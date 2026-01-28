Société Fin de vie : le Sénat rejette l'aide à mourir, vos droits actuels restent inchangés Par Fabrice Crozier | Publié le 28/01/2026 à 21:15 Le Sénat a rejeté ce mercredi 28 janvier 2026 la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir, par 181 voix contre 122. Le texte retourne à l'Assemblée nationale le 16 février pour une deuxième lecture. En attendant, la loi Claeys-Leonetti de 2016 reste seule en vigueur. Voici ce qu'elle permet réellement aux seniors en fin de vie.

Ce qu'il faut retenir

Le Sénat a rejeté la loi sur l'aide à mourir le 28 janvier 2026 (181 voix contre, 122 pour) Le texte revient à l'Assemblée nationale le 16 février 2026 en deuxième lecture La loi Claeys-Leonetti de 2016 reste la seule loi en vigueur sur la fin de vie Vous avez déjà le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès sous conditions strictes Vos directives anticipées s'imposent aux médecins : rédigez-les dès maintenant

Un rejet qui renvoie le débat à l'Assemblée nationale Le vote solennel est tombé ce mercredi 28 janvier 2026 au Palais du Luxembourg. Par 181 voix contre et 122 voix pour, les sénateurs ont rejeté la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, portée par le député Olivier Falorni.



Ce texte, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 mai 2025, prévoyait la création d'un dispositif encadré de suicide assisté et d'euthanasie pour les personnes atteintes d'une affection grave et incurable. Mais la majorité sénatoriale de droite et du centre a considérablement modifié le texte en commission, le vidant de sa substance selon ses détracteurs. « Un texte fantôme, caricatural, un puzzle sans modèle », ont dénoncé plusieurs sénateurs lors des débats houleux de la semaine passée.



La suite du parcours législatif est désormais connue : le texte retourne à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture à par tir du 16 février 2026. Les députés reprendront leur version initiale et pourront y apporter des modifications. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est dite convaincue que le texte sera adopté définitivement « d'ici l'été 2026 ». En cas d'enlisement persistant, Emmanuel Macron a évoqué en mai 2025 la possibilité d'un référendum pour trancher le débat, mais cette option semble écartée pour l'instant selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.

La loi Claeys-Leonetti reste seule en vigueur En attendant l'issue du débat parlementaire, c'est la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 qui continue de s'appliquer en France. Contrairement à ce que certains ont pu croire, aucune nouvelle loi sur la fin de vie n'est entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Le texte voté par l'Assemblée nationale n'ayant pas été adopté définitivement par le Parlement, il n'a jamais été promulgué ni publié au Journal Officiel.



Cette loi, qui a complété la loi Leonetti de 2005, garantit plusieurs droits fondamentaux aux personnes en fin de vie. Elle interdit l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire la poursuite de traitements inutiles ou disproportionnés. Elle permet également aux patients de refuser tout traitement, même si ce refus peut avoir des conséquences vitales.



Surtout, la loi Claeys-Leonetti a introduit un droit nouveau : la possibilité de demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Cette procédure médicale consiste à endormir profondément et durablement un patient pour soulager une souffrance réfractaire, alors que le décès est attendu à court terme. Elle peut être mise en œuvre à l'hôpital, en unité de soins palliatifs, en EHPAD ou à domicile selon le souhait du patient.

Vos 3 droits actuels en matière de fin de vie Droit 1 Sédation profonde 🏥 Condition principale Pronostic vital engagé à court terme ⚠️ Souffrance réfractaire aux traitements Obligatoire pour en bénéficier Droit 2 Directives anticipées 📄 Document écrit exprimant vos volontés S'impose au médecin ⏱️ Durée de validité Illimitée, modifiable à tout moment Droit 3 Personne de confiance 👤 Désignation d'un porte-parole Témoigne de votre volonté ⚖️ Son témoignage prévaut Sur tout autre témoignage

La sédation profonde et continue ne peut être mise en œuvre que dans deux situations précises définies par la loi. Premièrement, lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme (quelques heures à quelques jours selon la Haute Autorité de Santé), présente une souffrance réfractaire aux traitements. Deuxièmement, lorsque la décision du patient d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et risque d'entraîner une souffrance insupportable. Dans tous les cas, la mise en œuvre de cette sédation est soumise à une procédure collégiale impliquant plusieurs médecins. La sédation profonde et continue ne peut être mise en œuvre que dans deux situations précises définies par la loi. Premièrement, lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme (quelques heures à quelques jours selon la Haute Autorité de Santé), présente une souffrance réfractaire aux traitements. Deuxièmement, lorsque la décision du patient d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et risque d'entraîner une souffrance insupportable. Dans tous les cas, la mise en œuvre de cette sédation est soumise à une procédure collégiale impliquant plusieurs médecins.

Directives anticipées : le geste essentiel à faire maintenant directives anticipées permettent à toute personne majeure d'exprimer par avance ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce document écrit, daté et signé, aide les médecins à prendre leurs décisions si vous ne pouvez plus exprimer vos volontés, par exemple en cas de coma, de troubles cognitifs profonds, d'accident grave ou d'évolution d'une maladie.



Depuis la loi de 2016, vos directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement. Elles n'ont plus de durée de validité limitée et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment de votre vie. Le médecin ne peut s'en écarter qu'en cas d'urgence vitale ou si elles apparaissent manifestement inappropriées à la situation médicale du moment.



Vous pouvez y indiquer si vous acceptez ou refusez une réanimation cardiaque et respiratoire avec intubation, le branchement sur un appareil de dialyse rénale, ou telle ou telle intervention chirurgicale lourde. Des modèles officiels en deux versions (personne malade ou personne en bonne santé) sont disponibles gratuitement sur le site



Une fois rédigées, conservez-les dans votre dossier médical partagé accessible via Mon espace santé et informez votre médecin traitant ainsi que vos proches de leur existence et de leur lieu de conservation. En cas d'hospitalisation d'urgence, les soignants sauront ainsi où les trouver pour respecter votre volonté.



La désignation d'une personne de confiance complète ce dispositif de protection des droits des patients. Cette personne, que vous choisissez librement parmi vos proches (parent, ami, médecin traitant), sera consultée en priorité si vous n'êtes plus en état d'exprimer votre volonté. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage de la famille ou des proches. Elle peut également vous accompagner dans vos démarches médicales et accéder aux informations de votre dossier médical.



Que le débat parlementaire aboutisse ou non à une nouvelle loi sur l'aide à mourir, ces trois dispositifs (sédation profonde, directives anticipées, personne de confiance) constituent dès aujourd'hui un socle de droits solides pour aborder sereinement les questions de fin de vie avec vos proches et votre médecin. Lespermettent à toute personne majeure d'exprimer par avance ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce document écrit, daté et signé, aide les médecins à prendre leurs décisions si vous ne pouvez plus exprimer vos volontés, par exemple en cas de coma, de troubles cognitifs profonds, d'accident grave ou d'évolution d'une maladie.Depuis la loi de 2016, vos directives anticipéespour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement. Elles n'ont plus de durée de validité limitée et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment de votre vie. Le médecin ne peut s'en écarter qu'en cas d'urgence vitale ou si elles apparaissent manifestement inappropriées à la situation médicale du moment.Vous pouvez y indiquer si vous acceptez ou refusez une réanimation cardiaque et respiratoire avec intubation, le branchement sur un appareil de dialyse rénale, ou telle ou telle intervention chirurgicale lourde. Des modèles officiels en deux versions (personne malade ou personne en bonne santé) sont disponibles gratuitement sur le site Service-Public.fr Une fois rédigées, conservez-les dans votreaccessible via Mon espace santé et informez votre médecin traitant ainsi que vos proches de leur existence et de leur lieu de conservation. En cas d'hospitalisation d'urgence, les soignants sauront ainsi où les trouver pour respecter votre volonté.La désignation d'unecomplète ce dispositif de protection des droits des patients. Cette personne, que vous choisissez librement parmi vos proches (parent, ami, médecin traitant), sera consultée en priorité si vous n'êtes plus en état d'exprimer votre volonté. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage de la famille ou des proches. Elle peut également vous accompagner dans vos démarches médicales et accéder aux informations de votre dossier médical.Que le débat parlementaire aboutisse ou non à une nouvelle loi sur l'aide à mourir, ces trois dispositifs (sédation profonde, directives anticipées, personne de confiance) constituent dès aujourd'hui un socle de droits solides pour aborder sereinement les questions de fin de vie avec vos proches et votre médecin.

Sources :

- Sénat, résultats du scrutin public, 28 janvier 2026

- Ministère de la Santé, loi Claeys-Leonetti, janvier 2026

- Service-Public.fr, directives anticipées, février 2025

- Légifrance, loi n° 2016-87 du 2 février 2016





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