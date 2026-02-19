Société

Vieillir femme : un ouvrage collectif pour penser le vieillissement au féminin

Par | Publié le 19/02/2026 à 08:45

Paru dans la collection « L’âge et la vie » de l’association Or Gris, Vieillir femme est un ouvrage collectif de 288 pages (25 euros) aux éditions Eres orchestré par Odile Plan et Joëlle Ayats. Il réunit contributions, entretiens et analyses autour d’un thème encore peu traité dans le débat public : la condition des femmes âgées.

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Déconstruire les représentations

L’ouvrage part d’un constat : dans une société marquée par la valorisation de la performance et de la jeunesse, les femmes âgées restent souvent invisibles ou enfermées dans des stéréotypes (même si les choses ont tout de même un peu changé ces vingt dernières années).
 
La première partie (« Images de vieilles ») analyse ces représentations sociales et culturelles, à partir d’un entretien avec l’anthropologue Françoise Héritier et de contributions examinant les indicateurs du vieillissement et les clichés associés aux femmes âgées.

​Le corps, la dépendance, la santé

Vieillir femme : un ouvrage collectif pour penser le vieillissement au féminin
La deuxième partie (« Corps de vieilles ») aborde les dimensions corporelles du vieillissement : les transformations physiques, la dépendance, la solitude, mais aussi des sujets moins visibles comme le suicide des femmes âgées.
 
Ces chapitres articulent témoignages, analyses sociologiques et données statistiques.

​Inégalités économiques et professionnelles

Sous le titre « L’activité ne paie pas », la troisième partie s’intéresse plutôt aux trajectoires professionnelles et aux inégalités accumulées tout au long de la vie : retraites plus faibles, carrières interrompues, précarité financière.
 
Les contributions d’auteurs comme Nicole Raoult ou Florence Chappert examinent notamment l’impact du travail, de la ménopause et des inégalités salariales sur le vieillissement des femmes.

​Engagements et nouveaux rôles

Les sections suivantes explorent les rôles sociaux des femmes âgées : nouvelles formes de grand-parentalité, engagement associatif, création artistique, implication dans les questions d’habitat ou de transition écologique.
 
L’association Or Gris, fondée par Odile Plan, y occupe une place importante à travers des retours d’expérience et des actions de terrain.

​Un panorama sensible et documenté

Sur 288 pages, Vieillir femme alterne analyses, portraits et contributions militantes.

L’ouvrage entend mettre en lumière la « double peine » des femmes, celle du sexisme et de l’âgisme et proposer une réflexion collective sur la place des femmes âgées dans la société contemporaine.
 
Le livre s’ouvre sur une préface de Sylvie Le Bon de Beauvoir et se clôt par une postface de Marie Charrel. Il s’inscrit explicitement dans l’héritage de Simone de Beauvoir, en croisant approche féministe et réflexion sur l’avancée en âge.

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