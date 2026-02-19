Vieillir femme : un ouvrage collectif pour penser le vieillissement au féminin



Déconstruire les représentations

L’ouvrage part d’un constat : dans une société marquée par la valorisation de la performance et de la jeunesse, les femmes âgées restent souvent invisibles ou enfermées dans des stéréotypes (même si les choses ont tout de même un peu changé ces vingt dernières années).



La première partie (« Images de vieilles ») analyse ces représentations sociales et culturelles, à partir d’un entretien avec l’anthropologue Françoise Héritier et de contributions examinant les indicateurs du vieillissement et les clichés associés aux femmes âgées.