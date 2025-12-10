Société 70 % des femmes de plus de 60 ans seront veuves : le guide 2026 pour protéger votre pension de réversion Par Fabrice Crozier | Publié le 10/12/2025 à 22:16 | mis à jour le 18/12/2025 à 08:45 C'est une réalité statistique brutale que vient de mettre en lumière une étude de l'Institut National d'Études Démographiques (INED) : après 60 ans, sept femmes sur dix seront confrontées au veuvage au cours de leur vie. Au-delà de l'épreuve personnelle, ce chiffre cache une menace financière majeure pour les retraitées. Avec une durée moyenne de veuvage de 13 ans et un système de pension de réversion qui exclut encore les couples non mariés, la protection sociale des femmes est au cœur des débats pour 2026. Comment anticiper cette baisse brutale de niveau de vie ? Senioractu décrypte pour vous les chiffres de l'INED et vous explique les démarches indispensables pour sécuriser vos droits et éviter la précarité. Partager : W f X in @

Un phénomène massif qui touche majoritairement les femmes Le veuvage constitue une réalité démographique majeure en France, particulièrement pour les femmes âgées. Selon les données de l'INED publiées en décembre 2024 et analysées pour cette année 2025-2026, environ 3,6 millions de personnes de plus de 60 ans possèdent le statut légal de veuf ou veuve. Parmi elles, 81 % sont des femmes, soit près de 2,9 millions de personnes.



Cette situation résulte principalement de deux facteurs biologiques et sociaux : l'espérance de vie plus courte des hommes et l'écart d'âge traditionnel au sein des couples, l'homme étant généralement plus âgé de deux ans en moyenne. La proportion de veuves augmente de manière spectaculaire avec l'avancée en âge. Si une femme de plus de 60 ans sur trois est veuve, cette proportion dépasse une femme sur deux après 75 ans. Au moment du décès, six femmes sur dix ont ce statut, contre seulement deux hommes sur dix. Cette asymétrie s'explique également par une tendance masculine plus marquée au remariage après la perte du conjoint, laissant les femmes seules face à la gestion de leur fin de vie.

Treize années de veuvage en moyenne : un défi pour le pouvoir d'achat Les chercheuses Carole Bonnet de l'INED et Julie Tréguier du DIW Berlin ont calculé la durée moyenne du veuvage à partir des tables de mortalité les plus récentes. Leurs résultats sont sans appel : environ 70 % des femmes en couple à 60 ans connaîtront le veuvage. Pour ces femmes, la durée moyenne de solitude attendue s'établit à 13 ans.



Ce chiffre prend une dimension alarmante lorsqu'on le rapporte à l'espérance de vie globale. Avec une espérance de vie à 60 ans fixée à 28 ans pour les femmes, cette période de veuvage représente près de 46 % du temps qu'il leur reste à vivre. Autrement dit, une femme de 60 ans passera en moyenne près de la moitié de ses années restantes sans son conjoint. Cette durée s'est stabilisée depuis les années 90, mais elle pèse de plus en plus lourdement sur les budgets des ménages seniors, car vivre seule coûte proportionnellement plus cher que de vivre en couple (loyer, chauffage, taxes locales). En 2026, avec l'inflation persistante, ces 13 années de veuvage deviennent un véritable défi pour le pouvoir d'achat des retraitées.

Inégalités sociales : les femmes modestes en première ligne La durée du veuvage n'est pas la même pour toutes : elle varie fortement selon le niveau de vie. Les femmes issues des couples les plus modestes connaissent en moyenne un veuvage de 14,1 ans, soit près de trois ans de plus que celles appartenant aux 5 % des ménages les plus aisés. Cette différence s'explique par les écarts de mortalité liés aux catégories sociales et aux conditions de travail souvent plus pénibles pour les conjoints issus de milieux ouvriers.



Pour les veuves des ménages les plus pauvres, cette période de solitude représente 57 % des années restant à vivre après 60 ans. Cette situation aggrave considérablement le risque de basculer sous le seuil de pauvreté. Leurs ressources propres sont souvent plus faibles en raison de carrières hachées, et leurs pensions de réversion, indexées sur la retraite du conjoint décédé, sont également plus minimes. Le veuvage prolongé agit donc comme un amplificateur d'inégalités, exposant ces femmes à une précarité durable qu'il est crucial d'anticiper par une vérification rigoureuse de ses droits auprès des caisses de retraite.

Pension de réversion : un enjeu financier colossal pour 2026 Le système de protection sociale français repose en grande partie sur les pensions de réversion. En 2024, ces prestations représentaient 38,7 milliards d'euros, soit 1,3 % du PIB national. Fin 2022, on comptait 4,4 millions de bénéficiaires, dont 88 % de femmes. Cependant, un "piège" administratif persiste : ces prestations ne concernent que les couples mariés. Les partenaires pacsés ou en union libre, même après 40 ans de vie commune, n'y ont strictement aucun droit.



Dans le contexte des débats sur la réforme des retraites de 2026, la question de l'adaptation du système aux nouvelles formes de conjugalité devient brûlante. Si 90 % des couples de plus de 60 ans sont aujourd'hui mariés, cette proportion chute dans les générations suivantes. Pour sécuriser son avenir, le mariage reste, en 2026, le seul rempart juridique efficace pour garantir le versement d'une partie de la retraite du conjoint. Sans cette démarche, le décès du partenaire peut entraîner une perte de revenus immédiate de plus de 50 %, mettant en péril le maintien à domicile de la veuve.

Projections 2070 et comparaison européenne : la France au milieu du gué Les projections de l'INSEE pour 2070 laissent entrevoir une légère amélioration : l'écart d'espérance de vie entre les sexes devrait se réduire de moitié. La durée moyenne de veuvage redescendrait alors à 11 ans. En attendant cette convergence, la France occupe une position médiane en Europe avec 12,7 ans de veuvage attendus à 60 ans. Elle se situe derrière la Lituanie ou l'Estonie (14 ans), mais reste bien moins protectrice que les pays nordiques comme l'Islande (10,9 ans) où les comportements de santé sont plus homogènes entre les sexes.



Pour les seniors français, le message de l'INED est clair : le veuvage est une étape quasi-certaine du parcours de vie féminin. Anticiper cette période passe par une meilleure connaissance des dispositifs d'aide (ASPA, aides au logement) et une gestion proactive du patrimoine du couple. En 2026, plus que jamais, l'information est la première des protections contre la précarité liée à la perte du conjoint.

Sources :

- INED : « Sept femmes sur dix connaîtront le veuvage après 60 ans », Population et Sociétés n° 639, décembre 2024.

- Vie-Publique.fr : « Rapport du COR sur les pensions de réversion et droits familiaux », novembre 2024.

- DREES : « Les retraités et la retraite », édition 2024.

- INSEE : « Projections de population à l'horizon 2070 ».

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