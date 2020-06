Article publié le 02/06/2020 à 03:37 | Lu 1653 fois Flash Retraite : je me prépare ! du 2 au 12 juin pour tout savoir sur la retraite !





Du 2 au 12 juin 2020, l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco donnent rendez-vous aux assurés sur www.flash-lassuranceretraite.fr pour les informer sur les démarches en ligne pour préparer sa retraite. L’objectif étant de rassurer les internautes sur la simplicité des démarches à effectuer et de les encourager à les utiliser au bon moment. Détails.





Quoi qu’on en pense, qu’on l’aime ou qu’on la craigne, il est important de la préparer et de ne surtout pas faire la politique de l’autruche.



Dans cet esprit, la Cnav en partenariat avec l’Agirc-Arrco se propose d’aider les actifs dans leurs démarches et apporter un éclairage pédagogique sur leurs droits. L’opération est proposée chaque année aux assurés de plus de 55 ans pour leur apporter informations et conseils sur la préparation de leur retraite.



Dans cet esprit, le mini-site évènementiel Flash retraite proposera :

• des conseils à chaque âge et les services pour calculer son âge de départ à la retraite, estimer le montant de sa retraite, consulter son relevé de carrière tous régimes et obtenir la liste personnalisée des démarches ;

• un focus sur la demande de retraite en ligne ;

• un agenda retraite, permettant d’enregistrer sa date de départ à la retraite pour recevoir des notifications et des conseils dans l’année précédant son départ ;

• une partie « mes documents utiles » contenant des brochures, un abécédaire, la lettre de départ à la retraite à adresser à son employeur…

• un quiz « êtes-vous prêt à demander votre retraite ? » ;

• une vidéothèque pour aider les actifs dans leurs démarches et apporter un éclairage pédagogique sur leurs droits.



Rappelons que l’Assurance retraite est le service public de la retraite de la Sécurité sociale. C’est aussi le premier organisme français de retraite ; elle gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités.



