Donation : cette règle des 15 ans qui a coûté 20 000 € à une héritière

Ce qu'il faut retenir
- L'abattement de 100 000 € entre parent et enfant fonctionne comme un compteur qui se remet à zéro tous les 15 ans.
- Si le parent décède avant ce délai, la donation est réintégrée dans le calcul des droits de succession : l'abattement, déjà utilisé, n'est plus disponible.
- Dans le cas de Nathalie, ce mécanisme a fait passer ses droits de succession de 8 194 € à 28 194 €, soit 20 000 € de surcoût.
- Les dons familiaux de sommes d'argent (31 865 €, art. 790 G) sont exclus du rappel fiscal s'ils ont été déclarés.
- Depuis le 1er janvier 2026, tous les dons manuels doivent être déclarés en ligne sur impots.gouv.fr.
Une femme découvre avec stupéfaction le montant des droits de succession réclamés par le fisc après une donation © SeniorActu
Un don de 100 000 € et une mauvaise surprise chez le notaire
Nathalie, 52 ans, secrétaire dans un cabinet médical à Limoges, n'oubliera jamais ce rendez-vous chez le notaire. C'était en février 2026, trois semaines après le décès de sa mère, Colette, ancienne secrétaire de mairie partie à 81 ans.
Sur le bureau du notaire, les documents étaient posés en pile : acte de propriété du petit pavillon de Brive, relevés d'épargne, avis d'imposition. Et puis cette phrase, prononcée calmement : « Vous allez devoir régler environ 28 000 euros de droits de succession. »
Nathalie a d'abord cru à une erreur. Sa mère lui avait donné 100 000 € en 2017 pour l'aider à acheter son appartement. Un don déclaré, en bonne et due forme. « Je pensais que c'était réglé depuis longtemps. Ma mère m'avait aidée de son vivant, tout avait été fait dans les règles. Comment je peux encore devoir 28 000 euros ? »
La réponse tient en deux mots que la plupart des familles ignorent : le rappel fiscal.
Sur le bureau du notaire, les documents étaient posés en pile : acte de propriété du petit pavillon de Brive, relevés d'épargne, avis d'imposition. Et puis cette phrase, prononcée calmement : « Vous allez devoir régler environ 28 000 euros de droits de succession. »
Nathalie a d'abord cru à une erreur. Sa mère lui avait donné 100 000 € en 2017 pour l'aider à acheter son appartement. Un don déclaré, en bonne et due forme. « Je pensais que c'était réglé depuis longtemps. Ma mère m'avait aidée de son vivant, tout avait été fait dans les règles. Comment je peux encore devoir 28 000 euros ? »
La réponse tient en deux mots que la plupart des familles ignorent : le rappel fiscal.
Le compteur des 15 ans : pourquoi l'abattement de Nathalie a disparu
Le mécanisme est simple, mais ses conséquences sont redoutables. Quand un parent donne une somme à son enfant, celui-ci bénéficie d'un abattement de 100 000 € — c'est-à-dire une réduction automatique sur laquelle aucun impôt n'est dû. En dessous de ce montant, aucun droit de donation à payer. Jusque-là, pas de problème.
Mais cet abattement fonctionne comme un compteur. Il se remet à zéro tous les 15 ans. Si le parent décède avant que ce délai soit écoulé, la donation est réintégrée dans le calcul des droits de succession. L'abattement, déjà utilisé lors de la donation, n'est plus disponible pour la succession. C'est ce que le fisc appelle le « rappel fiscal », prévu à l'article 784 du Code général des impôts.
C'est exactement ce qui est arrivé à Nathalie. Sa mère avait donné 100 000 € en 2017. Neuf ans plus tard, en 2026, elle décède. Le compteur n'a pas eu le temps de se remettre à zéro. Résultat : les 100 000 € de la donation sont ajoutés au patrimoine restant de Colette — environ 150 000 €, entre le pavillon de Brive et son épargne — pour calculer les droits.
Concrètement, le notaire a dû appliquer le barème progressif des droits de succession sur une base de 150 000 € au lieu de 50 000 €. La différence est brutale :
Mais cet abattement fonctionne comme un compteur. Il se remet à zéro tous les 15 ans. Si le parent décède avant que ce délai soit écoulé, la donation est réintégrée dans le calcul des droits de succession. L'abattement, déjà utilisé lors de la donation, n'est plus disponible pour la succession. C'est ce que le fisc appelle le « rappel fiscal », prévu à l'article 784 du Code général des impôts.
C'est exactement ce qui est arrivé à Nathalie. Sa mère avait donné 100 000 € en 2017. Neuf ans plus tard, en 2026, elle décède. Le compteur n'a pas eu le temps de se remettre à zéro. Résultat : les 100 000 € de la donation sont ajoutés au patrimoine restant de Colette — environ 150 000 €, entre le pavillon de Brive et son épargne — pour calculer les droits.
Concrètement, le notaire a dû appliquer le barème progressif des droits de succession sur une base de 150 000 € au lieu de 50 000 €. La différence est brutale :
Sans rappel Donation > 15 ans
Base taxable (héritage - abattement reconstitué)
50 000 €
Droits de succession à payer
8 194 €
Avec rappel Donation < 15 ans
Base taxable (donation réintégrée, abattement consommé)
150 000 €
Droits de succession à payer
28 194 €
Surcoût dû au rappel fiscal
+ 20 000 €
28 000 € de droits et un crédit sur cinq ans
Pour Nathalie, le choc ne s'est pas arrêté au chiffre. « Ce qui m'a fait mal, c'est que ma mère avait tout prévu. Elle avait déclaré le don, payé le notaire, fait les choses dans les règles. Et malgré tout, le fisc me réclame 20 000 euros de plus que si elle avait attendu six ans pour me donner cet argent. »
La situation de Nathalie n'est pas un cas isolé. Chaque année, des milliers d'héritiers découvrent au moment de la succession que le geste généreux de leurs parents se transforme en facture inattendue. Le mécanisme du rappel fiscal s'applique automatiquement. Le notaire n'a aucune marge de manœuvre : il est tenu de déclarer toutes les donations consenties au cours des 15 dernières années et de les réintégrer dans la base de calcul.
Nathalie a dû contracter un prêt personnel pour régler les 28 194 € de droits de succession, en plus des frais de notaire liés au règlement de la succession. Elle qui pensait hériter sereinement du pavillon de sa mère se retrouve à rembourser un crédit sur cinq ans.
Le plus douloureux, c'est le calcul rétrospectif. Si Colette avait fait sa donation en 2010 au lieu de 2017, le délai de 15 ans aurait été dépassé au moment de son décès en 2026. L'abattement aurait été reconstitué. Nathalie n'aurait payé que 8 194 € de droits au lieu de 28 194 €. Six ans de décalage dans le calendrier de la donation, 20 000 € d'écart sur la facture finale.
Autre piège courant : les dons non déclarés. Un parent qui donne 50 000 € par virement sans le signaler au fisc perd tout bénéfice de l'abattement. Au décès, la somme est découverte et intégralement taxée. Sans déclaration, pas de preuve que l'abattement a été utilisé au bon moment.
La situation de Nathalie n'est pas un cas isolé. Chaque année, des milliers d'héritiers découvrent au moment de la succession que le geste généreux de leurs parents se transforme en facture inattendue. Le mécanisme du rappel fiscal s'applique automatiquement. Le notaire n'a aucune marge de manœuvre : il est tenu de déclarer toutes les donations consenties au cours des 15 dernières années et de les réintégrer dans la base de calcul.
Nathalie a dû contracter un prêt personnel pour régler les 28 194 € de droits de succession, en plus des frais de notaire liés au règlement de la succession. Elle qui pensait hériter sereinement du pavillon de sa mère se retrouve à rembourser un crédit sur cinq ans.
Le plus douloureux, c'est le calcul rétrospectif. Si Colette avait fait sa donation en 2010 au lieu de 2017, le délai de 15 ans aurait été dépassé au moment de son décès en 2026. L'abattement aurait été reconstitué. Nathalie n'aurait payé que 8 194 € de droits au lieu de 28 194 €. Six ans de décalage dans le calendrier de la donation, 20 000 € d'écart sur la facture finale.
Autre piège courant : les dons non déclarés. Un parent qui donne 50 000 € par virement sans le signaler au fisc perd tout bénéfice de l'abattement. Au décès, la somme est découverte et intégralement taxée. Sans déclaration, pas de preuve que l'abattement a été utilisé au bon moment.
Trois réflexes pour éviter le piège du rappel fiscal
Nathalie a finalement réglé sa dette fiscale. Mais l'expérience l'a profondément marquée. « Si j'avais su, j'aurais dit à ma mère de donner plus tôt. Ou de donner moins pour garder une partie de l'abattement. Personne ne nous avait prévenus. »
Si vous êtes dans la même situation — si vos parents vous ont donné une somme il y a moins de 15 ans —, il est essentiel de connaître les règles pour anticiper.
Ce qu'il faut retenir pour ne pas subir le rappel fiscal :
Le compteur de l'abattement de 100 000 € se remet à zéro 15 ans après la donation. Si le donateur décède avant ce délai, l'abattement est considéré comme déjà utilisé. Les droits de succession sont alors calculés sur l'ensemble — donation passée plus patrimoine restant — après déduction d'un seul abattement de 100 000 €.
Pour vérifier votre situation, vous pouvez consulter la fiche dédiée au rapport fiscal sur service-public.gouv.fr. Le simulateur de droits de succession permet d'estimer le montant que vous auriez à régler.
Trois réflexes à adopter :
Depuis le 1er janvier 2026, tous les dons manuels doivent être déclarés en ligne sur impots.gouv.fr, conformément au décret n° 2025-1082. Une formalité de plus, mais aussi une protection : un don correctement déclaré, c'est un abattement correctement comptabilisé.
Si vous êtes dans la même situation — si vos parents vous ont donné une somme il y a moins de 15 ans —, il est essentiel de connaître les règles pour anticiper.
Ce qu'il faut retenir pour ne pas subir le rappel fiscal :
Le compteur de l'abattement de 100 000 € se remet à zéro 15 ans après la donation. Si le donateur décède avant ce délai, l'abattement est considéré comme déjà utilisé. Les droits de succession sont alors calculés sur l'ensemble — donation passée plus patrimoine restant — après déduction d'un seul abattement de 100 000 €.
Pour vérifier votre situation, vous pouvez consulter la fiche dédiée au rapport fiscal sur service-public.gouv.fr. Le simulateur de droits de succession permet d'estimer le montant que vous auriez à régler.
Trois réflexes à adopter :
1 Le calendrier
Vérifiez la date exacte de la donation
C'est le point de départ du compteur de 15 ans. Six mois de décalage peuvent changer la facture de plusieurs milliers d'euros.
2 Le type de don
Distinguez les dons familiaux de sommes d'argent
Le plafond de 31 865 € (art. 790 G du CGI) est exclu du rappel fiscal s'il a été déclaré. Un levier souvent ignoré.
3 L'anticipation
Anticipez avec un notaire
Échelonner les donations dans le temps et utiliser les abattements de chaque parent séparément peut réduire considérablement la facture.
Sources :
- Service-public.gouv.fr, « Qu'est-ce que le rapport fiscal dans une succession ? », consulté le 17 février 2026
- Impots.gouv.fr, « Calcul et paiement des droits de donation », mis à jour le 28 novembre 2025
- Économie.gouv.fr, « Comment faire une donation ? », consulté le 17 février 2026
- Légifrance, article 784 du Code général des impôts
- BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-50-50, « Rappel fiscal des donations antérieures »
- Service-public.gouv.fr, « Qu'est-ce que le rapport fiscal dans une succession ? », consulté le 17 février 2026
- Impots.gouv.fr, « Calcul et paiement des droits de donation », mis à jour le 28 novembre 2025
- Économie.gouv.fr, « Comment faire une donation ? », consulté le 17 février 2026
- Légifrance, article 784 du Code général des impôts
- BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-50-50, « Rappel fiscal des donations antérieures »