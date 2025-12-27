Société 2025 : les 10 événements qui ont marqué l'année des seniors Par Fabrice Crozier | Publié le 27/12/2025 à 09:51 | mis à jour le 28/12/2025 à 15:22 Suspension de la réforme des retraites, retraite progressive à 60 ans, loi sur l'aide à mourir… L'année 2025 restera gravée dans les mémoires des seniors français. SeniorActu revient sur les 10 faits majeurs qui ont bousculé leur quotidien. Partager : W f X in @

1. La censure du gouvernement Barnier sauve les retraites de janvier L'année 2025 a commencé sur un paradoxe politique. Le 4 décembre 2024, le gouvernement de Michel Barnier a été renversé par une motion de censure votée par 331 députés. Un séisme institutionnel inédit depuis 62 ans qui a eu une conséquence inattendue : les retraités ont été les grands gagnants de cette crise.



Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoyait en effet de décaler la revalorisation des pensions et de la limiter pour les retraites supérieures au SMIC. La censure a fait tomber ces mesures. Résultat : au 1er janvier 2025, les pensions de base ont été revalorisées de +2,2 % pour tous les retraités, conformément à l'indexation sur l'inflation. Pour une pension de 1 500 euros, cela représente un gain de 33 euros par mois.



Cette revalorisation a concerné plus de 17 millions de retraités affiliés aux régimes de base obligatoires, qu'ils relèvent de la Carsat, de la MSA ou de régimes spéciaux.

2. La réforme des retraites suspendue jusqu'en 2028 C'est l'annonce qui a fait basculer l'année. Le 14 octobre 2025, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle de 2027.



Concrètement, l'âge légal de départ ne bougera plus : il reste fixé à 62 ans et n'augmentera pas vers les 64 ans prévus initialement. La durée de cotisation est également gelée à 170 trimestres jusqu'en janvier 2028. Cette mesure, votée dans le cadre du PLFSS 2026, prendra effet au 1er septembre 2026.



Pour les personnes nées entre 1964 et 1968, cette suspension représente un véritable sursis. Les règles de calcul des carrières longues sont également maintenues, permettant un départ anticipé dès 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt.

3. La retraite progressive accessible dès 60 ans Une avancée majeure pour l'aménagement des fins de carrière. Deux décrets publiés le 23 juillet 2025 au Journal officiel ont abaissé l'âge d'accès à la retraite progressive à 60 ans, contre 62 ans auparavant.



Ce dispositif permet aux salariés de réduire leur temps de travail tout en percevant une fraction de leur pension. Par exemple, un salarié passant à 60 % d'activité touchera 40 % de sa retraite. Cette mesure, issue d'un accord national interprofessionnel conclu à l'automne 2024, est entrée en vigueur le 1er septembre 2025.



Pour en bénéficier, il faut réunir au moins 150 trimestres tous régimes confondus et exercer une activité représentant entre 40 et 80 % d'un temps complet. L'accord de l'employeur reste nécessaire, mais tout refus doit désormais être motivé.

4. L'Assemblée adopte le droit à l'aide à mourir Vote historique le 27 mai 2025 : l'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi instaurant un droit à l'aide à mourir, par 305 voix contre 199. Ce texte, porté par le député Olivier Falorni, représente une évolution majeure du cadre légal de la fin de vie en France.



La loi prévoit cinq conditions cumulatives pour y accéder : être majeur, de nationalité française ou résidant en France, atteint d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, et subir des souffrances réfractaires. Une clause de conscience permet aux professionnels de santé de refuser de participer à la procédure.



Le même jour, une proposition de loi sur les soins palliatifs a été adoptée à l'unanimité (560 voix). Ces textes doivent désormais être examinés par le Sénat en janvier 2026, après un report lié à l'instabilité gouvernementale.

5. L'expérimentation d'une nouvelle tarification en EHPAD Depuis le 1er juillet 2025, 23 départements testent une réforme qui simplifie radicalement la facturation en EHPAD. Exit le calcul complexe lié au niveau de dépendance : une participation forfaitaire unique de 6,10 euros par jour remplace désormais l'ancien système.



Cette expérimentation fusionne les forfaits soins et dépendance en une enveloppe globale financée par la Sécurité sociale. L'APA en établissement disparaît dans ces départements pilotes, allégeant considérablement les démarches administratives pour les familles.



Les résidents qui payaient moins de 6,10 euros avant le 1er juillet conservent leur ancien montant. Pour ceux qui payaient davantage, c'est une baisse garantie. Si l'expérimentation s'avère concluante, cette tarification simplifiée pourrait être généralisée à toute la France dès 2027.

6. 750 000 seniors en situation de mort sociale Le chiffre a fait l'effet d'une bombe. Le 30 septembre 2025, les Petits Frères des Pauvres ont publié leur 3e Baromètre de l'isolement des personnes âgées. Résultat : 750 000 seniors vivent aujourd'hui en situation de mort sociale en France, sans aucun contact familial, amical ou de voisinage.



Ce chiffre représente une hausse de 42 % en quatre ans et de 150 % depuis 2017. Si rien n'est fait, l'association alerte : ce sont un million de personnes âgées qui pourraient être concernées d'ici 2030. Au-delà de ces situations extrêmes, 2 millions de seniors sont isolés de leur entourage proche.



Les plus touchés sont les personnes de 80 ans et plus et les retraités aux revenus inférieurs à 1 000 euros par mois. L'association demande la création d'un observatoire national et d'un système d'alerte contre la mort solitaire.

7. La santé mentale, grande cause nationale Pour la première fois, la santé mentale a été érigée en grande cause nationale. Lancée officiellement en janvier 2025, cette mobilisation vise à lever les tabous autour des troubles psychiques qui touchent 13 millions de Français chaque année, toutes générations confondues.



Quatre objectifs guident cette initiative : déstigmatiser les troubles mentaux, développer la prévention et le repérage précoce, améliorer l'accès aux soins sur tout le territoire, et accompagner les personnes concernées dans leur vie quotidienne. Le dispositif Mon Soutien Psy, qui permet de bénéficier de 12 séances annuelles remboursées, a été renforcé.



Pour les seniors, cette grande cause met en lumière le lien entre isolement social et dégradation de la santé mentale. La dépression et l'anxiété restent sous-diagnostiquées chez les personnes âgées, souvent attribuées à tort au vieillissement normal.

8. Le gel des retraites complémentaires Agirc-Arrco Mauvaise nouvelle en revanche pour les anciens salariés du privé. Le 17 octobre 2025, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à s'entendre sur une revalorisation des pensions Agirc-Arrco. Conséquence : aucune hausse des retraites complémentaires au 1er novembre 2025.



C'est une première depuis une trentaine d'années. Avec une inflation prévue à 1 % en 2025, le taux de revalorisation aurait dû être compris entre 0,2 % et 1 % selon les règles en vigueur. Mais le désaccord entre organisations patronales et syndicales a bloqué toute décision.



Pour les cadres et les salariés ayant eu des carrières complètes, la retraite complémentaire représente souvent plus de la moitié des revenus. Ce gel, combiné à l'érosion du pouvoir d'achat, pèse sur les budgets des retraités concernés.

9. L'ASPA revalorisée à plus de 1 000 euros Les retraités les plus modestes ont vu leur situation s'améliorer. L'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées a été revalorisée de 2,2 % au 1er janvier 2025, portant son montant maximum à 1 034,28 euros par mois pour une personne seule et 1 605,73 euros pour un couple.



Cette hausse de 22,26 euros mensuels pour les personnes seules représente un gain annuel de plus de 267 euros. Le plafond de ressources permettant d'en bénéficier a également été relevé.



Malgré cette revalorisation, l'ASPA reste insuffisamment réclamée. Selon les statistiques officielles, environ 50 % des personnes éligibles ne demandent pas cette allocation, souvent par méconnaissance du dispositif ou par crainte de la récupération sur succession.

10. L'abattement fiscal de 10 % maintenu pour les retraités Les retraités ont échappé à une hausse d'impôts. Le 13 novembre 2025, l'Assemblée nationale a rejeté à une large majorité (213 voix contre 17) le projet de réforme qui visait à remplacer l'abattement de 10 % sur les pensions par un forfait de 2 000 euros.



Cette réforme aurait pénalisé 39 % des retraités, notamment ceux percevant des pensions supérieures à 2 000 euros mensuels. L'abattement actuel, qui s'applique automatiquement avec un minimum de 450 euros et un maximum de 4 399 euros par foyer fiscal, reste donc en vigueur.



Par ailleurs, les seuils de CSG ont été revalorisés de 4,8 % en 2025, permettant à certains retraités de basculer vers un taux réduit ou une exonération. Une mesure de lissage automatique évite désormais les effets de seuil brutaux.

Sources

- Service-public.fr, Décret n° 2025-680 du 15 juillet 2025, juillet 2025, https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18399

- Assemblée nationale, Proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, mai 2025, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/old/17/ta/ta0122.asp

- L'Assurance retraite, Proposition de suspension de la réforme des retraites, octobre 2025, https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/actualites-nationales/actif/2025/proposition-de-suspension-de-la-.html

- Petits Frères des Pauvres, 3e Baromètre Solitude et isolement des personnes âgées, septembre 2025, https://www.petitsfreresdespauvres.fr/sinformer/prises-de-position/3e-barometre-de-lisolement-des-personnes-agees-en-france-2025-augmentation-dramatique-de-la-mort-sociale/

- CNSA, Réforme de la tarification des EHPAD, 2025, https://www.cnsa.fr/budget-et-financement/modeles-tarifaires/reforme-de-la-tarification-des-ehpad

- Ministère des Solidarités, La santé mentale Grande Cause nationale 2025, https://solidarites.gouv.fr/la-sante-mentale-grande-cause-nationale-2025

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