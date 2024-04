Nice : quand la Maison de l'IA (MIA) part à la rencontre des seniors Dans le cadre d'une initiative aussi novatrice qu'audacieuse, la Maison de l'Intelligence Artificielle (MIA) - établie au cœur des Alpes-Maritimes, a entrepris une démarche singulière : aller à la rencontre des seniors de la ville de Nice. Une démarche qui s'inscrit dans une volonté d'inclusion numérique et d'éducation aux nouvelles technologies, en particulier celle qui suscite autant d'espoir que d'interrogations : l'IA.

Loin de se cantonner aux seules sphères académiques ou professionnelles, l'IA s'invite désormais dans le quotidien des citoyens, et les seniors ne sont pas en reste. À Nice, ville dynamique où le soleil méditerranéen côtoie les avancées technologiques, la MIA a compris l'importance de familiariser cette génération avec les outils de demain.

Une démarche inclusive Pourquoi cette focalisation sur les seniors ? La réponse est double: primo, parce que l'accès et la maîtrise des outils numériques constituent un véritable enjeu sociétal ; secundo, parce que l'intelligence artificielle recèle un potentiel considérable pour améliorer leur qualité de vie. Que ce soit pour faciliter la communication avec leurs proches, optimiser leur santé grâce à des applications dédiées ou encore stimuler leur activité cérébrale via des jeux intelligents – l'IA peut être une alliée précieuse.

Des ateliers pour tous les niveaux Les ateliers proposés par la MIA s'adaptent à tous les niveaux de compétence : depuis les néophytes jusqu'aux plus aguerris. Les formateurs, armés de patience et de pédagogie, démythifient l'intelligence artificielle ; ils en exposent les principes fondamentaux avec clarté et précision. Leur objectif ? Démontrer que loin d'être une entité abstraite ou menaçante, l'IA est déjà là, bien intégrée dans nos smartphones, nos voitures et même nos électroménagers.

Une pédagogie adaptée Pour captiver leur auditoire... ces spécialistes font preuve d'une grande adaptabilité. Ils jonglent habilement entre explications théoriques et démonstrations pratiques... usant d'exemples concrets qui résonnent avec le vécu des participants. De plus, ils n'hésitent pas à employer un vocabulaire accessible tout en veillant à ne pas simplifier outre mesure les concepts abordés.

Des bénéfices tangibles L'utilisation judicieuse de l'intelligence artificielle peut apporter aux seniors niçois une autonomie renforcée ainsi qu'un sentiment rassurant de sécurité. Imaginez... des systèmes capables de détecter une chute et d'alerter automatiquement les secours ; ou encore des assistants vocaux qui facilitent les interactions quotidiennes sans avoir à manipuler un quelconque appareil.

Un impact social significatif Les retombées sociales de telles initiatives sont indéniables : elles favorisent le lien intergénérationnel et combattent efficacement l'isolement souvent éprouvé par cette tranche d'âge. En effet... en apprivoisant ces technologies disruptives, les seniors peuvent se sentir davantage connectés au monde qui les entoure – un monde en constante évolution où le numérique prend une place prépondérante.

Informations pratiques MDS de Nice nord le jeudi 18 avril de 10h à 12h

MDS de Nice ouest le lundi 22 avril de 10h à 12h Renseignements et inscriptions directement auprès des MDS concernées :

Nice nord : 04 89 04 51 25

: 04 89 04 51 25 Nice ouest : 04 89 04 38 23



Et pour découvrir la Maison de l'Intelligence Artificielle, un espace 100% dédié à l'IA, créé à l'initiative du Département des Alpes-Maritimes et qui constitue une première en Europe : MIA

