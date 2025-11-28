De l'importance d'innover pour garantir l'accès aux soins des seniors

Pour répondre à ce défi, l'Observatoire Seniors et société encourage le déploiement de solutions de santé innovantes, qui vont vers le patient. Les services de santé mobiles et le développement de la télémédecine sont des dispositifs concrets et qui font déjà leur preuve sur le territoire national.



Sur ce point, l’intelligence artificielle promet également d’alléger les tâches administratives des professionnels du soin et de l’accompagnement.



La mutuelle Intégrance, via son fonds de dotation ABILITIS, a publié un livre blanc « IA et maintien à domicile : réalité ou fiction ? » qui plaide pour le lancement d’un appel à projets national qui financerait les initiatives liées à l’IA et au soutien à domicile des personnes vulnérables.



La révolution numérique d’il y a 30 ans a parfois creusé les inégalités. Nous n’avons pas le droit de reproduire les mêmes erreurs. Agissons maintenant, pour que l’innovation ne crée pas de nouvelles exclusions mais ouvre la voie à un accompagnement plus juste, plus efficace, plus humain.



Le premier baromètre de l’Observatoire Seniors et société montre bien que la question du vieillissement ne peut se résumer aux seuls enjeux purement sanitaires ou financiers.



C'est un enjeu de société. Une part significative des retraités réussit à se construire un bien-être personnel solide, tout en ressentant une forme de divorce avec le projet collectif.



La lutte contre les stéréotypes liés à l’âge, le développement de modes d’accompagnement plus divers et respectueux, la création de financements de compensation des fragilités devraient être les grandes priorités des politiques publiques.



Reste également à les écouter dans leur diversité et à ne pas considérer les retraités comme un bloc homogène.



Plus qu’un état des lieux, ce premier baromètre de l’Observatoire Seniors et société est un outil de prospective. Le signal d'alerte le plus fort qu'il nous envoie concerne justement tout autant les retraités actuels que ceux de demain.



Car les actifs d'aujourd'hui, qui seront les aînés des années 2040-2050, expriment déjà des fragilités et des craintes qui préfigurent les défis à venir.



Une majorité des 35-49 ans estime ainsi que la génération suivante vivra moins bien que la leur (62%) et plus d'un tiers des non-retraités se déclare d'ores et déjà pessimiste à l'idée de leur propre retraite (baisse du pouvoir d’achat, appréhension de la dégradation de l’état de santé, etc.).



Or, laisser ces difficultés s'installer aujourd'hui, c'est prendre le risque de voir la part des retraités en “fragilité" –actuellement de 10% – s'accroître de manière considérable dans les décennies à venir.



C'est tout le sens de la démarche de cet Observatoire : anticiper ces basculements pour éclairer les décisions publiques et privées et bâtir une société où chaque âge a sa place.



Porté par la mutuelle Intégrance, l’AD-PA et l’association Citoyennage, l’Observatoire Seniors et société réalisera un nouveau baromètre dans deux ans.