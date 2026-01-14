Société Vieillir en France : entre inquiétudes persistantes et préparation progressive À l’occasion des premières Rencontres des gérosciences, organisées ce jour, le 14 janvier 2026, Clariane dévoile, en partenariat avec OpinionWay, une étude consacrée au rapport des Français au vieillissement. Cette enquête met en lumière les perceptions, les inquiétudes et les comportements adoptés pour anticiper l’avancée en âge.

Le vieillissement, une préoccupation largement partagée Le bien vieillir s’impose comme un enjeu majeur de société : neuf Français sur dix estiment qu’il devrait constituer une grande cause nationale.



Si plus des deux-tiers (69%) considèrent que l’accompagnement du vieillissement s’est amélioré au cours des vingt dernières années, seul un petit tiers (30%) juge la société réellement prête à y faire face aujourd’hui.



Le regard porté sur la vieillesse demeure marqué par des représentations négatives : les trois-quarts (74%) estiment que les personnes âgées sont dévalorisées et 59 % considèrent le sujet encore tabou.



Un décalage entre âge ressenti et inquiétudes personnelles Une majorité de Français se sentent plus jeunes que leur âge réel : 65% déclarent un âge ressenti différent, dont 44% se perçoivent en moyenne huit ans plus jeunes.



Pour autant, plus de la moitié -57%- se dit inquiet face à leur propre vieillissement. Les craintes concernent avant tout la santé (92%, notamment la perte d’autonomie), l’évolution du mode de vie (79%) et le risque de solitude (60%).

Une préparation au bien vieillir qui s’inscrit dans la durée Toujours selon cette étude, la préparation du vieillissement s’opérerait de manière progressive.



L’adoption d’une bonne hygiène de vie débuterait en moyenne à 29 ans, la constitution d’une épargne autour de 35 ans et la mise en place d’un suivi médical régulier vers 46 ans.



Avec l’avancée en âge, certaines démarches se développent, en particulier chez les 65 ans et plus : rédaction de directives anticipées, adaptation du logement ou changement de domicile, même si ces pratiques restent encore minoritaires.

Le rôle central des proches Pour envisager leur vieillesse, les Français s’appuient avant tout sur leur entourage : 71% citent leur famille, notamment leurs enfants (49%) et leur conjoint (48%).



Cette solidarité s’accompagne néanmoins d’une inquiétude forte : 67% redoutent de devenir une charge pour leurs proches.



Le recours à des structures extérieures reste limité (26%), tandis qu’un Français sur cinq déclare ne pouvoir compter que sur lui-même.

Les gérosciences, un potentiel reconnu mais encore méconnu Si 84% des Français reconnaissent le rôle de la science et de l’innovation pour mieux vivre et 71 % pour retarder les effets du vieillissement, les gérosciences restent peu connues : 73% n’en ont jamais entendu parler.



Une fois expliquées, elles sont majoritairement perçues comme un levier essentiel pour la prévention des maladies liées à l’âge, l’amélioration de la qualité de vie et l’allongement de l’espérance de vie en bonne santé.



Méthodologie : enquête OpinionWay pour Clariane réalisée en ligne auprès de 2.530 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, du 18 au 25 novembre 2025.

Par Par Régis Mayer | Publié le 14/01/2026 à 08:37



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