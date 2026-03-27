Retraites, CAF, allocations : vos aides augmentent le 1er avril mais vous ne verrez rien avant mai

- En avril, chaque caisse a sa propre date : l'Agirc-Arrco le 1er, la CAF le 7, la CNAV le 9, les fonctionnaires le 28 ou le 29.
- La CAF est la seule vraiment décalée ce mois-ci : le lundi de Pâques repousse ses virements de deux jours.
- Vos aides augmentent officiellement au 1er avril — mais les nouveaux montants n'arriveront sur votre compte qu'en mai.
L'Agirc-Arrco le 1er, la CNAV le 9, les fonctionnaires le 28
En avril 2026, le calendrier des versements s'étale sur quatre semaines.
Les 14 millions de retraités du secteur privé affiliés à l'Agirc-Arrco sont les premiers servis : la pension complémentaire est versée au premier jour ouvré du mois. Ce 1er avril tombe un mercredi — aucun décalage. Crédit bancaire attendu le 2 ou 3 avril selon votre établissement.
Les 15 millions de retraités du régime général (CNAV, Carsat) reçoivent leur pension de base le 9 avril. Le 9 tombe un jeudi, jour ouvré standard — pas de changement par rapport aux mois précédents. Crédit sur le compte entre le 10 et le 14 avril.
Les agents publics — fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) et contractuels (Ircantec) — perçoivent leur pension le 28 avril. Les fonctionnaires de l'État devront attendre le 29 avril.
Si votre compte Agirc-Arrco n'est pas crédité avant le 4 avril, connectez-vous à votre espace Agirc-Arrco pour vérifier que le virement a bien été émis. En cas de doute persistant, contactez votre conseiller bancaire.
Les 14 millions de retraités du secteur privé affiliés à l'Agirc-Arrco sont les premiers servis : la pension complémentaire est versée au premier jour ouvré du mois. Ce 1er avril tombe un mercredi — aucun décalage. Crédit bancaire attendu le 2 ou 3 avril selon votre établissement.
Les 15 millions de retraités du régime général (CNAV, Carsat) reçoivent leur pension de base le 9 avril. Le 9 tombe un jeudi, jour ouvré standard — pas de changement par rapport aux mois précédents. Crédit sur le compte entre le 10 et le 14 avril.
Les agents publics — fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) et contractuels (Ircantec) — perçoivent leur pension le 28 avril. Les fonctionnaires de l'État devront attendre le 29 avril.
Si votre compte Agirc-Arrco n'est pas crédité avant le 4 avril, connectez-vous à votre espace Agirc-Arrco pour vérifier que le virement a bien été émis. En cas de doute persistant, contactez votre conseiller bancaire.
La CAF décalée au 7 avril : deux jours de plus à attendre
La règle habituelle est simple : la CAF vire les prestations le 5 du mois.
En avril 2026, ce schéma est perturbé deux fois de suite. Le 5 tombe un dimanche. Le lundi 6 avril est le lundi de Pâques, jour férié. La CAF ne peut pas virer le vendredi précédent non plus, car les droits ne sont pas encore calculés.
Résultat : les virements sont reportés au mardi 7 avril, premier jour ouvré disponible. Selon votre banque, le crédit effectif interviendra le 7 ou le 8 avril.
Sont concernées toutes les prestations habituellement versées le 5 : RSA, AAH, prime d'activité, APL, allocations familiales. Ce décalage de deux jours est automatique — aucune démarche n'est nécessaire. Mais si vous avez des prélèvements automatiques programmés entre le 5 et le 7 avril, un découvert est possible. L'anticipation s'impose.
En avril 2026, ce schéma est perturbé deux fois de suite. Le 5 tombe un dimanche. Le lundi 6 avril est le lundi de Pâques, jour férié. La CAF ne peut pas virer le vendredi précédent non plus, car les droits ne sont pas encore calculés.
Résultat : les virements sont reportés au mardi 7 avril, premier jour ouvré disponible. Selon votre banque, le crédit effectif interviendra le 7 ou le 8 avril.
Sont concernées toutes les prestations habituellement versées le 5 : RSA, AAH, prime d'activité, APL, allocations familiales. Ce décalage de deux jours est automatique — aucune démarche n'est nécessaire. Mais si vous avez des prélèvements automatiques programmés entre le 5 et le 7 avril, un découvert est possible. L'anticipation s'impose.
Agirc-Arrco 1er avril
Crédit bancaire
2 ou 3 avril (selon banque)
CAF 7 avril
Décalage
+2 jours — lundi de Pâques
Prestations concernées
RSA, AAH, prime d'activité, APL, alloc. familiales
CNAV / Carsat 9 avril
Retraite de base
Inchangé — jour ouvré standard
Fonctionnaires 28-29 avril
CNRACL / Ircantec
28 avril
Fonction publique d'État
29 avril
La hausse du 1er avril : officielle mais invisible en avril
C'est le paradoxe de ce début de printemps. Les aides sociales augmentent officiellement au 1er avril 2026 — RSA, AAH, allocations familiales, prime d'activité. La revalorisation est actée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 et précisée par une instruction interministérielle du 20 mars 2026.
Le taux retenu est de +0,9 % pour le RSA, l'AAH et la prime d'activité — contre 1,7 % en 2025. Une hausse plus modeste, calculée sur l'inflation enregistrée entre février 2025 et janvier 2026. Pour la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), le taux est légèrement inférieur : +0,8 %, portant la BMAF à 478,16 €.
Mais voici le piège : la CAF verse ses prestations à terme échu. Le virement du 7 avril correspond aux droits du mois de mars — avec les anciens barèmes. Le premier virement intégrant les nouveaux montants sera celui du 5 mai 2026. Un décalage d'un mois systématique, prévu par le Code de la Sécurité sociale, que beaucoup d'allocataires ignorent.
Pour les 13 millions de foyers allocataires qui attendaient de voir la différence en avril : il faudra patienter jusqu'au début mai. La démarche est automatique — aucune demande n'est nécessaire auprès de la CAF.
Le taux retenu est de +0,9 % pour le RSA, l'AAH et la prime d'activité — contre 1,7 % en 2025. Une hausse plus modeste, calculée sur l'inflation enregistrée entre février 2025 et janvier 2026. Pour la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), le taux est légèrement inférieur : +0,8 %, portant la BMAF à 478,16 €.
Mais voici le piège : la CAF verse ses prestations à terme échu. Le virement du 7 avril correspond aux droits du mois de mars — avec les anciens barèmes. Le premier virement intégrant les nouveaux montants sera celui du 5 mai 2026. Un décalage d'un mois systématique, prévu par le Code de la Sécurité sociale, que beaucoup d'allocataires ignorent.
Pour les 13 millions de foyers allocataires qui attendaient de voir la différence en avril : il faudra patienter jusqu'au début mai. La démarche est automatique — aucune demande n'est nécessaire auprès de la CAF.
Prime d'activité : le coup de pouce de 50 € à ne pas manquer
Pour les bénéficiaires de la prime d'activité, avril 2026 marque une étape particulière. En plus de la revalorisation de 0,9 %, la loi de financement de la Sécurité sociale 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) prévoit un renforcement du bonus individuel d'environ 50 euros par mois en moyenne.
Ce coup de pouce cible les travailleurs dont les revenus se situent autour du Smic. Il ne s'applique pas uniformément à tous les bénéficiaires — le montant exact dépend de la composition du foyer et du niveau de revenus.
Comme pour les autres prestations, cette hausse sera visible sur le virement du 5 mai 2026. Si vous percevez la prime d'activité et souhaitez simuler votre nouveau montant, l'outil officiel est disponible sur service-public.gouv.fr.
Un point de vigilance : si vos revenus ont évolué depuis janvier 2026 (reprise d'activité, changement de temps de travail), pensez à mettre à jour votre déclaration trimestrielle de ressources. Un oubli pourrait retarder le recalcul de votre droit ou, dans les cas extrêmes, suspendre le versement.
Ce coup de pouce cible les travailleurs dont les revenus se situent autour du Smic. Il ne s'applique pas uniformément à tous les bénéficiaires — le montant exact dépend de la composition du foyer et du niveau de revenus.
Comme pour les autres prestations, cette hausse sera visible sur le virement du 5 mai 2026. Si vous percevez la prime d'activité et souhaitez simuler votre nouveau montant, l'outil officiel est disponible sur service-public.gouv.fr.
Un point de vigilance : si vos revenus ont évolué depuis janvier 2026 (reprise d'activité, changement de temps de travail), pensez à mettre à jour votre déclaration trimestrielle de ressources. Un oubli pourrait retarder le recalcul de votre droit ou, dans les cas extrêmes, suspendre le versement.
Ce que faire avant le 7 avril pour éviter un découvert
Le décalage de deux jours de la CAF est automatique et inévitable. Mais ses conséquences sur le budget mensuel peuvent être évitées avec quelques précautions simples.
La première concerne les prélèvements automatiques : si un loyer, une assurance ou un abonnement est programmé entre le 5 et le 7 avril, vérifiez si votre compte peut absorber l'attente. En cas de doute, contactez votre établissement bancaire pour décaler le prélèvement de deux jours.
La deuxième concerne la vérification des droits : la période de Pâques coïncide avec une actualisation trimestrielle des ressources pour les bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité. Si vous n'avez pas déclaré vos ressources avant la date limite, votre virement du 7 avril pourrait être réduit ou suspendu. La déclaration se fait directement depuis l'espace « Mon compte » sur caf.fr.
Enfin, pour les personnes qui perçoivent à la fois une retraite de base et une complémentaire Agirc-Arrco : les deux versements seront crédités à des dates différentes. L'Agirc-Arrco dans les premiers jours d'avril, la CNAV autour du 9. Ce calendrier décalé est habituel — il ne signifie pas un problème.
Un dernier point souvent négligé : si vous avez changé de banque récemment et mis à jour votre RIB auprès de votre caisse, prévoyez un délai supplémentaire. L'Agirc-Arrco comme la CAF recommandent de signaler tout changement de coordonnées bancaires au moins un mois avant l'échéance. En cas de mise à jour tardive, le virement peut être retardé de plusieurs semaines, le temps que le nouvel IBAN soit enregistré et validé.
La première concerne les prélèvements automatiques : si un loyer, une assurance ou un abonnement est programmé entre le 5 et le 7 avril, vérifiez si votre compte peut absorber l'attente. En cas de doute, contactez votre établissement bancaire pour décaler le prélèvement de deux jours.
La deuxième concerne la vérification des droits : la période de Pâques coïncide avec une actualisation trimestrielle des ressources pour les bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité. Si vous n'avez pas déclaré vos ressources avant la date limite, votre virement du 7 avril pourrait être réduit ou suspendu. La déclaration se fait directement depuis l'espace « Mon compte » sur caf.fr.
Enfin, pour les personnes qui perçoivent à la fois une retraite de base et une complémentaire Agirc-Arrco : les deux versements seront crédités à des dates différentes. L'Agirc-Arrco dans les premiers jours d'avril, la CNAV autour du 9. Ce calendrier décalé est habituel — il ne signifie pas un problème.
Un dernier point souvent négligé : si vous avez changé de banque récemment et mis à jour votre RIB auprès de votre caisse, prévoyez un délai supplémentaire. L'Agirc-Arrco comme la CAF recommandent de signaler tout changement de coordonnées bancaires au moins un mois avant l'échéance. En cas de mise à jour tardive, le virement peut être retardé de plusieurs semaines, le temps que le nouvel IBAN soit enregistré et validé.
Ce qu'il faut retenir
- L'Agirc-Arrco est versée normalement le 1er avril 2026 (mercredi, jour ouvré) — crédit bancaire attendu le 2 ou 3 avril selon l'établissement.
- La CAF est décalée au mardi 7 avril en raison du lundi de Pâques — RSA, AAH, prime d'activité, APL et allocations familiales sont concernées.
- La revalorisation de +0,9 % est officiellement en vigueur depuis le 1er avril, mais les nouveaux montants ne seront visibles que sur le virement du 5 mai 2026.
- La prime d'activité bénéficie d'un coup de pouce supplémentaire moyen de 50 €/mois prévu par la LFSS 2026 — visible lui aussi sur le virement de mai.
- Si vous avez des prélèvements automatiques programmés début avril, vérifiez votre solde avant le 7 pour éviter tout découvert lié au décalage CAF.
Sources :
- Service-public.gouv.fr, calendrier des paiements des pensions de retraite 2026, 26 janv. 2026
- Service-public.gouv.fr, prestations familiales et sociales : nouveaux montants au 1er avril 2026 (instruction interministérielle du 20 mars 2026), 24 mars 2026
- Agirc-Arrco, calendrier officiel de versement 2026, déc. 2025
- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026
- Service-public.gouv.fr, calendrier des paiements des pensions de retraite 2026, 26 janv. 2026
- Service-public.gouv.fr, prestations familiales et sociales : nouveaux montants au 1er avril 2026 (instruction interministérielle du 20 mars 2026), 24 mars 2026
- Agirc-Arrco, calendrier officiel de versement 2026, déc. 2025
- Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la Sécurité sociale pour 2026