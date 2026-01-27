Société Espérance de vie : pourquoi les anciens ouvriers vivent 5 ans de moins que les cadres Alors que l'espérance de vie en bonne santé progresse en France, les inégalités sociales face à la mort restent criantes. Selon l'INSEE, un homme cadre vit en moyenne 5,3 ans de plus qu'un ouvrier. Une injustice qui se poursuit jusque dans la retraite.

Un écart de 5 ans qui persiste depuis des décennies 83,9 ans en moyenne. Un ouvrier du même âge n'atteindra que 78,6 ans. Soit un écart de 5,3 années d'existence en moins. Cinq années de vie perdues, de moments en famille jamais vécus, de petits-enfants peut-être jamais connus.



Chez les femmes, l'inégalité existe aussi, bien que moins marquée : 3,4 ans séparent l'espérance de vie des femmes cadres (88 ans) de celle des ouvrières (84,6 ans). Ces données, issues de l'

Cadres Hommes 🧓 Espérance de vie à 35 ans 48,9 ans supplémentaires 📅 Âge moyen au décès 83,9 ans Ouvriers Hommes 🧓 Espérance de vie à 35 ans 43,6 ans supplémentaires 📅 Âge moyen au décès 78,6 ans Les chiffres sont implacables. Selon la dernière étude de l'INSEE publiée en juillet 2024 et portant sur la période 2020-2022, un homme cadre de 35 ans peut espérer vivre jusqu'àen moyenne. Un ouvrier du même âge n'atteindra que. Soit un écart ded'existence en moins. Cinq années de vie perdues, de moments en famille jamais vécus, de petits-enfants peut-être jamais connus.Chez les femmes, l'inégalité existe aussi, bien que moins marquée :séparent l'espérance de vie des femmes cadres (88 ans) de celle des ouvrières (84,6 ans). Ces données, issues de l' échantillon démographique permanent de l'INSEE , confirment une réalité que les statisticiens observent depuis les années 1970. Malgré les progrès médicaux considérables et l'amélioration générale des conditions de vie en France, le fossé entre catégories sociales ne se comble que très lentement.

Les corps usés par le travail Comment expliquer un tel fossé ? L'INSEE pointe plusieurs facteurs qui se cumulent tout au long de la vie professionnelle. D'abord, la pénibilité physique du travail : les ouvriers travaillent dans des environnements plus pollués, portent des charges lourdes, adoptent des postures difficiles pendant des décennies. Leurs corps s'usent plus vite, accumulant les microtraumatismes et les pathologies chroniques. Les accidents du travail et les maladies professionnelles laissent des séquelles durables qui se manifestent pleinement à l'âge de la retraite.



Ensuite, les comportements de santé diffèrent selon les milieux sociaux. La consommation de tabac et d'alcool reste plus élevée chez les ouvriers que chez les cadres. Le recours aux soins est aussi moins fréquent et plus tardif dans les catégories populaires, où l'on valorise davantage l'endurance du corps et où l'on hésite à s'arrêter de travailler pour consulter un médecin. Les consultations préventives, les dépistages, les suivis réguliers sont moins systématiques. L'obésité est également plus fréquente chez les ouvriers que chez les cadres, augmentant les risques cardiovasculaires.



Le risque de décès prématuré est particulièrement élevé avant même la retraite : entre 35 et 65 ans, un ouvrier a 2,5 fois plus de risque de mourir qu'un cadre du même âge. Concrètement, sur 100 hommes ouvriers de 35 ans, 15 n'atteindront pas 65 ans. Chez les cadres, ils ne seront que 6 dans ce cas. Cette surmortalité précoce prive de nombreuses familles de leur proche bien avant l'âge de la retraite. Entre 65 et 75 ans, le risque de décès reste encore 1,7 fois plus élevé pour les ouvriers que pour les cadres.

Deux ans de retraite en moins malgré un départ plus précoce L'injustice ne s'arrête pas au seuil de la retraite. Une étude de l'INED publiée en mai 2023 révèle un paradoxe cruel : bien que les ouvriers partent à la retraite plus tôt que les cadres grâce aux dispositifs de carrière longue et de pénibilité, ils en profitent finalement deux ans de moins. L'espérance de vie plus courte annule complètement l'avantage du départ anticipé.



Les cadres cumulent en moyenne 21,1 années de retraite, contre seulement 19,1 années pour les ouvriers. De plus, ces derniers passent 3,4 années de plus au chômage ou en inactivité avant même d'atteindre l'âge légal de départ, souvent à cause de problèmes de santé invalidants ou de difficultés à maintenir leur emploi en fin de carrière. La période entre 60 et 62 ans est particulièrement critique : les cadres passent encore un an et demi en activité rémunérée, soit trois fois plus que les ouvriers du même âge.



Cette situation a des conséquences directes sur les pensions : les périodes hors emploi réduisent les droits acquis et le montant final de la retraite. Selon l'Observatoire des inégalités, un homme cadre peut espérer toucher au total environ 930 000 euros de pension au cours de sa retraite, contre moins de 300 000 euros pour un ouvrier. Trois fois moins de revenus cumulés, pour avoir travaillé souvent dans des conditions bien plus difficiles et éprouvantes pour le corps.

Une légère amélioration pour les hommes, mais pas pour les femmes lentement chez les hommes. Dans les années 1990, il atteignait 7 ans entre cadres et ouvriers. Il est passé à 6,3 ans en 2000-2008, puis à 5,3 ans en 2020-2022. Cette amélioration progressive s'explique notamment par la baisse de la mortalité par cancer du poumon, qui a davantage bénéficié aux ouvriers, traditionnellement plus gros fumeurs que les cadres.



En revanche, chez les femmes, la tendance est inverse et préoccupante : l'écart entre cadres et ouvrières a augmenté, passant de 2,6 ans dans les années 1990 à 3,4 ans aujourd'hui. La hausse du tabagisme féminin, plus marquée chez les ouvrières que chez les femmes cadres, explique en partie ce creusement des inégalités. Les taux de mortalité par cancer du poumon chez les femmes continuent d'augmenter en France.



Parallèlement, la 10,5 ans sans incapacité et les femmes 11,8 ans, soit près de deux ans de mieux qu'en 2008. Mais ces moyennes nationales masquent des inégalités sociales tout aussi importantes : les ouvriers passent une part bien plus grande de leur retraite en mauvaise santé que les cadres, souvent limités dans leurs activités quotidiennes par des problèmes articulaires, respiratoires ou cardiovasculaires hérités de leur vie professionnelle. La bonne nouvelle, c'est que l'écart d'espérance de vie se réduitchez les hommes. Dans les années 1990, il atteignait 7 ans entre cadres et ouvriers. Il est passé à 6,3 ans en 2000-2008, puis à 5,3 ans en 2020-2022. Cette amélioration progressive s'explique notamment par la baisse de la mortalité par cancer du poumon, qui a davantage bénéficié aux ouvriers, traditionnellement plus gros fumeurs que les cadres.En revanche, chez les femmes, la tendance est inverse et préoccupante : l'écart entre cadres et ouvrières a, passant de 2,6 ans dans les années 1990 à 3,4 ans aujourd'hui. La hausse du tabagisme féminin, plus marquée chez les ouvrières que chez les femmes cadres, explique en partie ce creusement des inégalités. Les taux de mortalité par cancer du poumon chez les femmes continuent d'augmenter en France.Parallèlement, la dernière étude de la DREES publiée le 22 janvier 2026 montre que l'espérance de vie en bonne santé progresse globalement en France : à 65 ans, les hommes peuvent espérer vivreet les femmes, soit près de deux ans de mieux qu'en 2008. Mais ces moyennes nationales masquent des inégalités sociales tout aussi importantes : les ouvriers passent une part bien plus grande de leur retraite en mauvaise santé que les cadres, souvent limités dans leurs activités quotidiennes par des problèmes articulaires, respiratoires ou cardiovasculaires hérités de leur vie professionnelle.

Sources :

- INSEE Première n°2005, juillet 2024

- INED Population et Sociétés n°611, mai 2023

- DREES Études et Résultats n°1363, janvier 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 27/01/2026 à 11:26



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