Société

Municipales : 85 % des Français jugent le vieillissement prioritaire, mais regardez ce que proposent les candidats de votre commune

Dans dix jours, 35 000 communes éliront leur conseil municipal. Le vieillissement est devenu une préoccupation largement partagée par les Français, toutes générations confondues, selon un sondage publié en janvier. Pourtant, dans la plupart des programmes, le mot « senior » n'apparaît nulle part — ou alors réduit à une ligne sur les bancs publics.



Ce qu'il faut retenir

Un sondage national révèle un décalage massif entre les attentes des électeurs et ce que les candidats proposent sur le grand âge Cinq domaines concrets relèvent directement du maire — et la plupart des retraités l'ignorent Un outil simple permet de vérifier en quelques minutes si votre candidat a pris la mesure de l'enjeu

Le vieillissement, angle mort des programmes municipaux Le constat est posé par la cinquième vague de l'Observatoire des élections municipales, réalisée en janvier 2026 par l'institut Verian avec France Silver Éco : 85 % des Français considèrent le vieillissement de la population comme un enjeu important, toutes générations confondues. Chez les 65 ans et plus, ce chiffre monte à 91 %. Même chez les 18-34 ans, il ne descend pas sous les 76 %.



Et pourtant. À dix jours du premier tour, combien de candidats ont publié un volet structuré sur l'accompagnement des personnes âgées dans leur programme ? Combien mentionnent le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale, le service municipal d'aide aux habitants en difficulté), le maintien à domicile ou l'adaptation des logements ?



La réponse est brutale : selon le même sondage, le CCAS est perçu comme le premier recours en cas de perte d'autonomie — devant la famille, devant le médecin. Mais la majorité des électeurs ne savent pas ce qu'il fait ni comment y accéder. Le maire est donc attendu sur un sujet qu'il n'a souvent même pas abordé dans sa profession de foi.

Les cinq questions à poser à votre candidat avant le 15 mars

🏠 Logement adapté 📝 La question à poser Prévoyez-vous un guichet unique pour l'adaptation des logements (douche, monte-escalier, barres d'appui) ? ℹ️ Pourquoi c'est important MaPrimeAdapt' finance jusqu'à 70 % des travaux, mais beaucoup de seniors ne savent pas à quelle porte frapper 🩺 Accès aux soins 📝 La question à poser Comptez-vous créer ou soutenir un centre de santé municipal pour lutter contre la désertification médicale ? ℹ️ Pourquoi c'est important Selon la DREES, 11 % de la population française vit dans une commune sous-dense en médecins généralistes — et ce chiffre grimpe dans les zones rurales 🤝 Isolement et lien social 📝 La question à poser Quel plan anti-isolement prévoyez-vous pour les personnes âgées seules de la commune ? ℹ️ Pourquoi c'est important 750 000 personnes âgées sont en situation de « mort sociale » en France — sans aucun contact régulier 🚌 Mobilité et accessibilité 📝 La question à poser Votre commune propose-t-elle un transport à la demande ou des navettes pour les seniors isolés ? ℹ️ Pourquoi c'est important À Nancy, des navettes gratuites ont été mises en place pour amener les seniors au bureau de vote le 15 mars ⚖️ Droits et accompagnement 📝 La question à poser Votre CCAS dispose-t-il d'un référent senior formé au repérage des fragilités et au non-recours aux aides ? ℹ️ Pourquoi c'est important 50 % des personnes seules éligibles au minimum vieillesse ne le demandent pas — souvent par méconnaissance Le maire ne décide pas de votre pension ni de vos impôts. Mais il agit sur cinq domaines qui pèsent directement sur votre quotidien de retraité. Voici ce que vous devriez chercher — ou exiger — dans le programme de votre candidat :

Un label existe déjà : votre commune l'a-t-elle ? Villes Amies des Aînés, soutenu par l'OMS et la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), accompagne les communes qui s'engagent dans une politique transversale du vieillissement. Aujourd'hui, 340 territoires sont labellisés en France, couvrant plus de 25 millions d'habitants. Un fonds de 6 millions d'euros (FATIS) est disponible pour la période 2025-2026 pour financer des projets concrets : adaptation de l'espace public, tiers-lieux, communication vers les aînés.



Pour vérifier si votre commune est engagée dans cette démarche, rendez-vous sur le site du



Les Petits Frères des Pauvres ont publié un Le réseau francophone des, soutenu par l'OMS et la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie), accompagne les communes qui s'engagent dans une politique transversale du vieillissement. Aujourd'hui,, couvrant plus de. Un fonds de(FATIS) est disponible pour la période 2025-2026 pour financer des projets concrets : adaptation de l'espace public, tiers-lieux, communication vers les aînés.Pour vérifier si votre commune est engagée dans cette démarche, rendez-vous sur le site du Réseau Villes Amies des Aînés . Si elle ne l'est pas, c'est une question légitime à poser à votre candidat.Les Petits Frères des Pauvres ont publié un guide de propositions destiné aux candidats , structuré autour de cinq axes : isolement, logement, santé, mobilité, participation citoyenne. Ce document peut servir de grille de lecture pour évaluer n'importe quel programme municipal.

Voter le 15 mars : les démarches à anticiper dès maintenant 37 % chez les 85-89 ans et 56 % chez les 90 ans et plus, selon l'INSEE. Pas toujours par désintérêt : souvent par difficulté à se déplacer, par méconnaissance des procédures, ou par sentiment d'être exclu du jeu politique.



Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le 15 mars, vous pouvez établir une procuration en ligne sur



Le think tank Vulnérabilités & Société a publié un kit destiné aux EHPAD et aux services d'aide à domicile pour faciliter l'exercice du droit de vote des personnes âgées. Ce kit, relayé par voter est un droit, pas une obligation — mais que ne pas pouvoir voter est une injustice. L'abstention systématique explose après 75 ans. Lors des scrutins de 2022, elle atteignaitet, selon l'INSEE. Pas toujours par désintérêt : souvent par difficulté à se déplacer, par méconnaissance des procédures, ou par sentiment d'être exclu du jeu politique.Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le 15 mars, vous pouvez établir une procuration en ligne sur maprocuration.gouv.fr . La personne que vous désignez doit être inscrite sur les listes électorales, mais elle peut être inscrite dans une autre commune que la vôtre — c'est le cas depuis 2022. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour faire valider la procuration, un agent de police ou de gendarmerie peut se rendre à votre domicile sur demande.Le think tank Vulnérabilités & Société a publié un kit destiné aux EHPAD et aux services d'aide à domicile pour faciliter l'exercice du droit de vote des personnes âgées. Ce kit, relayé par Agevillage , rappelle que

Sources :

- Observatoire des élections municipales, vague 5, institut Verian / France Silver Éco, janvier 2026

- Petits Frères des Pauvres, 3e baromètre « Solitude et isolement quand on a plus de 60 ans », septembre 2025

- CNSA, Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors (FATIS), 2025-2026

- Service-public.gouv.fr, élections municipales 2026

- Agevillage, « Comment soutenir une personne âgée qui souhaite aller voter », janvier 2026

Pour aller plus loin :



- Plan grand âge : ce report qui laisse des millions de seniors sans réponse

- Autonomie des seniors : la nouvelle ministre qui hérite du dossier le plus explosif