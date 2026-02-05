Société Seniors : 200 000 emplois à créer d'ici 2050, l'alerte de la Drees Par Fabrice Crozier | Publié le 05/02/2026 à 08:56 Chaque année, de plus en plus de retraités ont besoin d'une aide pour se laver, s'habiller ou se nourrir, et les bras manquent déjà cruellement. Une alerte officielle publiée ce jeudi 5 février, à une semaine du plan grand âge toujours repoussé.

Ce qu'il faut retenir

Entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires seront nécessaires d'ici 2050 pour les soins de base des seniors en perte d'autonomie (Drees, 05/02/2026) 738 000 seniors supplémentaires seront en perte d'autonomie d'ici 2050, sur un total de 23 millions de personnes de 60 ans et plus Il faudrait créer 365 000 places en Ehpad pour maintenir les pratiques actuelles, alors que le parc a diminué entre 2019 et 2023 Sans nouvelles places, 85 % des résidents d'Ehpad seraient en perte d'autonomie sévère en 2050, contre 59 % en 2021 Les résidences autonomie devraient multiplier leurs places par 4,6 pour absorber la demande Le plan grand âge, attendu le 12 février, a de nouveau été reporté

200 000 postes à pourvoir pour les soins de base des seniors La Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees), le service statistique du ministère de la Santé, a publié ce jeudi 5 février 2026 une étude inédite sur les besoins en personnel liés à la perte d'autonomie des personnes âgées. Le constat est sans appel : entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires en équivalent temps plein (c'est-à-dire des postes à temps complet) seront nécessaires d'ici 2050 pour assurer les soins de base — toilette, habillage, repas, déplacements — des seniors en perte d'autonomie.



Ces projections, réalisées à partir du modèle LIVIA (un outil croisant données démographiques et lieux de vie), sont publiées à un moment particulièrement sensible. Le plan grand âge du gouvernement, initialement annoncé pour 2025 puis reporté à janvier 2026, puis au 12 février, a de nouveau été repoussé. Les chiffres de la Drees tombent donc comme une mise en garde adressée directement aux décideurs publics.

738 000 seniors en perte d'autonomie supplémentaires en trente ans Pourquoi un tel besoin de personnel ? Parce que la France vieillit à un rythme qui va s'accélérer fortement dans les vingt-cinq prochaines années. En 2050, près de 23 millions de personnes auront 60 ans ou plus, soit 5 millions de plus qu'en 2021. Parmi elles, 738 000 seniors supplémentaires seront en situation de perte d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils auront besoin d'aide pour accomplir les gestes essentiels du quotidien : se lever, se laver, s'habiller, manger.



C'est le choc démographique du « papy-boom » : les générations nombreuses nées entre 1945 et 1965 atteindront entre 2030 et 2050 l'âge où la perte d'autonomie devient fréquente — généralement au-delà de 85 ans. La Drees note que le nombre de bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA, l'aide financière versée aux personnes âgées dépendantes vivant à domicile) augmenterait de plus de 60 % sur la période. Concrètement, cela signifie des centaines de milliers de personnes supplémentaires à accompagner chaque jour. Les besoins en aides à domicile — auxiliaires de vie, aides-soignantes, aide-ménagères — suivraient mécaniquement la même courbe ascendante.

Ehpad, résidences autonomie : un parc à transformer en profondeur 640 000 places en Ehpad et en Unités de Soins de Longue Durée (USLD, les services hospitaliers accueillant des personnes âgées très dépendantes, comptabilisés avec les Ehpad dans cette étude). Pour maintenir les pratiques actuelles d'accueil, il faudrait en créer 365 000 supplémentaires d'ici 2050. Or, le nombre de places a au contraire légèrement diminué entre 2019 et 2023. La tendance va donc à l'encontre des besoins.

2021 Situation actuelle 🏥 Places en Ehpad 640 000 📊 Résidents en perte d'autonomie sévère 59 % 2050 Projection sans création de places 🏥 Places supplémentaires nécessaires +365 000 📊 Résidents en perte d'autonomie sévère 85 %

Si aucune place supplémentaire n'est créée, les Ehpad se spécialiseraient mécaniquement dans l'accueil des cas les plus lourds. En 2050, 85 % de leurs résidents seraient en situation de perte d'autonomie sévère, contre 59 % en 2021. Les personnes âgées encore relativement autonomes n'y trouveraient plus de place.



L'autre solution — celle que le gouvernement semble privilégier à travers son futur plan grand âge — est le maintien à domicile et le développement des résidences autonomie (des logements collectifs pour seniors encore capables de vivre seuls, avec un accompagnement léger au quotidien). Mais là encore, l'effort à fournir est considérable. Les 113 000 places actuelles en résidences autonomie devraient être multipliées par 4,6 d'ici 2050 pour absorber les besoins. Et 60 % de leurs résidents auraient alors besoin d'une aide à l'autonomie, contre seulement 26 % aujourd'hui. Ces structures, conçues à l'origine pour des seniors valides, devraient donc se transformer en profondeur : plus de personnel soignant, plus d'accompagnement, plus de moyens.



Au total, qu'il s'agisse d'Ehpad, de résidences autonomie ou d'aide à domicile, c'est l'ensemble de la filière qui doit recruter massivement. Et c'est là que le bât blesse : les métiers de l'aide aux personnes âgées souffrent depuis des années d'un déficit d'attractivité. Salaires bas, horaires décalés, conditions de travail difficiles — les candidats manquent déjà aujourd'hui. Projeter 200 000 postes supplémentaires dans ce contexte revient à mesurer l'ampleur du défi. L'étude de la Drees met aussi en lumière un paradoxe majeur sur le front des établissements. En 2021, la France comptaiten Ehpad et en Unités de Soins de Longue Durée (USLD, les services hospitaliers accueillant des personnes âgées très dépendantes, comptabilisés avec les Ehpad dans cette étude). Pour maintenir les pratiques actuelles d'accueil, il faudrait en créerd'ici 2050. Or, le nombre de places a au contraire. La tendance va donc à l'encontre des besoins.Si aucune place supplémentaire n'est créée, les Ehpad se spécialiseraient mécaniquement dans l'accueil des cas les plus lourds. En 2050,seraient en situation de perte d'autonomie sévère, contre 59 % en 2021. Les personnes âgées encore relativement autonomes n'y trouveraient plus de place.L'autre solution — celle que le gouvernement semble privilégier à travers son futur plan grand âge — est le maintien à domicile et le développement des résidences autonomie (des logements collectifs pour seniors encore capables de vivre seuls, avec un accompagnement léger au quotidien). Mais là encore, l'effort à fournir est considérable. Lesactuelles en résidences autonomie devraient êtred'ici 2050 pour absorber les besoins. Etauraient alors besoin d'une aide à l'autonomie, contre seulement 26 % aujourd'hui. Ces structures, conçues à l'origine pour des seniors valides, devraient donc se transformer en profondeur : plus de personnel soignant, plus d'accompagnement, plus de moyens.Au total, qu'il s'agisse d'Ehpad, de résidences autonomie ou d'aide à domicile, c'est l'ensemble de la filière qui doit recruter massivement. Et c'est là que le bât blesse : les métiers de l'aide aux personnes âgées souffrent depuis des années d'un déficit d'attractivité. Salaires bas, horaires décalés, conditions de travail difficiles — les candidats manquent déjà aujourd'hui. Projeter 200 000 postes supplémentaires dans ce contexte revient à mesurer l'ampleur du défi.

Plan grand âge : la pression monte avant une annonce toujours repoussée début février 2026. La date du 12 février avait été évoquée. Mais selon Franceinfo, ce rendez-vous a de nouveau été repoussé, sans nouvelle date communiquée.



Les professionnels du secteur — fédérations d'Ehpad, associations d'aide à domicile, représentants des aidants familiaux — réclament depuis des années des mesures concrètes sur l'attractivité des métiers, les rémunérations et les conditions de travail. Les chiffres publiés ce jeudi par la Drees leur donnent un argument de poids supplémentaire : sans recrutement massif et sans stratégie claire de financement, l'accompagnement des seniors en perte d'autonomie ne pourra tout simplement pas être assuré dans les décennies à venir.



Pour vérifier votre situation ou celle d'un proche, le portail officiel La publication de la Drees intervient dans un contexte politique tendu. Le plan grand âge, promis par Emmanuel Macron dès son premier quinquennat sous la forme d'une loi de programmation pluriannuelle, n'a jamais vu le jour. Reporté d'année en année, il est devenu le symbole d'une politique du grand âge en panne. La ministre déléguée à l'Autonomie, Charlotte Parmentier-Lecocq, avait annoncé sa présentation pour. La date duavait été évoquée. Mais selon Franceinfo, ce rendez-vous a de nouveau été repoussé, sans nouvelle date communiquée.Les professionnels du secteur — fédérations d'Ehpad, associations d'aide à domicile, représentants des aidants familiaux — réclament depuis des années des mesures concrètes sur l'attractivité des métiers, les rémunérations et les conditions de travail. Les chiffres publiés ce jeudi par la Drees leur donnent un argument de poids supplémentaire : sans recrutement massif et sans stratégie claire de financement, l'accompagnement des seniors en perte d'autonomie ne pourra tout simplement pas être assuré dans les décennies à venir.Pour vérifier votre situation ou celle d'un proche, le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr recense l'ensemble des aides disponibles : APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), aides au logement, hébergement en établissement. L'étude complète de la Drees est consultable gratuitement sur son site

Sources :

- Drees, Études et résultats n°1365, Alexis Louvel, 05/02/2026

- Portail national pour les personnes âgées (CNSA)





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