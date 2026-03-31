Succession : pour 200 € chez le notaire, votre conjoint obtient 3 options d'héritage décisives

Si vous avez signé une donation au dernier vivant avant 2002, faites-la relire par votre notaire. Les clauses des anciens actes sont parfois moins favorables que ce que le droit actuel permet. La loi du 3 décembre 2001 a considérablement élargi les droits du conjoint survivant, et les actes antérieurs n'en tiennent pas toujours compte.



Une mise à jour (révocation de l'ancienne donation + signature d'une nouvelle) coûte environ 400 €. C'est un investissement minime au regard des conséquences : un acte obsolète peut priver votre conjoint de l'option la plus protectrice.



Par ailleurs, la donation au dernier vivant ne remplace pas tout. Le droit viager au logement (article 764 du Code civil) permet au conjoint survivant de rester dans la résidence principale à vie — mais il doit en faire la demande dans l'année suivant le décès, et le simple maintien dans les lieux ne suffit pas (Cour de cassation, 25 octobre 2023). Et la clause de préciput, inscrite dans le contrat de mariage, permet de prélever un bien précis (la maison, un compte bancaire) avant tout partage. Ces outils se cumulent avec la donation — encore faut-il les connaître et les activer au bon moment.