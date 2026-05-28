Succession : ce détail de l'acte que neuf parents sur dix négligent en transmettant

Le mot qui décide de tout
La France entre dans le plus grand transfert de richesse de son histoire : plus de 9 000 milliards d'euros vont changer de mains d'ici 2040, à mesure que les baby-boomers avancent en âge. Les notaires de Paris ont un mot pour ça, la « grande transmission ».
Dans ce flot de chiffres, un détail décide pourtant du sort des familles. Pas le montant transmis, ni l'impôt qui l'accompagne, mais le moment où la valeur du bien est gelée.
Selon que vous transmettez par une donation simple ou par une donation-partage, vos enfants hériteront d'une situation radicalement différente, parfois à des centaines de milliers d'euros près.
Dans ce flot de chiffres, un détail décide pourtant du sort des familles. Pas le montant transmis, ni l'impôt qui l'accompagne, mais le moment où la valeur du bien est gelée.
Selon que vous transmettez par une donation simple ou par une donation-partage, vos enfants hériteront d'une situation radicalement différente, parfois à des centaines de milliers d'euros près.