Avec France Identité, générez des justificatifs d'identité à usage unique Ouverture d’un compte en banque, constitution d’un dossier de location, demande de permis de conduire… autant de démarches qui peuvent vous demander de justifier de votre identité. Depuis votre téléphone, l’application France Identité vous permet de créer des justificatifs d’identité à usage unique en quelques clics !











En numérisant votre carte d’identité vous pourrez :

créer des justificatifs d’identité à usage unique ;

utiliser France Identité pour vous identifier sur FranceConnect.



Comment créer un compte France Identité ?



Pour créer un compte sur l’application France Identité, vous devez remplir quelques conditions : être majeur ; disposer d’un téléphone compatible avec l’application France Identité et disposer d’une nouvelle carte nationale d’identité petit format (déployée depuis 2021).





À noter : en cas de doute, vous pouvez vérifier la compatibilité de votre téléphone à l’application



Si vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez télécharger l’application France Identité sur votre Android ou sur votre iPhone.



Vous pouvez ensuite enregistrer votre carte d'identité sur votre téléphone. Les instructions apparaissent à l'écran. En cas de besoin, un tutoriel vidéo proposé par France Identité explique la démarche pas à pas.



Comment générer un justificatif d’identité à usage unique avec l’application France Identité ?

Générer un justificatif d’identité à partir de l’application France Identité limite le risque d’usurpation de votre identité. Il remplace les photocopies recto-verso de votre titre d’identité.





Pour obtenir un justificatif d’identité à usage unique, il faut :

vous rendre sur l’application France Identité ;

cliquer sur « Créer un justificatif d’identité » ;

renseigner le destinataire de votre justificatif d’identité ;

sélectionner la date limite d’utilisation du justificatif, selon les durées de validité proposées par l’application ;

indiquer le motif, si besoin ;

cliquer sur continuer et saisir votre code personnel ;

se munir de sa carte d’identité et effectuer une lecture sans contact.



Quand vous générez un justificatif d’identité, vous obtenez un document signé électroniquement par le ministère de l’Intérieur. Le justificatif est généré au format PDF. Vous pouvez l’enregistrer et le partager selon le moyen attendu par le destinataire (sms, email…).





Attention



Le dispositif étant récent, France Identité précise que l’acceptation du justificatif est soumis à la volonté du destinataire.



Source Depuis le 14 février 2024, l'application France Identité est disponible pour tous. Elle vous permet de créer une version dématérialisée de votre carte d’identité et de votre permis de conduire. Il s'agit d'un dispositif facultatif. La version numérique ne remplace pas la version physique de votre document.En numérisant votre carte d’identité vous pourrez :être majeur ; disposer d’un téléphone compatible avec l’application France Identité et disposer d’une nouvelle carte nationale d’identité petit format (déployée depuis 2021).: en cas de doute, vous pouvez vérifier la compatibilité de votre téléphone à l’application sur le site de France Identité. Si vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez télécharger l’application France Identité sur votre Android ou sur votre iPhone.Vous pouvez ensuite enregistrer votre carte d'identité sur votre téléphone. Les instructions apparaissent à l'écran. En cas de besoin, un tutoriel vidéo proposé par France Identité explique la démarche pas à pas.Comment générer un justificatif d’identité à usage unique avec l’application France Identité ?Générer un justificatif d’identité à partir de l’application France Identité limite le risque d’usurpation de votre identité. Il remplace les photocopies recto-verso de votre titre d’identité.Pour obtenir un justificatif d’identité à usage unique, il faut :Quand vous générez un justificatif d’identité, vous obtenez un document signé électroniquement par le ministère de l’Intérieur. Le justificatif est généré au format PDF. Vous pouvez l’enregistrer et le partager selon le moyen attendu par le destinataire (sms, email…).Le dispositif étant récent, France Identité précise que l’acceptation du justificatif est soumis à la volonté du destinataire.

Article publié le 05/04/2024 à 01:00 | Lu 58 fois



Dans la même rubrique < > La mort numérique et les solutions pour protéger la mémoire d'un proche sur le web Granny Geek : une start-up qui accompagne les ainés vers l'autonomie numérique