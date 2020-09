Article publié le 09/09/2020 à 10:43 | Lu 223 fois Internet : huit conseils pour créer un mot de passe fiable et sécurisé





On le sait, les seniors sont de plus en plus des internautes. Ils sont également donc, par voie de conséquences, de plus en plus à même d’utiliser des comptes et des mots de passe. Or, il convient de répéter une fois encore, l’importance de choisir des MdP extrêmement efficaces et fiables, qui permettront de limiter les risques de fraudes et de hacking. Le point avec Benoit Grunemwald, expert en Cyber sécurité, ESET France.

01. Votre mot de passe doit être unique !

Cela s’applique à l’ensemble de vos comptes, afin d’éviter de tous les compromettre si votre mot de passe venait à fuiter. Ce dernier ne devrait d’ailleurs jamais être écrit sur un post-it ou sur un fichier non chiffré ni sauvegardé sur l’un des appareils de vos appareils.



02. Plus votre mot de passe est long, mieux c’est !

Le National Institute for Standards and Technology (NIST) des Etats-Unis recommande d’utiliser au moins 8 caractères, le minimum pour un niveau raisonnable de protection contre les attaques par force brute.



03. Encouragez l’utilisation de phrases en guise de mot de passe

Très bonne idée et plus facile à mémorise : une phrase avec 30 caractères ou plus est bien plus sécurisée qu’un mot de 8 caractères créé à l’aide de signes de substitution. Les phrases sont au final un meilleur moyen de mémorisation et la longueur supplémentaire n’est en fin de compte, pas vraiment un motif de complication pour l’utilisateur.



04. Éliminez les règles de composition trop difficiles

Demander aux utilisateurs d’inclure des caractères minuscules et majuscules, au moins 1 chiffre et 1 caractère spécial n’est pas idéal pour les encourager à créer des mots de passe robustes, et cela a d’ailleurs l’effet inverse : ils ont plutôt tendance à créer des combinaisons trop faibles et difficiles à mémoriser.



05. Ne partagez pas vos mots de passe !

Ne montrez jamais vos mots de passe à d’autres personnes, mêmes vos collègues, vos responsables, voter famille ou au service informatique, d’autant que les cyberescrocs sont très forts pour se faire passez pour le support informatique !



06. Évitez les combinaisons les plus utilisées

« XXXX » n’est pas un mot de passe robuste. Tout comme les caractères qui se suivent de type « 1234 » et les combinaisons faciles telles que « azerty » qui sont à oublier !



07. N’utilisez pas de mots courants du dictionnaire

Ceux-ci peuvent en effet être attaqués par force brute. Cela concerne aussi les langues étrangères et tous les termes spécialisés issus de différents domaines.



08. N’utilisez jamais d’informations personnelles

Celles-ci peuvent être devinées par les cybercriminels en fonction des informations auxquelles ils peuvent avoir accès sur les réseaux sociaux. Cela inclut les noms, dates d’anniversaire, adresses, écoles, noms des conjoints et des enfants.



Sur ce, bon surf !









Dans la même rubrique < > Coeurs solitaires : méfiez-vous des escrocs et des bots sur les sites de rencontres ! Nuance : l'IA reconnait la voix des seniors afin de mieux les protéger Illectronisme, coronavirus et personnes âgées : le point du vue de Joaquim Tavares