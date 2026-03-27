Retraites, CAF, allocations : vos aides augmentent le 1er avril mais vous ne verrez rien avant mai

Le décalage de deux jours de la CAF est automatique et inévitable. Mais ses conséquences sur le budget mensuel peuvent être évitées avec quelques précautions simples.



La première concerne les prélèvements automatiques : si un loyer, une assurance ou un abonnement est programmé entre le 5 et le 7 avril, vérifiez si votre compte peut absorber l'attente. En cas de doute, contactez votre établissement bancaire pour décaler le prélèvement de deux jours.



La deuxième concerne la vérification des droits : la période de Pâques coïncide avec une actualisation trimestrielle des ressources pour les bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité. Si vous n'avez pas déclaré vos ressources avant la date limite, votre virement du 7 avril pourrait être réduit ou suspendu. La déclaration se fait directement depuis l'espace « Mon compte » sur caf.fr.



Enfin, pour les personnes qui perçoivent à la fois une retraite de base et une complémentaire Agirc-Arrco : les deux versements seront crédités à des dates différentes. L'Agirc-Arrco dans les premiers jours d'avril, la CNAV autour du 9. Ce calendrier décalé est habituel — il ne signifie pas un problème.



Un dernier point souvent négligé : si vous avez changé de banque récemment et mis à jour votre RIB auprès de votre caisse, prévoyez un délai supplémentaire. L'Agirc-Arrco comme la CAF recommandent de signaler tout changement de coordonnées bancaires au moins un mois avant l'échéance. En cas de mise à jour tardive, le virement peut être retardé de plusieurs semaines, le temps que le nouvel IBAN soit enregistré et validé.

