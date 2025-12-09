Société

Observatoire du bien vieillir : les perceptions et attentes des Français face au vieillissement

Par | Publié le 09/12/2025 à 01:00 | mis à jour le 10/12/2025 à 09:23

À quel âge devient-on « vieux » ? Si la question semble simple, les réponses qu’elle suscite témoignent d’une réalité bien plus complexe. Pour mieux comprendre ce que signifie aujourd’hui « bien vieillir », Zenior –une plateforme tout-en-un dédiée à l’accompagnement des seniors– publie la première édition de son Observatoire « Vieux, à quel âge ? », réalisé en partenariat avec Ipsos.

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Couple de senior faisant du sport © PeopleImages/Shutterstock
Couple de senior faisant du sport © PeopleImages/Shutterstock
Ce baromètre inédit met en lumière les perceptions, les inquiétudes et les attentes d’une population en pleine transition démographique.

Son constat : les Français repoussent l’âge de la vieillesse, mais expriment une forte défiance envers les structures et les acteurs censés les accompagner.
 

70 ans, le nouvel horizon de la vieillesse

Selon l’enquête, les Français estiment devenir « vieux » à 69 ans en moyenne.

Les perceptions varient fortement selon les générations :
 
  • Les 18–34 ans placent la vieillesse plus tôt : 20 % la situent à 50 ans ou moins.
  • Les 55–75 ans, eux, repoussent nettement la limite : 68 % la fixent à 71 ans ou plus.
 
Ce décalage illustre un phénomène bien connu : plus l’âge avance, plus la définition même de « vieillesse » s’éloigne. Au-delà du chiffre, ce sont l’autonomie, l’énergie et la capacité d’agir qui déterminent aujourd’hui le sentiment d’être âgé.
 

Une société jugée peu valorisante pour ses aînés

Près de six Français sur dix (59%) estiment que la société ne valorise pas suffisamment les personnes âgées.
 
Seuls 10% considèrent qu’elles le sont réellement, tandis qu’un tiers des répondants évoquent une valorisation « moyenne ».
 
Ce regard critique souligne la nécessité de transformer l’image du vieillissement et de réaffirmer la place des seniors dans la société.
 

80% des Français ont une image négative des maisons de retraite

C’est l’un des chiffres les plus marquants de l’Observatoire : 80% des Français déclarent avoir une image négative des maisons de retraite. Les plus âgés eux-mêmes se montrent particulièrement sévères : 87% des 55-75 ans partagent cette perception.
 
Lorsqu’il s’agit de répondre à la perte d’autonomie :
 
  • seuls 5% des Français considèrent les maisons de retraite comme une solution efficace ;
  • 23% estiment que ce n’en est pas une ;
  • 22% pensent qu’aucune alternative satisfaisante n’existe aujourd’hui.
Une défiance profonde, qui interroge le modèle actuel de prise en charge.
 

Un déficit de confiance généralisé

La famille demeure l’acteur privilégié pour accompagner la perte d’autonomie, citée par 49% des répondants, loin devant :
 
  • les collectivités locales (14%),
  • les associations (9%),
  • l’État (3%).
 
Le secteur privé et les startups rassemblent à peine 1% de confiance cumulée. Plus inquiétant encore : 23% des Français ne font confiance à aucun acteur.
 
« Quand on voit ces chiffres, on comprend qu’il faut agir. La défiance ne tient pas seulement aux scandales récents, mais à une vision globale : celle d’un modèle à bout de souffle, perçu comme inadapté aux besoins d’aujourd’hui. Zenior est né de ce constat » souligne Alix Zeitlin, cofondatrice de Zenior.
 

Bien vieillir : un idéal clair, mais encore difficile à atteindre

Pour les Français, bien vieillir signifie bien plus que vivre longtemps. Les réponses recueillies mettent en avant cinq dimensions essentielles :
 
  • Autonomie physique et mentale : rester capable de gérer son quotidien.
  • Santé et hygiène de vie : maintenir mobilité, forme et bien-être.
  • Lien social : combattre l’isolement et préserver ses relations.
  • Sécurité et confort : accès aux soins, logement adapté, ressources suffisantes.

 
Épanouissement personnel : poursuivre activités, projets et rôle social

Malgré les critiques, près d’un Français sur deux (47%) estime que les maisons de retraite peuvent être adaptées, à condition d’être améliorées. Ce jugement nuancé laisse entrevoir des perspectives de transformation.

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