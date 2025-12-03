La France face au double défi natalité–vieillissement : un équilibre démographique sous pression

Depuis plusieurs années, la France enregistre une diminution régulière du nombre de naissances. Les données publiées par les services statistiques confirment que cette tendance n’est plus conjoncturelle, mais qu’elle s’installe dans la durée. Les premiers mois de 2025 ont encore montré un recul du nombre de bébés nés sur le territoire, poursuivant un cycle amorcé à la fin des années 2010 et qui se prolonge d’année en année.



Parallèlement, l’espérance de vie continue de progresser, ce qui augmente mécaniquement la proportion de personnes âgées dans la population. La France comptait déjà plus de vingt millions de personnes âgées de plus de 60 ans en 2024, un chiffre appelé à croître fortement dans la décennie à venir.



Ce double mouvement crée un déséquilibre inédit : davantage de bénéficiaires des systèmes de retraite, de santé ou d’aides sociales, et une base active qui se réduit progressivement. Pour les pouvoirs publics, la question n’est plus seulement démographique. Elle devient financière et structurelle.