Retraite : cette règle MSA méconnue qui coûte cher aux agriculteurs

Ce qu'il faut retenir
- Une règle du Code rural impose le paiement intégral des cotisations sociales pour l'année entière, même en cas de départ en retraite en cours d'année
- Trois situations permettent d'y échapper — l'une d'elles est rarement connue des exploitants
- La date de départ choisie peut modifier la facture de plusieurs milliers d'euros
- Les démarches à engager auprès de la MSA pour limiter l'impact
Retraite agricole MSA : comprendre le principe d'annualité des cotisations pour mieux préparer son départ © SeniorActu
Un principe juridique qui avantage l'installation mais pénalise la sortie
Dans le régime des non-salariés agricoles, les cotisations et contributions sociales sont fixées pour chaque année civile. La MSA apprécie la situation de l'exploitant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Concrètement, ce mécanisme — appelé principe d'annualité et inscrit à l'article L. 731-10-1 du Code rural et de la pêche maritime — fonctionne de manière asymétrique. Un agriculteur qui s'installe après le 1er janvier ne paie aucune cotisation pour l'année en cours. Mais un exploitant qui cesse son activité après le 1er janvier doit payer la totalité des cotisations de l'année, même s'il part en retraite dès février.
Cette asymétrie n'est pas un oubli. Elle a été conçue pour favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, qui doivent réaliser des investissements importants à leurs débuts. Mais en fin de carrière, le même principe joue en sens inverse : l'exploitant paie des cotisations sur une année complète alors qu'il ne génère plus de revenus d'activité.
Concrètement, ce mécanisme — appelé principe d'annualité et inscrit à l'article L. 731-10-1 du Code rural et de la pêche maritime — fonctionne de manière asymétrique. Un agriculteur qui s'installe après le 1er janvier ne paie aucune cotisation pour l'année en cours. Mais un exploitant qui cesse son activité après le 1er janvier doit payer la totalité des cotisations de l'année, même s'il part en retraite dès février.
Cette asymétrie n'est pas un oubli. Elle a été conçue pour favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, qui doivent réaliser des investissements importants à leurs débuts. Mais en fin de carrière, le même principe joue en sens inverse : l'exploitant paie des cotisations sur une année complète alors qu'il ne génère plus de revenus d'activité.
Installation Après le 1er janvier
Cotisations dues
Aucune pour l'année en cours
Première cotisation
À partir de l'année suivante
Cessation / Retraite Après le 1er janvier
Cotisations dues
Totalité de l'année, quel que soit le mois de départ
Impact financier
Plusieurs milliers d'euros de cotisations sans activité
Trois exceptions existent, mais la plus utile est rarement connue
Le principe d'annualité connaît trois dérogations.
- La première concerne la cotisation Atexa (Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des exploitants agricoles), qui est la seule à être calculée au prorata de la durée d'activité réelle dans l'année.
- La deuxième s'applique en cas de décès de l'exploitant. Les cotisations sont alors calculées au prorata de la période d'activité. Toutefois, le conjoint survivant peut demander à maintenir le principe d'annualité pour les cotisations d'assurance vieillesse, afin de conserver les droits à retraite correspondants.
- La troisième exception est la moins connue. Lorsqu'un exploitant change de régime d'affiliation en cours d'année — par exemple en reprenant une activité salariée dans un autre secteur —, il peut obtenir un remboursement partiel de ses cotisations d'assurance maladie, calculé au prorata des mois restant entre la fin d'activité agricole et le 31 décembre.
Exception 1 Automatique
Cotisation Atexa
Calculée au prorata de la durée d'activité dans l'année
Exception 2 Cas de décès
Décès de l'exploitant
Cotisations au prorata — sauf option du conjoint pour l'annualité (droits retraite)
Exception 3 Peu connue
Changement de régime
Remboursement partiel de l'Amexa au prorata des mois restants
Ce que cela représente concrètement pour un départ en 2026
Pour un exploitant agricole à titre principal dont le revenu professionnel se situe autour de la moyenne, les cotisations et contributions sociales annuelles représentent plusieurs milliers d'euros : assurance maladie-maternité (Amexa), assurance vieillesse de base (AVI et AVA), retraite complémentaire obligatoire (RCO), CSG-CRDS, prestations familiales, cotisation Atexa, indemnité journalière.
Un exploitant qui part en retraite le 1er avril 2026 aura exercé trois mois d'activité mais paiera l'intégralité de ces cotisations. Seule la cotisation Atexa sera réduite au prorata. Pour un revenu moyen, la facture des neuf mois de cotisations versées sans activité peut dépasser 3 000 à 5 000 €, selon le niveau de revenu déclaré les années précédentes.
Ce surcoût s'ajoute à une pension de retraite déjà modeste. Selon les dernières données de la MSA, les anciens non-salariés agricoles perçoivent en moyenne 1 295 € bruts par mois tous régimes confondus (base + complémentaire). Pour les carrières complètes, la pension minimale garantie est portée à 85 % du SMIC net agricole, soit 1 200,26 € par mois au 1er janvier 2025 (montant revalorisé chaque année en fonction du SMIC).
Un exploitant qui part en retraite le 1er avril 2026 aura exercé trois mois d'activité mais paiera l'intégralité de ces cotisations. Seule la cotisation Atexa sera réduite au prorata. Pour un revenu moyen, la facture des neuf mois de cotisations versées sans activité peut dépasser 3 000 à 5 000 €, selon le niveau de revenu déclaré les années précédentes.
Ce surcoût s'ajoute à une pension de retraite déjà modeste. Selon les dernières données de la MSA, les anciens non-salariés agricoles perçoivent en moyenne 1 295 € bruts par mois tous régimes confondus (base + complémentaire). Pour les carrières complètes, la pension minimale garantie est portée à 85 % du SMIC net agricole, soit 1 200,26 € par mois au 1er janvier 2025 (montant revalorisé chaque année en fonction du SMIC).
Comment limiter l'impact : les démarches à engager avant le départ
La première précaution est d'anticiper la date de départ. Un exploitant qui peut choisir entre un départ le 31 décembre et un départ le 2 janvier de l'année suivante a tout intérêt à fixer sa cessation d'activité avant le 1er janvier. Il évitera ainsi une année complète de cotisations sur l'année suivante.
Si le départ en cours d'année est inévitable, il faut demander un entretien information retraite (EIR) auprès de sa caisse MSA, plusieurs mois avant la date souhaitée. Ce rendez-vous personnalisé et gratuit permet de faire le point sur les droits acquis et d'évaluer l'impact réel des cotisations résiduelles.
La demande de retraite elle-même doit être déposée via le service en ligne Demander ma retraite, accessible depuis l'espace privé MSA ou sur info-retraite.fr. Cette démarche unique couvre l'ensemble des régimes auxquels l'exploitant a cotisé.
Autre point à vérifier : les exploitants partant en retraite en 2026 ou 2027 bénéficient de la réforme du calcul sur les 25 meilleures années. Un recalcul sera effectué en 2028, avec un montant de pension soit confirmé, soit revalorisé. Raison de plus pour ne pas laisser le poids des cotisations résiduelles amputer les premiers mois de retraite.
Enfin, en cas de difficulté de trésorerie, la MSA propose des échéanciers de paiement et peut accorder une prise en charge partielle dans certaines situations de crise. La demande se fait directement auprès de sa caisse départementale.
Si le départ en cours d'année est inévitable, il faut demander un entretien information retraite (EIR) auprès de sa caisse MSA, plusieurs mois avant la date souhaitée. Ce rendez-vous personnalisé et gratuit permet de faire le point sur les droits acquis et d'évaluer l'impact réel des cotisations résiduelles.
La demande de retraite elle-même doit être déposée via le service en ligne Demander ma retraite, accessible depuis l'espace privé MSA ou sur info-retraite.fr. Cette démarche unique couvre l'ensemble des régimes auxquels l'exploitant a cotisé.
Autre point à vérifier : les exploitants partant en retraite en 2026 ou 2027 bénéficient de la réforme du calcul sur les 25 meilleures années. Un recalcul sera effectué en 2028, avec un montant de pension soit confirmé, soit revalorisé. Raison de plus pour ne pas laisser le poids des cotisations résiduelles amputer les premiers mois de retraite.
Enfin, en cas de difficulté de trésorerie, la MSA propose des échéanciers de paiement et peut accorder une prise en charge partielle dans certaines situations de crise. La demande se fait directement auprès de sa caisse départementale.
Sources :
- MSA, FAQ cotisations exploitants, mars 2026
- Article L. 731-10-1, Code rural et de la pêche maritime (Légifrance)
- MSA, Réforme retraite exploitants — 25 meilleures années, janvier 2026
- Réponse ministérielle, question sénatoriale n° 19932, JO Sénat, 2011
- MSA, FAQ cotisations exploitants, mars 2026
- Article L. 731-10-1, Code rural et de la pêche maritime (Légifrance)
- MSA, Réforme retraite exploitants — 25 meilleures années, janvier 2026
- Réponse ministérielle, question sénatoriale n° 19932, JO Sénat, 2011