Société

Autonomie des seniors : la nouvelle ministre qui hérite du dossier le plus brûlant du gouvernement

Le décret tombe un jeudi soir, entre deux dépêches sur les César et la campagne municipale parisienne. Une avocate iséroise de 50 ans récupère un portefeuille que personne ne s'arrache — et que 2,8 millions de Français en perte d'autonomie attendent depuis huit ans.



Ce qu'il faut retenir

Camille Galliard-Minier a été nommée ministre déléguée chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées le 26 février 2026 Elle succède à Charlotte Parmentier-Lecocq et hérite d'un Plan grand âge reporté sans date La DREES estime que la France aura besoin de 365 000 places en EHPAD supplémentaires d'ici 2050 Son profil et ses priorités pourraient redéfinir le calendrier du dossier le plus attendu par les seniors

Le fait : une avocate de l'Isère à la tête de l'Autonomie 26 février 2026 la nomination de Camille Galliard-Minier au poste de ministre déléguée chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées. À 50 ans, cette députée de l'Isère (Ensemble pour la République) prend la suite de Charlotte Parmentier-Lecocq, qui a choisi de retrouver son siège à l'Assemblée nationale.



Cette nomination intervient dans le cadre d'un remaniement partiel du



Camille Galliard-Minier est rattachée à Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Avocate de formation, spécialisée en droit de la famille et en droit pénal, elle a exercé pendant douze ans au barreau de Grenoble avant de s'engager en politique. Suppléante d'Olivier Véran, elle a siégé une première fois à l'Assemblée entre 2020 et 2022. Réélue en janvier 2025 lors d'une législative partielle avec 64,28 % des voix, elle siégeait à la commission des affaires sociales.



En 2022, elle a également créé le fonds de dotation Sésame, financé par une cinquantaine d'entreprises iséroises, dédié à l'accompagnement des personnes vulnérables. L'Élysée a annoncé ce jeudila nomination deau poste de ministre déléguée chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées. À 50 ans, cette députée de l'Isère (Ensemble pour la République) prend la suite de, qui a choisi de retrouver son siège à l'Assemblée nationale.Cette nomination intervient dans le cadre d'un remaniement partiel du gouvernement de Sébastien Lecornu , qui voit au total quatre nouveaux entrants — dont Catherine Pégard à la Culture en remplacement de Rachida Dati.Camille Galliard-Minier est rattachée à, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Avocate de formation, spécialisée en droit de la famille et en droit pénal, elle a exercé pendant douze ans au barreau de Grenoble avant de s'engager en politique. Suppléante d'Olivier Véran, elle a siégé une première fois à l'Assemblée entre 2020 et 2022. Réélue en janvier 2025 lors d'une législative partielle avec, elle siégeait à la commission des affaires sociales.En 2022, elle a également créé le fonds de dotation Sésame, financé par une cinquantaine d'entreprises iséroises, dédié à l'accompagnement des personnes vulnérables.

Pourquoi ce portefeuille est le plus brûlant du gouvernement Le dossier qui attend Camille Galliard-Minier est d'une ampleur considérable. Le Plan grand âge, promis par Emmanuel Macron dès 2018, a été reporté à de multiples reprises : fin 2024, automne 2025, janvier 2026, puis mi-février 2026. Le départ de Charlotte Parmentier-Lecocq a provoqué un énième report — cette fois sans date.



Pendant ce temps, les chiffres s'accumulent. Selon un rapport de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) publié en février 2026, la France comptera 2,8 millions de personnes en perte d'autonomie à l'horizon 2050, soit 738 000 de plus qu'en 2021. Pour absorber ce choc, il faudrait créer 365 000 places supplémentaires en EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et recruter entre 150 000 et 200 000 professionnels dans le secteur.



Les fédérations professionnelles ne cachent plus leur exaspération. Le Synerpa dénonce « une inconstance inacceptable alors que des centaines de milliers de personnes risquent de se retrouver sans accompagnement digne d'ici 2030 ». La FNADEPA et l'AD-PA réclament depuis des années un ministère à part entière dédié aux personnes âgées — un poste qui n'existe plus en tant que tel depuis 2017.



Camille Galliard-Minier est la quatrième responsable du portefeuille Autonomie en moins de deux ans : après Fadila Khattabi (gouvernement Attal), Paul Christophe (gouvernement Barnier) et Charlotte Parmentier-Lecocq (gouvernements Bayrou puis Lecornu). Cette instabilité empêche toute continuité dans la conduite du dossier.

Ce que ça change concrètement pour les seniors



La question centrale est celle du calendrier. La nouvelle ministre devra décider si elle reprend le Plan grand âge là où sa prédécesseure l'a laissé, ou si elle repart d'une feuille blanche. Parmi les chantiers en attente :

La programmation pluriannuelle du financement de l'autonomie

du financement de l'autonomie La mise en place effective des Services publics départementaux de l'autonomie , créés par la loi Bien Vieillir d'avril 2024 mais encore largement inopérants

, créés par la loi Bien Vieillir d'avril 2024 mais encore largement inopérants La revalorisation des métiers de l'aide à domicile, secteur en crise de recrutement

de l'aide à domicile, secteur en crise de recrutement Le développement de l'habitat intermédiaire entre le domicile et l'EHPAD Le profil de Camille Galliard-Minier — ancienne avocate en droit de la famille, créatrice d'un fonds de solidarité, membre de la commission des affaires sociales — suggère une sensibilité aux sujets de vulnérabilité. Reste à savoir si le calendrier politique le permettra : les élections municipales de mars mobilisent l'essentiel de l'attention gouvernementale, et la présidentielle de 2027 se profile déjà en toile de fond. À ce stade, la nomination de Camille Galliard-Minier ne modifie aucun dispositif en vigueur. Les aides existantes — l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), la prise en charge en EHPAD, les services d'aide à domicile — restent inchangées.La question centrale est celle du. La nouvelle ministre devra décider si elle reprend le Plan grand âge là où sa prédécesseure l'a laissé, ou si elle repart d'une feuille blanche. Parmi les chantiers en attente :Le profil de Camille Galliard-Minier — ancienne avocate en droit de la famille, créatrice d'un fonds de solidarité, membre de la commission des affaires sociales — suggère une sensibilité aux sujets de vulnérabilité. Reste à savoir si le calendrier politique le permettra : les élections municipales de mars mobilisent l'essentiel de l'attention gouvernementale, et la présidentielle de 2027 se profile déjà en toile de fond.

Ce qu'il faut surveiller dans les semaines qui viennent

Un calendrier pour le Plan grand âge : si aucune date n'est annoncée d'ici fin mars, le plan risque d'être enterré jusqu'après la présidentielle

: si aucune date n'est annoncée d'ici fin mars, le plan risque d'être enterré jusqu'après la présidentielle Les décrets d'attribution : le périmètre exact de ses compétences n'a pas encore été publié au Journal officiel

: le périmètre exact de ses compétences n'a pas encore été publié au Journal officiel Une prise de parole publique sur le grand âge : sa prédécesseure avait annoncé vouloir présenter un plan avant fin 2025, sans y parvenir En attendant, les seniors concernés par des questions d'autonomie, d'aide à domicile ou de place en EHPAD peuvent consulter le Plusieurs signaux permettront de mesurer la volonté réelle de la nouvelle ministre :En attendant, les seniors concernés par des questions d'autonomie, d'aide à domicile ou de place en EHPAD peuvent consulter le portail national pour les personnes âgées , qui recense l'ensemble des aides et démarches disponibles.

Sources :

- Élysée, communiqué du 26 février 2026

- Vie-publique.fr, composition du gouvernement Lecornu, 27 février 2026

- DREES, rapport « Perte d'autonomie : projections à l'horizon 2050 », février 2026

- France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 26 février 2026

- AFP, 26 février 2026

Pour aller plus loin :



- Plan Grand Âge : pourquoi le remaniement menace le dernier espoir des seniors

- Plan grand âge : ce report qui laisse des millions de seniors sans réponse