Héritage : 9 000 milliards à transmettre, et ce levier des 15 ans que la plupart des parents oublient

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Bientôt 9 000 milliards sur la table
La France s'apprête à vivre le plus grand transfert de richesse de son histoire récente. D'après une étude de la Fondation Jean Jaurès, plus de 9 000 milliards d'euros vont passer d'une génération à l'autre d'ici 2040, à mesure que les baby-boomers avancent vers le grand âge.
Les notaires de Paris parlent déjà de « grande transmission » et redoutent un embouteillage de successions. Et le patrimoine, justement, se concentre chez les plus âgés : les ménages dont le référent a 70 ans ou plus représentent à eux seuls 22 % des ménages français, soit 6,6 millions de foyers.
Vous faites peut-être partie de ceux qui aimeraient anticiper, donner un coup de pouce à un enfant, alléger une succession future. Et comme beaucoup, vous reculez, freiné par une crainte tenace : voir l'État prélever sa part dès que l'argent change de mains.
Sauf que cette crainte, pour l'écrasante majorité des familles, ne repose sur rien. Reste à comprendre pourquoi nous sommes si nombreux à la subir...
Les notaires de Paris parlent déjà de « grande transmission » et redoutent un embouteillage de successions. Et le patrimoine, justement, se concentre chez les plus âgés : les ménages dont le référent a 70 ans ou plus représentent à eux seuls 22 % des ménages français, soit 6,6 millions de foyers.
Vous faites peut-être partie de ceux qui aimeraient anticiper, donner un coup de pouce à un enfant, alléger une succession future. Et comme beaucoup, vous reculez, freiné par une crainte tenace : voir l'État prélever sa part dès que l'argent change de mains.
Sauf que cette crainte, pour l'écrasante majorité des familles, ne repose sur rien. Reste à comprendre pourquoi nous sommes si nombreux à la subir...
L'impôt que vous craignez épargne vos enfants
Voici le fait que les gros titres oublient de marteler, et que je trouve proprement stupéfiant : selon le Conseil d'analyse économique, organisme rattaché à Matignon, 85 à 90 % des successions en ligne directe ne donnent lieu à aucun impôt. Neuf familles sur dix qui transmettent à leurs enfants ne paient pas un centime de droits.
Le moteur de cette quasi-exonération porte un nom : l'abattement de 100 000 € par enfant et par parent. Un couple peut donc transmettre 200 000 € à chacun de ses enfants avant que le moindre droit ne s'applique.
Ajoutez que le conjoint ou le partenaire de Pacs survivant est totalement exonéré, et vous comprenez vite qui paie réellement. Ce sont les transmissions hors famille proche et les très gros patrimoines qui alimentent l'essentiel de la facture.
L'impôt sur l'héritage existe bel et bien, mais il ne vise presque jamais le foyer ordinaire.
Le moteur de cette quasi-exonération porte un nom : l'abattement de 100 000 € par enfant et par parent. Un couple peut donc transmettre 200 000 € à chacun de ses enfants avant que le moindre droit ne s'applique.
Ajoutez que le conjoint ou le partenaire de Pacs survivant est totalement exonéré, et vous comprenez vite qui paie réellement. Ce sont les transmissions hors famille proche et les très gros patrimoines qui alimentent l'essentiel de la facture.
L'impôt sur l'héritage existe bel et bien, mais il ne vise presque jamais le foyer ordinaire.
Pourquoi tant de familles se croient taxées
Si la réalité est si rassurante, d'où vient cette peur partagée ? D'un malentendu massif, documenté noir sur blanc par France Stratégie.
Dans une enquête de cet organisme public, seuls 15 % des Français situaient correctement le taux moyen réellement payé en ligne directe, entre 5 et 10 %. À l'inverse, 60 % le surestimaient largement, persuadés que le fisc emporte une tranche bien plus grosse.
D'ailleurs, près des trois quarts des sondés étaient incapables de dire à partir de quel montant l'impôt se déclenche. La peur, ici, ne naît pas des faits : elle naît de ce que nous imaginons.
Et cette peur a un coût bien réel, en raison de la paralysie qu'elle engendre.
Dans une enquête de cet organisme public, seuls 15 % des Français situaient correctement le taux moyen réellement payé en ligne directe, entre 5 et 10 %. À l'inverse, 60 % le surestimaient largement, persuadés que le fisc emporte une tranche bien plus grosse.
D'ailleurs, près des trois quarts des sondés étaient incapables de dire à partir de quel montant l'impôt se déclenche. La peur, ici, ne naît pas des faits : elle naît de ce que nous imaginons.
Et cette peur a un coût bien réel, en raison de la paralysie qu'elle engendre.
Le levier des 15 ans, et comment il se recharge
C'est justement là que se joue le vrai enjeu de la grande transmission : non pas échapper à l'impôt, mais oser transmettre tôt.
Le code des impôts offre pour cela un outil que la plupart des parents laissent dormir.
L'abattement de 100 000 € par enfant n'est pas une cartouche unique. Il se recharge intégralement tous les 15 ans, ce qui permet d'échelonner les donations dans la durée sans jamais déclencher de droits.
Un parent peut y greffer le don familial de somme d'argent, plafonné à 31 865 € et lui aussi renouvelable tous les 15 ans, à condition d'avoir moins de 80 ans et de donner à un enfant majeur. Cumulé à l'abattement classique, cela porte à 131 865 € la somme qu'un seul parent peut transmettre en franchise totale.
Le détail des conditions et le formulaire à remplir sont disponibles sur service-public.gouv.fr. Rien d'opaque, rien de réservé aux gros patrimoines, et pourtant la plupart des familles ne s'en saisissent jamais.
Le code des impôts offre pour cela un outil que la plupart des parents laissent dormir.
L'abattement de 100 000 € par enfant n'est pas une cartouche unique. Il se recharge intégralement tous les 15 ans, ce qui permet d'échelonner les donations dans la durée sans jamais déclencher de droits.
Un parent peut y greffer le don familial de somme d'argent, plafonné à 31 865 € et lui aussi renouvelable tous les 15 ans, à condition d'avoir moins de 80 ans et de donner à un enfant majeur. Cumulé à l'abattement classique, cela porte à 131 865 € la somme qu'un seul parent peut transmettre en franchise totale.
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Le vrai risque : transmettre trop tard
Le piège de la grande transmission n'est donc pas fiscal, il est temporel. Parce que l'espérance de vie s'allonge, l'héritage en pleine propriété arrive de plus en plus tard.
L'économiste André Masson le résume d'une formule qui donne à réfléchir : nous héritons désormais souvent autour de 60 ans, alors que nous sommes nous-mêmes proches de la retraite. L'argent transmis ne sert alors plus à s'installer dans la vie, mais à arrondir une fin de carrière.
Donner de son vivant, par petites touches, change radicalement la donne : un coup de pouce à 30 ans pèse autrement qu'un héritage à 60. Voilà le vrai sujet que cache le chiffre des 9 000 milliards.
Reste une certitude : la peur de l'impôt aura, pour beaucoup, coûté malheureusement bien plus cher que l'impôt lui-même.
L'économiste André Masson le résume d'une formule qui donne à réfléchir : nous héritons désormais souvent autour de 60 ans, alors que nous sommes nous-mêmes proches de la retraite. L'argent transmis ne sert alors plus à s'installer dans la vie, mais à arrondir une fin de carrière.
Donner de son vivant, par petites touches, change radicalement la donne : un coup de pouce à 30 ans pèse autrement qu'un héritage à 60. Voilà le vrai sujet que cache le chiffre des 9 000 milliards.
Reste une certitude : la peur de l'impôt aura, pour beaucoup, coûté malheureusement bien plus cher que l'impôt lui-même.
Sources :
- Fondation Jean Jaurès, étude sur la « grande transmission », 2026
- Chambre des notaires de Paris, Livre blanc « Horizon 2040 », 7 mai 2026
- Conseil d'analyse économique, « Repenser l'héritage »
- Cour des comptes, rapport sur les droits de succession, 25 septembre 2024
- France Stratégie, « La fiscalité des héritages : connaissances et opinions des Français »
- service-public.gouv.fr et impots.gouv.fr, abattements et donations 2026
- Fondation Jean Jaurès, étude sur la « grande transmission », 2026
- Chambre des notaires de Paris, Livre blanc « Horizon 2040 », 7 mai 2026
- Conseil d'analyse économique, « Repenser l'héritage »
- Cour des comptes, rapport sur les droits de succession, 25 septembre 2024
- France Stratégie, « La fiscalité des héritages : connaissances et opinions des Français »
- service-public.gouv.fr et impots.gouv.fr, abattements et donations 2026