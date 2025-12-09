Observatoire du bien vieillir : les perceptions et attentes des Français face au vieillissement

Son constat :

Les perceptions varient fortement selon les générations :

Les 18–34 ans placent la vieillesse plus tôt : 20 % la situent à 50 ans ou moins.

Les 55–75 ans, eux, repoussent nettement la limite : 68 % la fixent à 71 ans ou plus.

Lorsqu’il s’agit de répondre à la perte d’autonomie :

seuls 5% des Français considèrent les maisons de retraite comme une solution efficace ;

23% estiment que ce n’en est pas une ;

22% pensent qu’aucune alternative satisfaisante n’existe aujourd’hui.

La famille demeure l’acteur privilégié pour accompagner la perte d’autonomie, citée par 49% des répondants, loin devant :

les collectivités locales (14%),

les associations (9%),

l’État (3%).

Pour les Français, bien vieillir signifie bien plus que vivre longtemps. Les réponses recueillies mettent en avant cinq dimensions essentielles :

Autonomie physique et mentale : rester capable de gérer son quotidien.

Santé et hygiène de vie : maintenir mobilité, forme et bien-être.

Lien social : combattre l’isolement et préserver ses relations.

Sécurité et confort : accès aux soins, logement adapté, ressources suffisantes.

Ce baromètre inédit met en lumière les perceptions, les inquiétudes et les attentes d’une population en pleine transition démographique.les Français repoussent l’âge de la vieillesse, mais expriment une forte défiance envers les structures et les acteurs censés les accompagner.Selon l’enquête, les Français estiment devenir « vieux » à 69 ans en moyenne.Ce décalage illustre un phénomène bien connu : plus l’âge avance, plus la définition même de « vieillesse » s’éloigne. Au-delà du chiffre, ce sont l’autonomie, l’énergie et la capacité d’agir qui déterminent aujourd’hui le sentiment d’être âgé.Près de six Français sur dix (59%) estiment que la société ne valorise pas suffisamment les personnes âgées.Seuls 10% considèrent qu’elles le sont réellement, tandis qu’un tiers des répondants évoquent une valorisation « moyenne ».Ce regard critique souligne la nécessité de transformer l’image du vieillissement et de réaffirmer la place des seniors dans la société.C’est l’un des chiffres les plus marquants de l’Observatoire : 80% des Français déclarent avoir une image négative des maisons de retraite. Les plus âgés eux-mêmes se montrent particulièrement sévères : 87% des 55-75 ans partagent cette perception.Une défiance profonde, qui interroge le modèle actuel de prise en charge.Le secteur privé et les startups rassemblent à peine 1% de confiance cumulée. Plus inquiétant encore : 23% des Français ne font confiance à aucun acteur.« Quand on voit ces chiffres, on comprend qu’il faut agir. La défiance ne tient pas seulement aux scandales récents, mais à une vision globale : celle d’un modèle à bout de souffle, perçu comme inadapté aux besoins d’aujourd’hui. Zenior est né de ce constat » souligne Alix Zeitlin, cofondatrice de Zenior.Malgré les critiques, près d’un Français sur deux (47%) estime que les maisons de retraite peuvent être adaptées, à condition d’être améliorées. Ce jugement nuancé laisse entrevoir des perspectives de transformation.