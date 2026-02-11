Société

Plan grand âge : ce report qui laisse des millions de seniors sans réponse

Par Fabrice Crozier | Publié le 11/02/2026 à 19:35 | mis à jour le 16/02/2026 à 15:17

Promis depuis 2018, le plan grand âge devait être présenté le 12 février : il est une nouvelle fois reporté sans date, laissant près de 2,8 millions de personnes en perte d'autonomie sans perspective. Un vide politique que le secteur qualifie d'abandon, à juste titre.



Ce qu'il faut retenir

Le plan grand âge, promis depuis 2018, est reporté sine die après le départ de la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq Une étude de la Drees publiée le 5 février projette 738 000 personnes en perte d'autonomie supplémentaires d'ici 2050 Il faudrait créer 365 000 places en Ehpad et 150 000 à 200 000 emplois dans le secteur Les fédérations du secteur (FHF, Fnadepa, AD-PA) dénoncent un abandon politique En attendant, les seniors et les aidants peuvent vérifier leurs droits sur le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Un plan attendu depuis sept ans, reporté une fois de plus à la veille de sa présentation Le mercredi 4 février 2026 au soir, le cabinet de Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées, a confirmé ce que le secteur redoutait : la présentation du plan grand âge, prévue le jeudi 12 février, est reportée. Sans nouvelle date.



La raison : la ministre a annoncé son départ du gouvernement pour retrouver son siège de députée du Nord. Son suppléant, candidat à la mairie de Templeuve-en-Pévèle lors des élections municipales de mars 2026, ne pourra pas cumuler les deux mandats s'il est élu. Un calcul politique local qui fait basculer un chantier national.



Ce report s'inscrit dans un remaniement plus large : Rachida Dati (Culture), Marina Ferrari (Sports) et Michel Fournier (Ruralité) sont également sur le départ. Mais pour les 2 millions de seniors en perte d'autonomie et leurs familles, c'est ce portefeuille-là qui compte.



Le plan grand âge est une promesse d'Emmanuel Macron datant de 2018. Depuis, les ministres se sont succédé — Agnès Buzyn, Brigitte Bourguignon, Aurore Bergé — sans qu'un plan structurant voie le jour. La loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 avait pourtant inscrit le principe d'une loi de programmation dédiée au grand âge, adoptée en commission mixte paritaire par l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle devait être votée avant fin 2024. Elle ne l'a jamais été.

Une étude officielle qui tombe au pire moment jeudi 5 février, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) — le service statistique du ministère de la Santé — a publié



En 2050, la France comptera près de 23 millions de personnes de 60 ans et plus, soit 5 millions de plus qu'en 2021. Parmi elles, 2,8 millions seront en perte d'autonomie — c'est-à-dire dans l'incapacité d'accomplir seules les gestes du quotidien : se laver, s'habiller, se nourrir. C'est 738 000 personnes de plus qu'aujourd'hui, une hausse de 36 %.



Pour accompagner cette vague, les besoins sont colossaux. Si les pratiques actuelles d'entrée en Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) sont maintenues, il faudrait créer 365 000 places supplémentaires — les Ehpad comptaient environ 640 000 places en 2021. Entre 150 000 et 200 000 emplois devront être créés dans le secteur. Et l'urgence ne se limite pas aux créations de postes : 34 % des aides à domicile ont déjà 55 ans ou plus, ce qui impose un renouvellement massif des effectifs dans les prochaines années.



Autre constat de la Drees : si le gouvernement privilégie le maintien à domicile et limite les places en Ehpad, les logements adaptés entre le domicile classique et l'Ehpad — résidences autonomie, colocations seniors — devront être multipliés par 4,6 d'ici 2050. Un défi d'une ampleur inédite. Le lendemain du report, le, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) — le service statistique du ministère de la Santé — a publié une étude majeure sur le vieillissement . Ses conclusions sont sans appel.En, la France comptera près de, soit 5 millions de plus qu'en 2021. Parmi elles,seront en perte d'autonomie — c'est-à-dire dans l'incapacité d'accomplir seules les gestes du quotidien : se laver, s'habiller, se nourrir. C'estqu'aujourd'hui, une hausse dePour accompagner cette vague, les besoins sont colossaux. Si les pratiques actuelles d'entrée en Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) sont maintenues, il faudrait créer— les Ehpad comptaient environ. Entredevront être créés dans le secteur. Et l'urgence ne se limite pas aux créations de postes :, ce qui impose un renouvellement massif des effectifs dans les prochaines années.Autre constat de la Drees : si le gouvernement privilégie le maintien à domicile et limite les places en Ehpad, les logements adaptés entre le domicile classique et l'Ehpad — résidences autonomie, colocations seniors — devront êtred'ici 2050. Un défi d'une ampleur inédite.

Ce que ce vide politique change concrètement pour les seniors et les aidants Sans plan structurant, c'est l'ensemble de la chaîne de prise en charge qui reste figé. Pas de financement pérenne de l'aide à domicile. Pas de revalorisation des métiers pour attirer des candidats. Pas de stratégie nationale pour adapter l'offre de logements aux réalités du vieillissement.



Pour les familles, les conséquences sont immédiates. Les délais de traitement des dossiers d'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) — l'aide financière versée aux personnes en perte d'autonomie — restent longs. Les places en Ehpad manquent déjà dans certains territoires. Et les aidants familiaux, qui assurent l'essentiel de l'accompagnement, ne bénéficient toujours pas d'un statut protecteur.



Les chiffres de la Drees montrent l'ampleur du décalage entre la situation actuelle et ce qui attend la France dans les 25 prochaines années :

2021 Situation actuelle 🧓 Seniors de 60 ans et plus 18 millions 👩‍🦽 Personnes en perte d'autonomie 2 millions 🏥 Places en Ehpad 640 000 2050 Projections Drees 🧓 Seniors de 60 ans et plus 23 millions (+5 M) 👩‍🦽 Personnes en perte d'autonomie 2,8 millions (+738 000) 📈 Emplois supplémentaires nécessaires 150 000 à 200 000

Romain Gizolme, directeur de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), résume le sentiment du secteur : « Les politiques ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. » La Fédération hospitalière de France (FHF), qui représente les Ehpad publics, dénonce un « sentiment d'abandon des politiques publiques en direction du grand âge » et rappelle que plus de 70 % des établissements publics sont déficitaires. La Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements pour personnes âgées (Fnadepa) qualifie le report de « signal inquiétant » et estime que « le temps des concertations, des tours de France et des mesurettes est révolu ». Romain Gizolme, directeur de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), résume le sentiment du secteur :La Fédération hospitalière de France (FHF), qui représente les Ehpad publics, dénonce unet rappelle que. La Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements pour personnes âgées (Fnadepa) qualifie le report deet estime que

Ce que vous pouvez faire sans attendre l'État



L'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) est versée par le département aux personnes de 60 ans et plus classées en GIR 1 à 4 — c'est-à-dire ayant besoin d'aide pour les gestes du quotidien. Elle finance l'aide à domicile, les aménagements du logement ou une partie du tarif en Ehpad. Le portail officiel



Les aidants familiaux peuvent bénéficier d'un droit au répit — une enveloppe annuelle permettant de financer un hébergement temporaire pour le proche aidé — et du congé de proche aidant, indemnisé à hauteur de 66,64 € par jour.



La prochaine étape pour le secteur : la nomination d'un nouveau ministre ou d'une nouvelle ministre chargé(e) de l'Autonomie, dans le cadre du remaniement attendu d'ici la fin février. La Fédération hospitalière de France demande que cette personne soit « en capacité de porter pleinement les enjeux de l'autonomie » et lance immédiatement les travaux de la loi de programmation grand âge. Les associations, elles, préviennent : « Quand des centaines de milliers de personnes se retrouveront sans accompagnement digne, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. » Le plan grand âge est reporté, mais les droits existants, eux, restent en vigueur. Si vous êtes en perte d'autonomie ou si vous accompagnez un proche, plusieurs dispositifs sont déjà accessibles.L'(Allocation personnalisée d'autonomie) est versée par le département aux personnes declassées en GIR 1 à 4 — c'est-à-dire ayant besoin d'aide pour les gestes du quotidien. Elle finance l'aide à domicile, les aménagements du logement ou une partie du tarif en Ehpad. Le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr permet de vérifier son éligibilité et d'identifier les aides disponibles dans son département.Les aidants familiaux peuvent bénéficier d'un— une enveloppe annuelle permettant de financer un hébergement temporaire pour le proche aidé — et du, indemnisé à hauteur deLa prochaine étape pour le secteur : la nomination d'un nouveau ministre ou d'une nouvelle ministre chargé(e) de l'Autonomie, dans le cadre du remaniement attendu d'ici la fin février. La Fédération hospitalière de France demande que cette personne soitet lance immédiatement les travaux de la loi de programmation grand âge. Les associations, elles, préviennent :

Sources :

- Drees, « Soutien à l'autonomie des personnes âgées : entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires seraient nécessaires en 2050 », 5 février 2026

- Fédération hospitalière de France, communiqué « Grand âge : des besoins massifs, des décisions sans cesse reportées », 6 février 2026

- AFP, « Le plan grand âge reporté sine die avec le départ de Charlotte Parmentier-Lecocq », 5 février 2026

- Fnadepa, réaction au report du plan grand âge, février 2026

Pour aller plus loin :



- Seniors : 200 000 emplois à créer d'ici 2050, l'alerte de la Drees

- Plan grand âge : ce que prépare l'État français