de sommes d'argent prévu à l'article 790 G du CGI : 31 865 € par enfant ou petit-enfant, en franchise de droits, à condition que le donateur ait moins de 80 ans.
Ce plafond se cumule avec les abattements précédents et se reconstitue tous les 15 ans. Pour les donations classiques, le mécanisme de reconstitution de l'abattement tous les 15 ans reste le levier le plus efficace à long terme.
Si vous avez fait une donation il y a plus de 15 ans, l'abattement de 100 000 € est de nouveau disponible intégralement. Et si votre dernier don date de moins de 15 ans, la part déjà utilisée viendra en déduction de l'abattement au moment de la succession.
Exonération temporaire 📅 Jusqu'au 31/12/2026
Plafond par bénéficiaire
100 000 €
Condition
Logement neuf ou travaux énergie
Don familial (art. 790 G) ✅ Permanent
Plafond par enfant
31 865 €
Condition
Donateur de moins de 80 ans
Abattement classique ✅ Renouvelable
Plafond par parent par enfant
100 000 €
Reconstitution
Tous les 15 ans
Ce qu'il faut retenir
- L'abattement de 100 000 € par enfant est gelé depuis août 2012 et ne sera pas revalorisé avant 2029 au plus tôt. L'inflation cumulée de 22,5 % fait payer 4 500 € de droits supplémentaires par enfant sur un patrimoine courant.
- Le barème progressif des droits de succession (5 % à 45 % en ligne directe) n'a pas changé en 2026, mais le gel des seuils produit une hausse mécanique de la facture.
- Seule avancée : l'abattement pour les beaux-enfants passe de 1 594 € à 15 932 €, sous conditions strictes de prise en charge effective.
- L'exonération temporaire de 100 000 € sur les dons familiaux pour logement neuf ou travaux énergie expire le 31 décembre 2026. Ce levier est cumulable avec l'abattement classique.
- La donation anticipée avec reconstitution de l'abattement tous les 15 ans reste le mécanisme le plus efficace pour limiter la facture successorale à long terme.
Sources :
- Service-public.gouv.fr, Droits de succession : quel montant devez-vous payer en 2026, 16 mars 2026
- Légifrance, articles 779, 788 et 790 A bis du Code général des impôts
- Assemblée nationale, question n°242 au gouvernement (abattement et inflation)
- Loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative, article 5
- Loi de finances pour 2026, adoptée le 2 février 2026
- Service-public.gouv.fr, Droits de succession : quel montant devez-vous payer en 2026, 16 mars 2026
- Légifrance, articles 779, 788 et 790 A bis du Code général des impôts
- Assemblée nationale, question n°242 au gouvernement (abattement et inflation)
- Loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative, article 5
- Loi de finances pour 2026, adoptée le 2 février 2026
Pour aller plus loin :
- Héritage bloqué : la loi votée hier met fin au veto d'un héritier qui paralysait toute la famille
- Héritage bloqué : la loi votée hier met fin au veto d'un héritier qui paralysait toute la famille