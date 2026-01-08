Retraite

Retraite agricole : le décret du 30 décembre qui peut vous faire gagner 200 € par mois

C'est une réforme attendue depuis des années par le monde agricole. Le décret publié le 31 décembre 2025 au Journal Officiel acte le passage au calcul sur les 25 meilleures années pour les retraites MSA. Pour les agriculteurs partant en 2026, le gain peut atteindre 100 à 200 € mensuels. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette avancée majeure.



Un alignement historique sur le régime général 31 décembre 2025, entérine une réforme majeure pour les exploitants agricoles. Désormais, leur pension de retraite de base sera calculée sur les 25 meilleures années de revenus, et non plus sur l'ensemble de la carrière comme c'était le cas jusqu'à présent.



C'est un alignement historique sur le régime général des salariés du privé, réclamé de longue date par l'ensemble des syndicats agricoles. La FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et la Coordination Rurale militaient depuis des années pour cette mesure d'équité. Jusqu'ici, le calcul sur l'intégralité de la carrière pénalisait lourdement les agriculteurs ayant connu des années difficiles, ce qui est malheureusement la norme dans ce métier soumis aux aléas climatiques, aux crises sanitaires et aux fluctuations des cours mondiaux.



La mesure s'applique aux pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2026. Elle concerne tous les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole affiliés à la MSA. Les conjoints collaborateurs et les aides familiaux bénéficient également de cette réforme. Les détails sont consultables sur Le décret n°2025-1456, publié au Journal Officiel du, entérine une réforme majeure pour les exploitants agricoles. Désormais, leur pension de retraite de base sera calculée sur les, et non plus sur l'ensemble de la carrière comme c'était le cas jusqu'à présent.C'est un alignement historique sur le régime général des salariés du privé, réclamé de longue date par l'ensemble des syndicats agricoles. La FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et la Coordination Rurale militaient depuis des années pour cette mesure d'équité. Jusqu'ici, le calcul sur l'intégralité de la carrière pénalisait lourdement les agriculteurs ayant connu des années difficiles, ce qui est malheureusement la norme dans ce métier soumis aux aléas climatiques, aux crises sanitaires et aux fluctuations des cours mondiaux.La mesure s'applique aux. Elle concerne tous les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole affiliés à la MSA. Les conjoints collaborateurs et les aides familiaux bénéficient également de cette réforme. Les détails sont consultables sur le site de la MSA

Combien pouvez-vous gagner avec ce nouveau calcul ? Le gain dépend évidemment du profil de chaque assuré, mais les premières estimations communiquées par le ministère de l'Agriculture sont encourageantes. Pour un exploitant ayant connu des années de revenus très fluctuants au cours de sa carrière, la suppression des mauvaises années du calcul peut représenter 100 à 200 € de pension supplémentaire par mois.



Prenons un exemple concret. Un agriculteur céréalier de 63 ans s'apprête à partir en retraite après 40 ans de carrière. Sur ces quatre décennies, il a connu 10 années particulièrement difficiles : sécheresses de 2003 et 2022, crise porcine de 2015, effondrement des prix du lait en 2009, gel tardif de 2021. Avec l'ancien système, ces années catastrophiques tiraient vers le bas l'ensemble de sa moyenne de revenus. Avec le nouveau calcul, seules ses 25 meilleures années sont retenues. Les années noires disparaissent purement et simplement de l'équation.



Sur une année complète, le gain peut donc atteindre 1 200 à 2 400 € selon les situations. Projeté sur une espérance de vie de 20 ans à la retraite, c'est potentiellement 24 000 à 48 000 € de pouvoir d'achat supplémentaire. Une différence considérable pour des retraités agricoles dont la pension moyenne ne dépasse pas 1 100 € par mois.

Une période de transition à bien comprendre Le décret prévoit une mise en œuvre progressive pour des raisons techniques. Pour les départs en 2026 et 2027, la MSA appliquera un calcul dit « hybride », combinant l'ancien système par points et le nouveau système sur les 25 meilleures années. Cette période transitoire est nécessaire car les caisses ne disposent pas immédiatement de toutes les données requises.



Concrètement, la MSA ne possède les revenus annuels détaillés des exploitants que depuis 2016. Pour les années antérieures, seul le système par points était en vigueur, et il n'existe pas de correspondance directe entre les deux méthodes. Les techniciens des caisses doivent donc procéder à des reconstitutions complexes pour établir les 25 meilleures années de chaque assuré.



Un recalcul automatique interviendra en 2028 pour tous les agriculteurs partis en retraite en 2026-2027. Ce recalcul ajustera les pensions à la hausse si le calcul transitoire s'avère moins favorable que le calcul définitif. Les retraités concernés n'auront strictement aucune démarche à effectuer : la régularisation sera faite d'office par les caisses MSA, avec versement rétroactif des sommes dues.

Ce qu'il faut faire maintenant si vous partez en 2026 Si vous êtes exploitant agricole et prévoyez de partir en retraite dans les mois qui viennent, vous n'avez aucune démarche spécifique à entreprendre concernant cette réforme. Le nouveau mode de calcul s'appliquera automatiquement à votre dossier dès lors que votre pension prend effet à partir du 1er janvier 2026.



En revanche, il est vivement conseillé de vérifier votre relevé de carrière MSA dans les meilleurs délais. Assurez-vous que toutes vos années d'activité sont bien enregistrées et que les revenus indiqués correspondent à la réalité. Une erreur ou un oubli pourrait vous pénaliser lors du calcul des 25 meilleures années. Toute anomalie doit être signalée à votre caisse MSA avant le dépôt définitif de votre demande de retraite.



Pour les agriculteurs déjà retraités, la mesure ne s'applique malheureusement pas de manière rétroactive. Les pensions liquidées avant le 1er janvier 2026 restent calculées selon l'ancien système. Seuls les nouveaux retraités, dont la pension prend effet à compter de cette date, bénéficieront du calcul sur les 25 meilleures années. Cette limitation, contestée par certains syndicats, s'explique par le coût budgétaire qu'aurait représenté une application rétroactive à l'ensemble des 1,4 million de retraités agricoles.

Sources :

- Décret n°2025-1456, Journal Officiel du 31 décembre 2025

- MSA, communiqué du 2 janvier 2026

- La France Agricole, 2 janvier 2026