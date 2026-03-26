Agirc-Arrco : cette attestation fiscale gratuite que 9 retraités sur 10 ne vérifient jamais

L'enjeu dépasse le simple contrôle administratif. Une erreur à la hausse sur le montant prérempli augmente mécaniquement votre revenu imposable et donc votre impôt. Elle peut aussi faire basculer votre revenu fiscal de référence au-dessus d'un seuil de CSG, avec un effet domino l'année suivante : passage du taux réduit de 3,8 % au taux médian de 6,6 %, soit une ponction supplémentaire de plusieurs dizaines d'euros par mois sur votre pension pendant douze mois.



À l'inverse, un montant sous-évalué expose à un rattrapage fiscal ultérieur, assorti de majorations pouvant atteindre 10 % de l'impôt dû.



Les dates limites de déclaration en ligne varient selon le département : 21 mai pour les départements 01 à 19, 28 mai pour les départements 2A à 54, 4 juin pour les départements 55 à 976. La déclaration papier doit être déposée avant le 19 mai. Mais le réflexe attestation se prend maintenant, pas en mai : les documents sont déjà disponibles en ligne, et le temps de réaction en cas d'erreur se compte en semaines, pas en jours.