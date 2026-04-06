Rachat de crédit : pourquoi la mensualité baisse mais le coût réel explose après 60 ans

En 2025, la Banque de France a enregistré 148 013 dossiers de surendettement en France, soit une hausse de 9,8 % sur un an. Parmi ces ménages surendettés, 14 % sont des retraités. Et la part des dettes à la consommation dans leur endettement global atteint désormais 44 %.



Or c'est précisément ce type de crédit, prêt personnel, crédit auto, crédit renouvelable, que le rachat promet de faire disparaître. En apparence, le mécanisme fonctionne : vous regroupez vos crédits en un seul emprunt, votre mensualité chute parfois de 40 à 60 %, et votre relevé bancaire redevient lisible.



Sauf que cette baisse a un prix, et il est rarement affiché en gros caractères. D'ailleurs, la moitié des surendettés interrogés par la Banque de France déclarent que leurs difficultés financières durent depuis plus de deux ans. Le rachat de crédit n'a manifestement pas suffi à les en sortir.