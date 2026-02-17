Donation : cette règle des 15 ans qui a coûté 20 000 € à une héritière

Pour Nathalie, le choc ne s'est pas arrêté au chiffre. « Ce qui m'a fait mal, c'est que ma mère avait tout prévu. Elle avait déclaré le don, payé le notaire, fait les choses dans les règles. Et malgré tout, le fisc me réclame 20 000 euros de plus que si elle avait attendu six ans pour me donner cet argent. »



La situation de Nathalie n'est pas un cas isolé. Chaque année, des milliers d'héritiers découvrent au moment de la succession que le geste généreux de leurs parents se transforme en facture inattendue. Le mécanisme du rappel fiscal s'applique automatiquement. Le notaire n'a aucune marge de manœuvre : il est tenu de déclarer toutes les donations consenties au cours des 15 dernières années et de les réintégrer dans la base de calcul.



Nathalie a dû contracter un prêt personnel pour régler les 28 194 € de droits de succession, en plus des frais de notaire liés au règlement de la succession. Elle qui pensait hériter sereinement du pavillon de sa mère se retrouve à rembourser un crédit sur cinq ans.



Le plus douloureux, c'est le calcul rétrospectif. Si Colette avait fait sa donation en 2010 au lieu de 2017, le délai de 15 ans aurait été dépassé au moment de son décès en 2026. L'abattement aurait été reconstitué. Nathalie n'aurait payé que 8 194 € de droits au lieu de 28 194 €. Six ans de décalage dans le calendrier de la donation, 20 000 € d'écart sur la facture finale.



Autre piège courant : les dons non déclarés. Un parent qui donne 50 000 € par virement sans le signaler au fisc perd tout bénéfice de l'abattement. Au décès, la somme est découverte et intégralement taxée. Sans déclaration, pas de preuve que l'abattement a été utilisé au bon moment.