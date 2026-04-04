Assurance retraite : Renaud Villard quitte la Cnav à quatre semaines d'un pic de 64 000 dossiers

Ce départ ne tombe pas à n'importe quel moment. La suspension de la réforme des retraites, inscrite dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, entre en vigueur le 1er septembre. Dès octobre, les assurés nés en 1964 pourront liquider leur retraite à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans. Et Renaud Villard lui-même avait prévenu, en février dernier devant l'Association des journalistes de l'information sociale : la Cnav s'attend à 64 000 dossiers supplémentaires en un seul trimestre, soit une hausse de 40 % de l'activité.



Jugez-en plutôt : en 2025, la caisse a traité 948 000 nouvelles retraites. Les 64 000 dossiers supplémentaires du quatrième trimestre représentent l'équivalent de trois semaines de production normale qui s'ajoutent d'un coup. Et ce n'est qu'une partie du tableau. La solidarité à la source, ce nouveau mécanisme de versement automatique du minimum vieillesse et des pensions de réversion, est programmée pour juin 2026. L'« usine à paiement » universelle, censée automatiser les dossiers simples, est encore en chantier.



Autrement dit, le directeur s'en va au moment précis où la machine avait le plus besoin de son pilote.