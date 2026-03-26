Agirc-Arrco : cette attestation fiscale gratuite que 9 retraités sur 10 ne vérifient jamais

- Un bug informatique a faussé des milliers d'attestations fiscales en janvier 2026 — et certains retraités l'ignorent encore
- 14 millions de retraités du privé sont concernés par cette vérification, à faire avant l'ouverture de la déclaration
- Une erreur non corrigée peut déclencher un effet domino sur votre taux de CSG l'année suivante
Retraités Agirc-Arrco : vérifier votre attestation fiscale en ligne avant la déclaration d'impôts © SeniorActu
Pourquoi le montant sur votre déclaration ne correspond pas à votre virement
14 millions de retraités du privé reçoivent chaque année une déclaration de revenus préremplie. Le montant de leur pension complémentaire y figure dans la rubrique Pensions, Retraites et Rentes, case 1AS. Ce chiffre est transmis directement par l'Agirc-Arrco à la Direction générale des finances publiques. En théorie, il n'y a rien à faire. En pratique, la confiance aveugle dans le préremplissage est la première cause d'erreurs fiscales chez les retraités.
Le montant qui apparaît sur la déclaration est le net imposable : il inclut la CSG et la CRDS non déductibles, mais pas le prélèvement à la source ni les cotisations d'assurance maladie. Il est donc systématiquement supérieur au virement reçu sur votre compte bancaire. Cette différence déroute chaque année des centaines de milliers de retraités, qui croient à une erreur alors que le calcul est correct. Mais l'inverse arrive aussi : un montant prérempli peut être faux, sans que personne ne s'en aperçoive.
Le montant qui apparaît sur la déclaration est le net imposable : il inclut la CSG et la CRDS non déductibles, mais pas le prélèvement à la source ni les cotisations d'assurance maladie. Il est donc systématiquement supérieur au virement reçu sur votre compte bancaire. Cette différence déroute chaque année des centaines de milliers de retraités, qui croient à une erreur alors que le calcul est correct. Mais l'inverse arrive aussi : un montant prérempli peut être faux, sans que personne ne s'en aperçoive.
Le bug de janvier 2026 que personne n'a vu venir
En janvier 2026, un bug informatique sur le site lassuranceretraite.fr a provoqué l'affichage d'un montant de prélèvement à la source erroné sur les attestations fiscales de certains assurés du régime général. L'Assurance retraite a confirmé l'anomalie début février et corrigé le problème. Les données effectivement transmises au fisc étaient correctes, mais les attestations téléchargées par les retraités en début d'année affichaient un chiffre faux.
Concrètement, si vous avez téléchargé votre attestation fiscale sur lassuranceretraite.fr avant début février 2026, la ligne « prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu » peut être erronée. L'Assurance retraite recommande de télécharger une nouvelle version corrigée depuis votre espace personnel. Les retraités n'ayant jamais consulté leur attestation avant février ne sont pas concernés.
Ce type d'incident illustre un problème plus large : la dématérialisation totale des attestations fiscales, effective depuis 2016, a supprimé l'envoi automatique par courrier. Résultat, les retraités qui ne consultent jamais leur espace en ligne ne découvrent les erreurs qu'au moment du rattrapage fiscal.
Concrètement, si vous avez téléchargé votre attestation fiscale sur lassuranceretraite.fr avant début février 2026, la ligne « prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu » peut être erronée. L'Assurance retraite recommande de télécharger une nouvelle version corrigée depuis votre espace personnel. Les retraités n'ayant jamais consulté leur attestation avant février ne sont pas concernés.
Ce type d'incident illustre un problème plus large : la dématérialisation totale des attestations fiscales, effective depuis 2016, a supprimé l'envoi automatique par courrier. Résultat, les retraités qui ne consultent jamais leur espace en ligne ne découvrent les erreurs qu'au moment du rattrapage fiscal.
Où trouver votre attestation avant le 9 avril
Pour vérifier votre situation avant l'ouverture de la déclaration, le réflexe consiste à télécharger votre attestation fiscale depuis deux sources distinctes.
Côté retraite complémentaire, connectez-vous à votre espace personnel sur le site Agirc-Arrco ou utilisez l'application Mon Compte Retraite. Le document indique le net imposable de votre pension complémentaire pour l'année 2025. Côté retraite de base, rendez-vous sur lassuranceretraite.fr, rubrique « Consulter le montant déclaré à l'administration fiscale ».
Pour une vue d'ensemble, le portail Info-Retraite.fr permet, via FranceConnect, de générer une attestation tous régimes confondus. Ce document regroupe en une seule page les montants déclarés par chacune de vos caisses. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, appelez le 0 970 660 660, numéro non surtaxé de l'Agirc-Arrco, disponible 24 heures sur 24 via un serveur vocal. Un conseiller peut aussi vous envoyer l'attestation par courrier en quelques jours.
Côté retraite complémentaire, connectez-vous à votre espace personnel sur le site Agirc-Arrco ou utilisez l'application Mon Compte Retraite. Le document indique le net imposable de votre pension complémentaire pour l'année 2025. Côté retraite de base, rendez-vous sur lassuranceretraite.fr, rubrique « Consulter le montant déclaré à l'administration fiscale ».
Pour une vue d'ensemble, le portail Info-Retraite.fr permet, via FranceConnect, de générer une attestation tous régimes confondus. Ce document regroupe en une seule page les montants déclarés par chacune de vos caisses. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, appelez le 0 970 660 660, numéro non surtaxé de l'Agirc-Arrco, disponible 24 heures sur 24 via un serveur vocal. Un conseiller peut aussi vous envoyer l'attestation par courrier en quelques jours.
Trois vérifications à faire avant de valider
Une fois l'attestation en main, la vérification tient en trois étapes.
Première étape : comparez le net imposable Agirc-Arrco de votre attestation avec le montant prérempli case 1AS de votre déclaration. Les deux chiffres doivent correspondre à l'euro près.
Deuxième étape : vérifiez la cohérence du montant avec vos relevés bancaires mensuels. Le net imposable annuel doit être supérieur au total de vos douze virements nets, puisqu'il intègre la CSG non déductible et exclut le prélèvement à la source. Si le chiffre de l'attestation est inférieur à la somme de vos virements, il y a probablement une anomalie à signaler.
Troisième étape : si vous percevez une pension de réversion en plus de votre retraite personnelle, vérifiez que deux lignes distinctes apparaissent bien sur votre attestation et sur votre déclaration. Certains retraités découvrent que seule l'une des deux pensions a été reportée, ce qui peut fausser l'ensemble du calcul.
Étape 1 Case 1AS
Comparaison
Net imposable attestation = montant prérempli (à l'euro près)
Étape 2 Relevés bancaires
Cohérence
Net imposable annuel > total des 12 virements nets (sinon anomalie)
Étape 3 Réversion
Double vérification
Pension personnelle + réversion = 2 lignes distinctes sur la déclaration
Première étape : comparez le net imposable Agirc-Arrco de votre attestation avec le montant prérempli case 1AS de votre déclaration. Les deux chiffres doivent correspondre à l'euro près.
Deuxième étape : vérifiez la cohérence du montant avec vos relevés bancaires mensuels. Le net imposable annuel doit être supérieur au total de vos douze virements nets, puisqu'il intègre la CSG non déductible et exclut le prélèvement à la source. Si le chiffre de l'attestation est inférieur à la somme de vos virements, il y a probablement une anomalie à signaler.
Troisième étape : si vous percevez une pension de réversion en plus de votre retraite personnelle, vérifiez que deux lignes distinctes apparaissent bien sur votre attestation et sur votre déclaration. Certains retraités découvrent que seule l'une des deux pensions a été reportée, ce qui peut fausser l'ensemble du calcul.
L'erreur qui peut faire basculer votre taux de CSG
L'enjeu dépasse le simple contrôle administratif. Une erreur à la hausse sur le montant prérempli augmente mécaniquement votre revenu imposable et donc votre impôt. Elle peut aussi faire basculer votre revenu fiscal de référence au-dessus d'un seuil de CSG, avec un effet domino l'année suivante : passage du taux réduit de 3,8 % au taux médian de 6,6 %, soit une ponction supplémentaire de plusieurs dizaines d'euros par mois sur votre pension pendant douze mois.
À l'inverse, un montant sous-évalué expose à un rattrapage fiscal ultérieur, assorti de majorations pouvant atteindre 10 % de l'impôt dû.
Les dates limites de déclaration en ligne varient selon le département : 21 mai pour les départements 01 à 19, 28 mai pour les départements 2A à 54, 4 juin pour les départements 55 à 976. La déclaration papier doit être déposée avant le 19 mai. Mais le réflexe attestation se prend maintenant, pas en mai : les documents sont déjà disponibles en ligne, et le temps de réaction en cas d'erreur se compte en semaines, pas en jours.
À l'inverse, un montant sous-évalué expose à un rattrapage fiscal ultérieur, assorti de majorations pouvant atteindre 10 % de l'impôt dû.
Les dates limites de déclaration en ligne varient selon le département : 21 mai pour les départements 01 à 19, 28 mai pour les départements 2A à 54, 4 juin pour les départements 55 à 976. La déclaration papier doit être déposée avant le 19 mai. Mais le réflexe attestation se prend maintenant, pas en mai : les documents sont déjà disponibles en ligne, et le temps de réaction en cas d'erreur se compte en semaines, pas en jours.
Ce qu'il faut retenir
- Votre attestation fiscale Agirc-Arrco est disponible gratuitement en ligne — mais elle n'est plus envoyée par courrier depuis 2016
- Un bug informatique en janvier 2026 a faussé les attestations téléchargées sur lassuranceretraite.fr — retéléchargez une version corrigée
- Le net imposable (sur l'attestation) est toujours supérieur au net versé (sur votre compte) — ce n'est pas une erreur
- Si vous percevez une pension de réversion, vérifiez que les deux lignes apparaissent bien sur votre déclaration préremplie
- Une erreur non corrigée peut faire basculer votre taux de CSG l'année suivante et réduire votre pension nette pendant 12 mois
Sources :
- Agirc-Arrco, « Obtenir mon attestation fiscale », page officielle consultée le 26 mars 2026
- Assurance retraite (Carsat Nord-Est, Île-de-France), « Attestation fiscale : information importante », février 2026
- IRCEM, « Attestation fiscale 2025 : votre document disponible en version dématérialisée », mars 2026
- Service-public.gouv.fr, « Déclaration de revenus 2026 », mis à jour mars 2026
- DGFiP, calendrier de la campagne déclarative 2026
- Agirc-Arrco, « Obtenir mon attestation fiscale », page officielle consultée le 26 mars 2026
- Assurance retraite (Carsat Nord-Est, Île-de-France), « Attestation fiscale : information importante », février 2026
- IRCEM, « Attestation fiscale 2025 : votre document disponible en version dématérialisée », mars 2026
- Service-public.gouv.fr, « Déclaration de revenus 2026 », mis à jour mars 2026
- DGFiP, calendrier de la campagne déclarative 2026
Pour aller plus loin :
- PER et impôts 2026 : cette case de votre déclaration peut doubler votre déduction fiscale
- PER et impôts 2026 : cette case de votre déclaration peut doubler votre déduction fiscale