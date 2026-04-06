Livret A bloqué au décès : la procuration ne vous protège pas, la loi est formelle

Avant le décès ✅ Procuration active ✅ Retraits au guichet Autorisés par le mandataire ✅ Virements et prélèvements Le mandataire peut les ordonner ✅ Consultation du solde Accès complet à tout moment Après le décès ⚠️ Procuration caduque ⚠️ Retraits au guichet Interdits — compte bloqué ⚠️ Virements et prélèvements Rejetés par la banque ⚠️ Accès aux fonds Bloqué jusqu'au règlement de la succession

Dès qu'elle apprend le décès — par un appel de la famille, un faire-part, ou une notification du notaire —, la banquedu défunt. Livret A, compte courant, PEL, compte sur livret : tout est gelé. Aucun retrait, aucun virement, aucun prélèvement n'est plus autorisé.Et la procuration ? Elle est annulée dans la foulée, car elle ne survit pas au mandant. Vous aviez une carte bancaire au nom du défunt ? Elle est désactivée. Vous aviez l'habitude de payer ses factures par virement ? C'est terminé. La banque n'a pas le choix : c'est la loi qui l'oblige à protéger les fonds de la succession, dans l'intérêt deLe, en revanche, échappe à ce couperet. Si votre parent avait ouvert un compte joint avec son conjoint, le cotitulaire survivant conserve l'accès au solde et peut continuer à l'utiliser normalement. Attention toutefois : la moitié des sommes présentes au jour du décès est présumée appartenir au défunt et entre dans la succession. Un héritier, un notaire ou le fisc peut donc demander le blocage à tout moment.Reste une question que personne ne pose avant qu'il ne soit trop tard : combien de temps dure ce blocage ? Réponse : aussi longtemps que la succession n'est pas réglée. Sans difficulté particulière, comptez un bon mois. Avec un notaire, des héritiers multiples ou un désaccord familial, cela peut s'étirer sur