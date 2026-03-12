Intelligence artificielle : pourquoi l'humain n'arrive plus à suivre la machine qu'il a créée

Ces données concernent des salariés jeunes, dans des entreprises technologiques, familiers des outils numériques. Elles décrivent ce qui arrive aux mieux préparés. La question qui se pose pour les seniors est d'un autre ordre : si les « digital natives » saturent, que se passe-t-il pour ceux qui n'ont jamais été formés ?



En France, 70 % des salariés n'ont reçu aucune formation pour comprendre ou utiliser les outils d'IA déployés dans leur entreprise, selon une étude Inforisque de 2025. Chez les plus de 55 ans, cette proportion est encore plus élevée. L'enquête Great Insights 2026, menée par Great Place to Work auprès de 4 246 actifs français, révèle que 41 % déclarent avoir déjà connu un burn-out ou un épuisement professionnel. Le travail est source de stress pour 59 % d'entre eux, de fatigue pour 56 %. Et l'IA n'en est qu'à ses débuts dans la plupart des organisations.



Mais le phénomène dépasse largement le cadre du travail. L'IA s'infiltre dans tous les points de contact de la vie quotidienne des seniors. Le serveur vocal de la banque est devenu un chatbot. La prise de rendez-vous médical passe par une interface « intelligente ». Les courriels de l'Assurance retraite doivent être distingués de leurs copies frauduleuses générées par IA — la CNAV elle-même a tiré la sonnette d'alarme début 2026 sur les faux sites quasi indétectables. Le téléphone sonne et la voix au bout du fil peut être clonée.



À chaque interaction, le même effort cognitif : vérifier, interpréter, distinguer le vrai du faux, s'adapter à une interface qui a changé depuis la dernière fois. C'est exactement le type de surcharge que les études de Harvard et de Berkeley décrivent. Sauf que les seniors la vivent sans filet — sans formation, sans collègue pour demander de l'aide, sans mode d'emploi.



Le rapport Anthropic du 5 mars 2026 ajoute une dimension supplémentaire. Les métiers les plus exposés à l'automatisation par l'IA sont les métiers intellectuels : programmation, service client, comptabilité, analyse financière. Les travailleurs qui occupent ces postes sont en moyenne plus âgés, plus diplômés et majoritairement des femmes. En France, 60,4 % des 55-64 ans sont en emploi. 606 000 retraités cumulent pension et activité professionnelle. Pour tous ceux-là, l'accélération est déjà en cours — et personne ne leur a demandé s'ils étaient prêts.