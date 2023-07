Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi : ouvrage collectif Les éditions du Cherche Midi vont publier à la rentrée prochaine l’ouvrage collectif rédigé sous la direction de Laurent Permasse*, Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi (128 pages, 16 euros) avec 20 dessins originaux de Xavier Gorce. Un livre pour changer les mentalités pour vivre autrement le grand âge.







Le récent scandale des Ehpad (et ce n’est pas le premier et malheureusement probablement pas le dernier) a mis en évidence la difficulté de vieillir dignement en France.



D’ailleurs, évoquer le vieillissement reste aujourd’hui encore tabou dans l’Hexagone, tant cela revient à parler ouvertement de souffrances, de solitude et/ou de difficultés financières...



Bien souvent, le choix de la mise en institution, en maison de retraite, en Ehpad est celui du dernier recours. Un choix dans la grande majorité des cas, « subi et imposé » !



Pourtant, de nos jours, il existe une alternative qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, qui permet à chacun de garder la maîtrise de son lieu de vie, et donc une vie plus épanouie : vieillir chez soi (ce qui est le vœux de la plupart des ainés de surcroit, toutes les études le montre).



D’autant qu’on le sait, maintenir un cadre de vie familier permet de conserver à la fois la qualité de vie et le lien social de nos ainés. Un choix souvent écarté pour de mauvaises raisons : c’est trop coûteux, c’est trop peu sécurisé… Et souvent, in fine, par un manque d’anticipation et de dialogue entre les générations.



Dans ce contexte, ce livre qui paraitra à la rentrée prochaine, le 14 septembre, souhaite balayer tous ces préjugés. Car il faut le répéter, il existe de nombreuses solutions qui ont fait leurs preuves, mais qui restent malheureusement trop méconnues ou peu appliquées.



Santé, aide à la personne, aménagement de l’habitat, financement : il est urgent de communiquer sur ces solutions qui portent une révolution des mentalités et changent totalement la vie de nos proches, la nôtre demain.



Pour cela, il faut avoir le courage d’en parler, collectivement, au sein de son entreprise mais aussi en famille. C’est la double ambition des auteurs de cet ouvrage fondé sur des témoignages et le regard de grands témoins : libérer la parole sur le choix de mieux vieillir chez soi, ainsi que donner toutes les clés pour le mettre en pratique. En toute liberté.



*Sous la direction de Laurent Permasse, aujourd’hui président du directoire de la SOFIAP, filiale de la Banque Postale, qui a consacré l’essentiel de la carrière à l’innovation sociale. Il est notamment le créateur du cesu, le chèque emploi service universel.

