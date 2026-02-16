Plan Grand Âge : pourquoi le remaniement menace le dernier espoir des seniors

Les acteurs du secteur ne s'y trompent pas. La Fédération hospitalière de France (FHF), qui fédère les EHPAD publics du pays, a dénoncé dès le 6 février un « sentiment d'abandon des politiques publiques en direction du grand âge ». L'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) parle de « renoncements sur renoncements » et d'« aveuglement de la France sur la situation démographique ». La députée Véronique Besse, présidente du groupe d'études sur le vieillissement à l'Assemblée nationale, a qualifié ce nouvel ajournement d'« irresponsable ».



Pour l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA), ce report « s'apparente à un abandon ». La fédération estime désormais « illusoire d'espérer, avant les élections présidentielles de 2027, un plan à la hauteur des enjeux démographiques ».



Pourtant, les chiffres sont sans appel. Le rapport de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), publié le 5 février 2026, confirme l'urgence. La France comptera près de 23 millions de personnes de 60 ans et plus en 2050, soit 5 millions de plus qu'en 2021. Le nombre de personnes en perte d'autonomie atteindra 2,8 millions, contre un peu plus de 2 millions aujourd'hui, soit 738 000 personnes supplémentaires.



Côté EHPAD, les projections sont encore plus préoccupantes. Si les pratiques d'admission restent inchangées, il faudra créer 365 000 places supplémentaires entre 2021 et 2050. Or, le nombre de places en EHPAD a reculé entre 2019 et 2023, en particulier dans le secteur public. Sans création de places, ce sont 698 000 personnes âgées dépendantes supplémentaires qui vivraient à domicile sans accompagnement adapté.



Pour répondre à ces besoins, la Drees estime qu'il faudra entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires d'ici 2050 : aides à domicile, aides-soignants, infirmiers. Des métiers qui peinent déjà à recruter et pour lesquels aucun plan national de formation et de revalorisation salariale n'a été arbitré.