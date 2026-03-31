Succession : pour 200 € chez le notaire, votre conjoint obtient 3 options d'héritage décisives

- Un acte notarié à 135,84 € peut transformer radicalement les droits de votre conjoint en cas de décès
- En famille recomposée, sans cette démarche, le conjoint survivant n'hérite que de 25 % — sans aucune option d'usufruit
- Cet acte est révocable à tout moment, y compris sans en informer l'autre — un détail que peu de couples connaissent
Donation au dernier vivant : les 3 options d'héritage qui protègent le conjoint survivant © SeniorActu
Que se passe-t-il vraiment quand l'un des deux disparaît ?
Savez-vous ce que votre conjoint hériterait si vous décédiez demain, sans avoir rien prévu ? La réponse dépend d'un seul paramètre : avez-vous des enfants issus d'une précédente union ?
Si tous vos enfants sont communs, la loi (article 757 du Code civil) laisse à votre conjoint un choix entre deux formules : l'usufruit de la totalité de la succession, ou un quart en pleine propriété. C'est mieux que rien, mais c'est tout.
Si vous avez des enfants d'un premier lit, la situation bascule. Votre conjoint n'a droit qu'à 25 % en pleine propriété, point final. Pas d'option d'usufruit. Pas de possibilité de conserver le logement familial par ce biais. Sur un patrimoine de 300 000 €, cela représente 75 000 € — le reste va aux enfants.
C'est précisément pour corriger ce déséquilibre qu'existe la donation au dernier vivant, aussi appelée « donation entre époux ». Un acte notarié qui coûte 135,84 € d'émoluments réglementés — entre 200 et 400 € au total avec les frais d'inscription au Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV). L'un des actes les moins chers du répertoire notarial. Et l'un des plus décisifs.
Si tous vos enfants sont communs, la loi (article 757 du Code civil) laisse à votre conjoint un choix entre deux formules : l'usufruit de la totalité de la succession, ou un quart en pleine propriété. C'est mieux que rien, mais c'est tout.
Si vous avez des enfants d'un premier lit, la situation bascule. Votre conjoint n'a droit qu'à 25 % en pleine propriété, point final. Pas d'option d'usufruit. Pas de possibilité de conserver le logement familial par ce biais. Sur un patrimoine de 300 000 €, cela représente 75 000 € — le reste va aux enfants.
C'est précisément pour corriger ce déséquilibre qu'existe la donation au dernier vivant, aussi appelée « donation entre époux ». Un acte notarié qui coûte 135,84 € d'émoluments réglementés — entre 200 et 400 € au total avec les frais d'inscription au Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV). L'un des actes les moins chers du répertoire notarial. Et l'un des plus décisifs.
Les 3 options que la donation ouvre à votre conjoint
L'article 1094-1 du Code civil est le texte clé. Il autorise le conjoint survivant, au moment du décès, à choisir parmi trois formules — au lieu de deux sans donation. Ce choix n'est pas figé à l'avance : c'est le survivant qui décide, en fonction de sa situation réelle à ce moment-là.
Option 1 : l'usufruit de 100 % de la succession. Le conjoint conserve le logement, perçoit les revenus des placements, utilise tous les biens. Les enfants deviennent nus-propriétaires et récupèrent la pleine propriété à son décès. C'est l'option la plus fréquente chez les couples âgés qui veulent préserver leur cadre de vie.
Option 2 : 25 % en pleine propriété et 75 % en usufruit. Un compromis qui offre à la fois un capital disponible immédiatement et la jouissance du reste. Le conjoint peut vendre le quart qui lui appartient en pleine propriété sans demander l'accord des enfants.
Option 3 : la quotité disponible en pleine propriété. Le conjoint devient propriétaire d'une fraction des biens, variable selon le nombre d'enfants : la moitié avec un enfant, un tiers avec deux, un quart avec trois ou plus. C'est l'option qui donne le plus d'autonomie au survivant — mais celle qui réduit le plus la part immédiate des enfants.
Dans tous les cas, les enfants conservent leur réserve héréditaire — la donation au dernier vivant ne peut pas les en priver.
Option 1 : l'usufruit de 100 % de la succession. Le conjoint conserve le logement, perçoit les revenus des placements, utilise tous les biens. Les enfants deviennent nus-propriétaires et récupèrent la pleine propriété à son décès. C'est l'option la plus fréquente chez les couples âgés qui veulent préserver leur cadre de vie.
Option 2 : 25 % en pleine propriété et 75 % en usufruit. Un compromis qui offre à la fois un capital disponible immédiatement et la jouissance du reste. Le conjoint peut vendre le quart qui lui appartient en pleine propriété sans demander l'accord des enfants.
Option 3 : la quotité disponible en pleine propriété. Le conjoint devient propriétaire d'une fraction des biens, variable selon le nombre d'enfants : la moitié avec un enfant, un tiers avec deux, un quart avec trois ou plus. C'est l'option qui donne le plus d'autonomie au survivant — mais celle qui réduit le plus la part immédiate des enfants.
1 enfant Quotité disponible
Part maximale en pleine propriété
50 % de la succession
2 enfants Quotité disponible
Part maximale en pleine propriété
33,33 % de la succession
3 enfants ou plus Quotité disponible
Part maximale en pleine propriété
25 % de la succession
Dans tous les cas, les enfants conservent leur réserve héréditaire — la donation au dernier vivant ne peut pas les en priver.
Familles recomposées : là où tout change
C'est dans les familles recomposées que la donation au dernier vivant prend toute sa dimension. Sans elle, en présence d'enfants non communs, le conjoint survivant est réduit à un quart en pleine propriété. Pas d'usufruit, pas de droit de rester dans le logement par cette voie.
Avec la donation, il accède aux trois options décrites plus haut — y compris l'usufruit de la totalité des biens. C'est souvent ce qui permet au conjoint de conserver la maison familiale sans devoir la vendre pour payer les parts des enfants du premier lit.
Selon l'INSEE, 10 % des familles avec enfants sont recomposées en France — soit plus de 700 000 foyers. Et la part de fratries complexes (enfants issus d'unions différentes) a progressé de 5 points en dix ans. Pour tous ces couples, la donation au dernier vivant n'est pas un luxe : c'est une nécessité juridique.
Avec la donation, il accède aux trois options décrites plus haut — y compris l'usufruit de la totalité des biens. C'est souvent ce qui permet au conjoint de conserver la maison familiale sans devoir la vendre pour payer les parts des enfants du premier lit.
Sans donation Famille recomposée
Droits du conjoint survivant
25 % en pleine propriété uniquement
Avec donation Famille recomposée
Droits du conjoint survivant
Choix entre usufruit total, mix 25 %/75 %, ou quotité disponible en PP
Selon l'INSEE, 10 % des familles avec enfants sont recomposées en France — soit plus de 700 000 foyers. Et la part de fratries complexes (enfants issus d'unions différentes) a progressé de 5 points en dix ans. Pour tous ces couples, la donation au dernier vivant n'est pas un luxe : c'est une nécessité juridique.
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Une démarche simple, un piège méconnu
La procédure est rapide. Vous prenez rendez-vous chez un notaire, les deux époux signent chacun un acte (deux actes croisés, puisqu'on ignore qui partira en premier), et le notaire inscrit la donation au FCDDV. Comptez une demi-heure et 135,84 € TTC par acte — le tarif est réglementé par l'État. Au total, avec l'inscription au fichier central, prévoyez entre 200 et 400 €.
Point essentiel : la donation au dernier vivant est réservée aux couples mariés. Les partenaires de PACS et les concubins n'y ont pas accès — ils doivent passer par un testament, avec des protections plus limitées.
Mais voici le piège que peu de couples anticipent : cette donation est révocable à tout moment par celui qui l'a consentie, sans en informer l'autre. Le notaire est tenu au secret professionnel. Et en cas de divorce, la donation est automatiquement annulée — sauf décision expresse de la maintenir. Si l'un des deux époux révoque discrètement la donation après une dispute, le conjoint survivant peut se retrouver sans protection le jour venu, sans jamais avoir été prévenu.
Point essentiel : la donation au dernier vivant est réservée aux couples mariés. Les partenaires de PACS et les concubins n'y ont pas accès — ils doivent passer par un testament, avec des protections plus limitées.
Mais voici le piège que peu de couples anticipent : cette donation est révocable à tout moment par celui qui l'a consentie, sans en informer l'autre. Le notaire est tenu au secret professionnel. Et en cas de divorce, la donation est automatiquement annulée — sauf décision expresse de la maintenir. Si l'un des deux époux révoque discrètement la donation après une dispute, le conjoint survivant peut se retrouver sans protection le jour venu, sans jamais avoir été prévenu.
Donation pré-2002 : vérifiez la vôtre
Si vous avez signé une donation au dernier vivant avant 2002, faites-la relire par votre notaire. Les clauses des anciens actes sont parfois moins favorables que ce que le droit actuel permet. La loi du 3 décembre 2001 a considérablement élargi les droits du conjoint survivant, et les actes antérieurs n'en tiennent pas toujours compte.
Une mise à jour (révocation de l'ancienne donation + signature d'une nouvelle) coûte environ 400 €. C'est un investissement minime au regard des conséquences : un acte obsolète peut priver votre conjoint de l'option la plus protectrice.
Par ailleurs, la donation au dernier vivant ne remplace pas tout. Le droit viager au logement (article 764 du Code civil) permet au conjoint survivant de rester dans la résidence principale à vie — mais il doit en faire la demande dans l'année suivant le décès, et le simple maintien dans les lieux ne suffit pas (Cour de cassation, 25 octobre 2023). Et la clause de préciput, inscrite dans le contrat de mariage, permet de prélever un bien précis (la maison, un compte bancaire) avant tout partage. Ces outils se cumulent avec la donation — encore faut-il les connaître et les activer au bon moment.
Une mise à jour (révocation de l'ancienne donation + signature d'une nouvelle) coûte environ 400 €. C'est un investissement minime au regard des conséquences : un acte obsolète peut priver votre conjoint de l'option la plus protectrice.
Par ailleurs, la donation au dernier vivant ne remplace pas tout. Le droit viager au logement (article 764 du Code civil) permet au conjoint survivant de rester dans la résidence principale à vie — mais il doit en faire la demande dans l'année suivant le décès, et le simple maintien dans les lieux ne suffit pas (Cour de cassation, 25 octobre 2023). Et la clause de préciput, inscrite dans le contrat de mariage, permet de prélever un bien précis (la maison, un compte bancaire) avant tout partage. Ces outils se cumulent avec la donation — encore faut-il les connaître et les activer au bon moment.
Ce qu'il faut retenir
- La donation au dernier vivant coûte entre 200 et 400 € chez le notaire et offre au conjoint survivant trois options d'héritage au lieu de deux — un écart décisif en famille recomposée.
- Sans cette démarche, en présence d'enfants non communs, le conjoint n'a droit qu'à 25 % en pleine propriété, sans aucune option d'usufruit.
- L'acte est révocable à tout moment et sans information du conjoint — un risque à connaître. En cas de divorce, il est automatiquement annulé.
- Les donations signées avant 2002 peuvent être obsolètes : une mise à jour à 400 € peut changer radicalement la protection du survivant.
Sources :
- Service-public.gouv.fr, « Comment faire une donation au dernier vivant ? », fiche F2767, mise à jour décembre 2024
- Code civil, articles 757, 764, 1094-1, 1096 (Légifrance)
- Economie.gouv.fr, « Droits de succession : que devez-vous payer sur votre part ? »
- INSEE, « Les familles en 2020 », Focus n° 249, septembre 2021
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 octobre 2023, n° 21-23.999 (droit viager au logement)
- Service-public.gouv.fr, « Comment faire une donation au dernier vivant ? », fiche F2767, mise à jour décembre 2024
- Code civil, articles 757, 764, 1094-1, 1096 (Légifrance)
- Economie.gouv.fr, « Droits de succession : que devez-vous payer sur votre part ? »
- INSEE, « Les familles en 2020 », Focus n° 249, septembre 2021
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 octobre 2023, n° 21-23.999 (droit viager au logement)