Donation de son vivant : abattements, fiscalité et stratégies selon l'âge

La totalité de la succession en usufruit (le droit d'utiliser les biens et d'en percevoir les revenus)

Le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit

Une part en pleine propriété variable selon le nombre d'enfants (la moitié s'il y a un enfant, le tiers pour deux enfants, le quart pour trois enfants ou plus)

Option 1 Usufruit total 🏠 Le conjoint reçoit 100 % de la succession en usufruit 👥 Les enfants conservent La nue-propriété intégrale Option 2 Formule mixte 💶 Le conjoint reçoit 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit ⚖️ Avantage Sécurité immédiate + revenus sur le reste Option 3 Pleine propriété 💶 Le conjoint reçoit en pleine propriété 1/2 (1 enfant), 1/3 (2 enfants), 1/4 (3+) ⚠️ Conséquence Liberté totale sur cette part (vente, donation)

Il existe plusieurs formes de donation, chacune adaptée à une situation familiale différente :est la plus courante. Un parent donne un bien ou une somme d'argent à un de ses enfants. Elle est irrévocable : une fois signée, on ne peut plus revenir en arrière. Lors de la succession, la valeur du bien donné est réévaluée au jour du décès pour vérifier l'égalité entre héritiers. Ce « rapport à la succession » peut créer des déséquilibres si le bien a pris ou perdu de la valeur.évite ce problème. Elle répartit les biens entre tous les héritiers en même temps et fige la valeur des biens au jour de la donation. C'est la formule recommandée par les notaires pour les familles de deux enfants ou plus, car elle prévient les conflits au moment de la succession.— aussi appelée « donation entre époux » — a un objectif tout différent. Elle ne prend effet qu'au décès du donateur et vise à renforcer les droits du conjoint survivant. Sans cette donation, le conjoint ne reçoit que le quart de la succession en pleine propriété (en présence d'enfants non communs). Avec elle, le conjoint survivant peut choisir entre trois formules plus avantageuses :Cette donation est réservée aux couples mariés. Les partenaires de PACS et les concubins ne peuvent pas en bénéficier. Elle est révocable à tout moment et automatiquement annulée en cas de divorce. Son coût chez le notaire est d'environ