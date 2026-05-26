Héritage : 9 000 milliards à transmettre, et ce levier des 15 ans que la plupart des parents oublient

Voici le fait que les gros titres oublient de marteler, et que je trouve proprement stupéfiant : selon le Conseil d'analyse économique, organisme rattaché à Matignon, 85 à 90 % des successions en ligne directe ne donnent lieu à aucun impôt. Neuf familles sur dix qui transmettent à leurs enfants ne paient pas un centime de droits.



Le moteur de cette quasi-exonération porte un nom : l'abattement de 100 000 € par enfant et par parent. Un couple peut donc transmettre 200 000 € à chacun de ses enfants avant que le moindre droit ne s'applique.



Ajoutez que le conjoint ou le partenaire de Pacs survivant est totalement exonéré, et vous comprenez vite qui paie réellement. Ce sont les transmissions hors famille proche et les très gros patrimoines qui alimentent l'essentiel de la facture.



L'impôt sur l'héritage existe bel et bien, mais il ne vise presque jamais le foyer ordinaire.



Sur les successions transmises aux enfants, neuf sur dix ne paient aucun droit grâce à l'abattement de 100 000 euros, alors que la majorité des Français surestiment cet impôt. HÉRITAGE EN LIGNE DIRECTE Qui paie vraiment des droits ? Sources : CAE, France Stratégie Successions transmises aux enfants 9 sur 10 ne paient aucun droit Successions en ligne directe 100 % 85 à 90 % exonérées Celles qui sont imposées 10 à 15 % taux réellement payé : 5 à 10 % Ce que paie une famille moyenne proche de 0 € La peur dépasse de loin la facture 60 % des Français le surestiment. Seuls 15 % savent le taux réel. © SeniorActu.com