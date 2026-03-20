Retraite : cette règle MSA méconnue qui coûte cher aux agriculteurs

Pour un exploitant agricole à titre principal dont le revenu professionnel se situe autour de la moyenne, les cotisations et contributions sociales annuelles représentent plusieurs milliers d'euros : assurance maladie-maternité (Amexa), assurance vieillesse de base (AVI et AVA), retraite complémentaire obligatoire (RCO), CSG-CRDS, prestations familiales, cotisation Atexa, indemnité journalière.



Un exploitant qui part en retraite le 1er avril 2026 aura exercé trois mois d'activité mais paiera l'intégralité de ces cotisations. Seule la cotisation Atexa sera réduite au prorata. Pour un revenu moyen, la facture des neuf mois de cotisations versées sans activité peut dépasser 3 000 à 5 000 €, selon le niveau de revenu déclaré les années précédentes.



Ce surcoût s'ajoute à une pension de retraite déjà modeste. Selon les dernières données de la MSA, les anciens non-salariés agricoles perçoivent en moyenne 1 295 € bruts par mois tous régimes confondus (base + complémentaire). Pour les carrières complètes, la pension minimale garantie est portée à 85 % du SMIC net agricole, soit 1 200,26 € par mois au 1er janvier 2025 (montant revalorisé chaque année en fonction du SMIC).