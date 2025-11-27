L’Europe face au vieillissement : un ralentissement économique qui s’installe

Selon Eurostat, l’âge médian de la population européenne continue d’augmenter, avec une progression marquée en Europe centrale et orientale.



Dans certaines régions, le vieillissement intervient plus vite que la consolidation économique, créant un risque de déséquilibre sur les systèmes de retraite et les infrastructures de santé. Les experts soulignent qu’il ne s’agit plus d’un scénario futur, mais d’une réalité mesurable dans les comptes publics et les analyses sectorielles.



La capacité de l’Europe à absorber cette transition dépendra de sa faculté à mobiliser davantage de seniors dans l’emploi, à renforcer la prévention santé et à adapter ses politiques de soutien à l’autonomie.