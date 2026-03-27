Héritage bloqué : la loi votée hier met fin au veto d'un héritier qui paralysait toute la famille

La proposition de loi a été déposée en janvier 2025 par deux députés du groupe Les Démocrates, Louise Morel et Nicolas Turquois. Elle a traversé un an de navette parlementaire — Assemblée nationale, Sénat, commission des lois — avant d'être adoptée en termes identiques par les deux chambres, permettant son adoption définitive le 26 mars 2026.



Le vote a été unanime. C'est rare. Cela dit quelque chose sur la réalité du problème : les indivisions bloquées ne sont pas un sujet de clivage politique. Ce sont des situations vécues dans toutes les familles, dans tous les territoires. Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, a lui-même qualifié l'indivision successorale de "véritable piège" qui "immobilise le patrimoine, alimente les tensions et freine l'action publique".



La réforme s'inscrit dans un contexte plus large. La France traverse un pic successoral : entre 2025 et 2035, le nombre de dossiers de succession va augmenter fortement, avec des familles plus complexes — recomposées, multigénérationnelles — et des patrimoines immobiliers plus élevés. Les outils juridiques existants n'étaient pas calibrés pour absorber cette charge.



La loi du 26 mars 2026 n'est pas la solution définitive à tous les conflits familiaux autour des successions. Mais elle supprime l'une des absurdités les plus documentées du droit civil français : le droit d'un seul à bloquer tous les autres, indéfiniment, par simple inaction.