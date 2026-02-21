Il ouvre son relevé Agirc-Arrco de mars et découvre 150 € de moins : le piège CSG qui frappe 14 millions de retraités sans prévenir

Ce qu'il faut retenir
- Le virement Agirc-Arrco du lundi 2 mars 2026 intègre le nouveau taux de CSG (Contribution Sociale Généralisée, le prélèvement social sur les pensions) pour les retraités dont la situation fiscale a évolué tardivement — avec un rattrapage sur janvier et février concentré en un seul mois
- Les seuils de CSG n'ont progressé que de 1,8 % en 2026, alors que les pensions avaient été revalorisées de 5,3 % en 2024 : des millions de retraités franchissent un palier sans avoir gagné en pouvoir d'achat
- Le passage du taux réduit (3,8 %) au taux médian (6,6 %) représente environ 46 € de moins par mois sur une pension de 1 500 € brut — soit près de 150 € de moins sur le seul virement de mars avec le rattrapage
- Un mécanisme de protection (le « lissage ») maintient l'ancien taux pendant un an si vous franchissez le seuil du taux réduit pour la première fois — mais il ne s'applique pas à tous les cas
- Le simulateur de l'Assurance retraite et votre avis d'imposition 2025 permettent de vérifier votre situation en quelques minutes